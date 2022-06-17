Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Требования стран Балтии об увеличении контингента НАТО не будут выполнены

Мир

Латвия, Литва и Эстония призвали руководство НАТО направить больше войск в регион, увеличив размещённый там контингент в десять раз, аргументируя это опасениями, что Россия готовится напасть на прибалтийский регион.

Требования стран Балтии об увеличении контингента НАТО не будут выполнены
  • На момент начала российской спецоперации на Украине в Прибалтике было расквартировано порядка пяти тысяч солдат НАТО.
  • После 24 февраля Конгресс США одобрил выделение дополнительных средств, а Пентагон направил в Эстонию истребители-невидимки F-35, а также ударные вертолёты; Великобритания же удвоила своё военное присутствие на эстонской военной базе Тапа примерно до 1700 человек.

Однако, как сообщает издание U. S.News со ссылкой на "официальные лица стран-членов", "весьма сомнительно, что требование "расширить воинское присутствие" будет удовлетворено".

"Несмотря на стремление к новому развёртыванию, военный блок по-прежнему настроен скептически, — говорится в материале USN. — Каждая из стран Балтии не получит достаточно войск НАТО, чтобы создать дивизию. Отчасти это связано с тем, что предложения поступают, когда альянс НАТО сталкивается с множеством требований, невиданных десятилетиями: от противодействия России и Китаю в Арктике до подавления исламских мятежей в Сахеле и освоения новых рубежей в космосе".

Как признались в Пентагоне, у США "может не хватить войск и вооружений, а постоянное присутствие было бы крайне провокационным для Москвы".

Переговоры назначены на конец месяца

В конце июня в Мадриде состоится крупная встреча блока НАТО, на которой Латвия, Литва и Эстония, как ожидается, снова поднимут этот вопрос. Однако другие 27 членов НАТО не видят в этом необходимости, взамен предлагая странам Балтии дополнительные разведывательные ресурсы, чтобы помочь подготовиться к потенциальному российскому вторжению, сообщили журналистам "официальные лица".

Дороговато будет, а деньги заканчиваются

Главные противники "усиления" Прибалтики войсками НАТО — Вашингтон и Лондон — выступают против новых постоянных баз в регионе из-за высоких затрат, связанных с такими проектами. Альтернативная идея, выдвинутая в прошлом месяце председателем Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли, предусматривает создание новых баз, но укомплектованных "ротационными” войсками, которые будут периодически проходить цикл развёртывания. По мнению чиновника, это могло бы снизить расходы, так как не было бы "необходимости строительства семейного жилья, школ и другой дорогостоящей инфраструктуры, обычно необходимой для солдат, находящихся за границей в течение длительного времени".

"Я считаю, что многие наши европейские союзники … они очень, очень хотят создать постоянные базы, — сказал Милли в мае. — Они их построят, они за них заплатят”.

Прибалты упёрлись: после Украины Россия двинется на них

Министр обороны Литвы Валдемарас Рупсис высказал опасение, что "ротация НАТО многонационального военного присутствия в регионе делает страны Балтии уязвимыми":

"После войны — я не думаю, что Россия будет побеждена, — у них всё ещё останется огромный военный потенциал, — заявил он. — Через некоторое время… они попытаются угрожать нам военными средствами. Вы увидите".

Его поддержал эстонский коллега. Замминистра обороны Эстонии Туули Дунетон заявил, что Россия последние 20 лет готовилась к крупномасштабной военной конфронтации с НАТО, в то время как "внимание альянса частично было сосредоточено на других странах, в частности, на Афганистане".

"В крупнейших на сегодняшний день военных учениях России вблизи восточных границ НАТО в 2021 году было задействовано 200 тысяч военнослужащих, 250 самолётов, 290 танков, 240 систем вооружения и 65 военных кораблей. Военные учения под названием "Запад" стали свидетельством долгосрочной стратегии Москвы по нападению на НАТО, — сказал Дунетон. — У нас нет оснований верить Москве, что учения отрабатывали чисто оборонительный сценарий, а не были подготовкой вторжения в Польшу или страны Балтии".

К слову

Старательно нагнетаемую прибалтийскими политиками истерию вокруг предполагаемого вторжения России на территории их стран поддержал на днях немецкий таблоид Die Welt.

Автор опубликованного на его страницах материала назвал будущих "жертв российской агрессии": Прибалтика, Польша и Финляндия.

Аргумент неоригинален: Путин, дескать, строит Российскую империю в её "максимальных размерах" в 19 веке:

"Если Путин решит захватить территории, которые когда-то относились к России, то в опасности не только Прибалтика, но также Варшава и Вашингтон" (когда последний был частью России, автор статьи не сообщил).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

По каким причинам Прибалтика в 2004 году вступила в НАТО?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато литва латвия эстония прибалтика
Новости
МО России: больше всего наёмников прибыло на Украину из Польши, Канады и США
В Красноярском крае профильную математику на 100 баллов сдал один выпускник
Свора бездомных собак напала на женщину возле больницы в Оренбурге
Жители расселённого района в Пыть-Яхе жалуются на стаи собак
Нидерланды потребовали от ЕК "строгого подхода" к кандидатуре Украины в ЕС
Кедми: ВС РФ применили на Украине новейшее лазерное оружие "Задира"
Депутат Худяков: Галкин лжёт, что ему запрещают выступать в России
В Красноярском крае арестовали рецидивиста по подозрению в убийстве подростка
Евсеев: война между Россией и НАТО может начаться вне территории Украины
Лавров: "Меня глаза Запада не интересуют вообще"
Популярное
Силовые структуры
Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО

Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.

Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Общество
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Силовые структуры
ВКС РФ уничтожили объект размещения боевиков ВСУ в городе Глухов Сумской области
Мир. Новости мира
WP: украинские военные за неделю потеряли десятки американских гаубиц M777
Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова Любовь Степушова У России есть все условия, чтобы атаковать Запад в прокси-войне Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Силовые структуры
Офицер армии США: "Терминатор" — секретное оружие РФ в спецоперации на Украине
Силовые структуры
Васильев: НАТО и США могут готовиться к военному противостоянию с РФ
Кедми: Шольц, Драги и Макрон прибыли в Киев уговорить Зеленского на капитуляцию
Мир. Новости мира
Кедми: Шольц, Драги и Макрон прибыли в Киев уговорить Зеленского на капитуляцию
Последние материалы
Симоньян об экстрадиции Ассанжа в США: "Горите в аду, сволочи"
Санкции не помешают производству российских премиальных автомобилей Aurus
Риттер: Россия раздавит армию Польши, если Варшава введёт войска на Украину
Кошкин: угрожая Крымскому мосту, Киев хочет отвлечь внимание от проблем
Армия России уничтожила более 350 украинских националистов за сутки
В ЗВО предположили, что самолёт Су-25 разбился из-за технической неисправности
Сотрудникам "Красного и Белого" запретили носить сланцы и собираться в туалетах
Часть Пятигорска осталась без электричества и может остаться без воды
Жители деревни Грязь ждут возвращения Галкина: "Приедет — молодец!"
Запад надеется, что санкции против флота РФ сработают в перспективе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников