На фоне усиления контроля за оборотом наркотиков на международных маршрутах, внутри России увеличилось производство "синтетики", об этом сообщила пресс-служба МВД РФ со ссылкой на министра внутренних дел Владимира Колькольцева.

"Усиление контроля за перемещением товаров и грузов на международных маршрутах привело к сокращению контрабандного ввоза на территорию РФ наркотиков, имеющих зарубежное происхождение. На этом фоне зафиксированы попытки расширения производства синтетических наркотиков внутри страны.

В первом квартале органами внутренних дел ликвидировано почти 60 нарколабораторий, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — цитирует пресс-служба слова Колокольцева.