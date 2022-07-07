Эксперт: ситуация с Молдавией очень серьёзная

Что сейчас происходит в Молдавии, почему Россия недооценивает серьёзность событий в Приднестровье, как и зачем Вашингтон подталкивает Кишинёв к открытому конфликту с Москвой и есть ли у России шансы избежать спецоперации в Приднестровье, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

— Валерий Михайлович, экс-президенту Молдавии Игорю Додону продлили домашний арест. При этом власти говорят, что нужно вывести российские войска из Приднестровья, ввести румынские войска. С чем это связано?

— Ситуация с Молдавией очень серьёзная. Она совершенно недооценена в наших российских политических элитах. Она провалена теми силами, которым было поручено выстраивать отношения с Молдавией и удерживать её в орбите российских стратегических интересов и геополитического влияния. Кроме целого пакета поражений на постсоветском пространстве последних трёх десятилетий, можно и Молдавию записать в актив Запада.

Нам повезло: вопреки нашему безучастию, к власти в Молдавии пришёл Игорь Додон. Это случилось при консолидации патриотических, консервативных, традиционалистских и евразийских сил внутри Молдавии — а это православное государство, исторически ориентированное на Россию. Вместо того чтобы держаться за эту ситуацию и развивать геополитическое контрнаступление в Молдавии, недальновидные политтехнологи при попустительстве администрации президента начали зачем-то с Додоном бороться, колоть его команду.

У западных стратегов стоит задача открыть второй фронт против России, разморозив приднестровский конфликт.

Но так как Додон, Партия социалистов и Партия коммунистов Республики Молдова жёстко стоят против втягивания Молдавии в войну с Россией, то его физически устраняют из политического пространства. Так как очевидно, что молдаване в России воевать не будут, то парламент Молдавии, подконтрольный партии Майи Санду (представительницы Фонда Сороса), разрешил ввод в Молдавию иностранных вооружённых сил вместе с вооружением. То есть воевать с Россией будут не молдаване, а румыны или объединённый контингент НАТО, в первую очередь из Восточной Европы:

поляки,

румыны,

венгры,

болгары.

Второй фронт крайне необходим, потому что американским стратегам нужно поддерживать конфликт в Восточной Европе и ослаблять Россию теперь уже серией конфликтов. В качестве компенсации Румынии предлагается поглотить Молдавию, ликвидировав молдавское государство как слишком пророссийское. А там до сих пор большинство на стороне России. В результате мы вынуждены будем разгребать эту ситуацию с помощью очередной специальной военной операции. Это уже второй фронт, рассеивание российских вооружённых сил. И последствия непредсказуемы.

Это всё является следствием политики невмешательства России во внутренние дела постсоветских государств. Не говоря уже о странах Варшавского договора.

В бывших советских республиках насаждают русофобию, строят американские биолаборатории. Хотя это часть единого пространства большой России. Мы же все эти государства создали, отстроили, экономически их развили, создали всю социальную базу, которой сейчас они пользуются. И потом ушли без всяких условий, даже бутерброд не попросили с собой в дорогу. И продолжали их подкармливать все эти годы российским газом, нефтью, ничего не требуя взамен.