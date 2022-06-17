Требования стран Балтии об увеличении контингента НАТО не будут выполнены

Латвия, Литва и Эстония призвали руководство НАТО направить больше войск в регион, увеличив размещённый там контингент в десять раз, аргументируя это опасениями, что Россия готовится напасть на прибалтийский регион.

На момент начала российской спецоперации на Украине в Прибалтике было расквартировано порядка пяти тысяч солдат НАТО.

После 24 февраля Конгресс США одобрил выделение дополнительных средств, а Пентагон направил в Эстонию истребители-невидимки F-35, а также ударные вертолёты; Великобритания же удвоила своё военное присутствие на эстонской военной базе Тапа примерно до 1700 человек.

Однако, как сообщает издание U. S.News со ссылкой на "официальные лица стран-членов", "весьма сомнительно, что требование "расширить воинское присутствие" будет удовлетворено".

"Несмотря на стремление к новому развёртыванию, военный блок по-прежнему настроен скептически, — говорится в материале USN. — Каждая из стран Балтии не получит достаточно войск НАТО, чтобы создать дивизию. Отчасти это связано с тем, что предложения поступают, когда альянс НАТО сталкивается с множеством требований, невиданных десятилетиями: от противодействия России и Китаю в Арктике до подавления исламских мятежей в Сахеле и освоения новых рубежей в космосе".

Как признались в Пентагоне, у США "может не хватить войск и вооружений, а постоянное присутствие было бы крайне провокационным для Москвы".

Переговоры назначены на конец месяца

В конце июня в Мадриде состоится крупная встреча блока НАТО, на которой Латвия, Литва и Эстония, как ожидается, снова поднимут этот вопрос. Однако другие 27 членов НАТО не видят в этом необходимости, взамен предлагая странам Балтии дополнительные разведывательные ресурсы, чтобы помочь подготовиться к потенциальному российскому вторжению, сообщили журналистам "официальные лица".

Дороговато будет, а деньги заканчиваются

Главные противники "усиления" Прибалтики войсками НАТО — Вашингтон и Лондон — выступают против новых постоянных баз в регионе из-за высоких затрат, связанных с такими проектами. Альтернативная идея, выдвинутая в прошлом месяце председателем Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли, предусматривает создание новых баз, но укомплектованных "ротационными” войсками, которые будут периодически проходить цикл развёртывания. По мнению чиновника, это могло бы снизить расходы, так как не было бы "необходимости строительства семейного жилья, школ и другой дорогостоящей инфраструктуры, обычно необходимой для солдат, находящихся за границей в течение длительного времени".

"Я считаю, что многие наши европейские союзники … они очень, очень хотят создать постоянные базы, — сказал Милли в мае. — Они их построят, они за них заплатят”.

Прибалты упёрлись: после Украины Россия двинется на них

Министр обороны Литвы Валдемарас Рупсис высказал опасение, что "ротация НАТО многонационального военного присутствия в регионе делает страны Балтии уязвимыми":

"После войны — я не думаю, что Россия будет побеждена, — у них всё ещё останется огромный военный потенциал, — заявил он. — Через некоторое время… они попытаются угрожать нам военными средствами. Вы увидите".

Его поддержал эстонский коллега. Замминистра обороны Эстонии Туули Дунетон заявил, что Россия последние 20 лет готовилась к крупномасштабной военной конфронтации с НАТО, в то время как "внимание альянса частично было сосредоточено на других странах, в частности, на Афганистане".

"В крупнейших на сегодняшний день военных учениях России вблизи восточных границ НАТО в 2021 году было задействовано 200 тысяч военнослужащих, 250 самолётов, 290 танков, 240 систем вооружения и 65 военных кораблей. Военные учения под названием "Запад" стали свидетельством долгосрочной стратегии Москвы по нападению на НАТО, — сказал Дунетон. — У нас нет оснований верить Москве, что учения отрабатывали чисто оборонительный сценарий, а не были подготовкой вторжения в Польшу или страны Балтии".

К слову

Старательно нагнетаемую прибалтийскими политиками истерию вокруг предполагаемого вторжения России на территории их стран поддержал на днях немецкий таблоид Die Welt.

Автор опубликованного на его страницах материала назвал будущих "жертв российской агрессии": Прибалтика, Польша и Финляндия.

Аргумент неоригинален: Путин, дескать, строит Российскую империю в её "максимальных размерах" в 19 веке:

"Если Путин решит захватить территории, которые когда-то относились к России, то в опасности не только Прибалтика, но также Варшава и Вашингтон" (когда последний был частью России, автор статьи не сообщил).

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