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Автор Ольга Лебедева

Наркотики для Европы производили на авиабазе НАТО: лабораторию накрыли в Бельгии

Мир

Бельгийские правоохранители раскрыли нелегальную нарколабораторию, расположенную на территории авиабазы НАТО Кляйне-Брогель на северо-востоке страны.

Наркотики для Европы производили на авиабазе НАТО: лабораторию накрыли в Бельгии

Об этом сообщила полиция Лимбурга.

Согласно сообщению, лаборатория была обнаружена на авиабазе в прошлую среду, комплекс состоял из нескольких зданий, одно из которых расположено за пределами базы. Производился на нелегальной линии синтетический наркотик МДМА, широко известный как "экстази".

Двоих подозреваемых, которые не были военнослужащими, арестовали во время рейда. Сейчас они выпущены из участка под подписку о невыезде. Какие им предъявляются обвинения, полицейские не уточняют.

  • К слову, по неподтверждённым официально сведениям, на авиабазе Кляйне-Брогель находится запас ядерного оружия США — часть размещенного по всей Европе в рамках программы НАТО по совместному использованию ядерного оружия.

Очевидный ядерный статус базы уже несколько десятилетий является предметом разнообразных слухов, а количество боеголовок, хранящихся на объекте, официально неизвестно. Еще в 2019 году депутат от "Зелёных" сообщил парламенту Бельгии, что на полигоне хранится от 10 до 20 боеголовок.

База неоднократно становилась мишенью для антиядерных и антинатовских протестующих, которые митинговали возле объекта.

Десятки новых наркотиков распространяются в Европе

По данным Европейского центра мониторинга наркомании (EMCDDA), незаконное производство наркотиков стремительно растёт по всей Европе. Только в прошлом году было обнаружено около 52 новых психоактивных веществ.

"Известные лекарства никогда не были так доступны, и продолжают появляться новые сильнодействующие вещества … каждый может пострадать, прямо или косвенно”, — заявлял директор EMCDDA Алексис Гусдил.

Согласно опубликованному отчёту EMCDDA, среди новых наркотиков, поступающих из европейских лабораторий, — амфетамины и метамфетамины, синтетические опиоиды и синтетические каннабиноиды.

В 2020 году было обнаружено и уничтожено около 350 объектов по производству наркотиков, в основном в Нидерландах и Бельгии, а в ЕС было конфисковано рекордные 213 тонн кокаина, отмечает агентство.

В докладе отмечается, что конфликт на Украине, вероятно, окажет влияние на торговлю наркотиками, создавая "новые уязвимости”, подвергая все большее население воздействию незаконных наркотиков. В зоне особого риска те, кто перенёс "серьезный психологический стресс".

”Учитывая поток беженцев с Украины, наркотики в приграничных странах, вероятно, будут расширены до предела", — предупредило EMCDDA.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато европа бельгия наркотики
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