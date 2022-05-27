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Автор Людмила Черткова

Спокойствие Путина пугает уставший от Украины Запад

Мир

Над президентом Украины Владимиром Зеленским взошла "звезда пленительного счастья". Он сейчас политическая суперзвезда и выступает на всех медийных площадках. Но это ненадолго. На Западе явно начинают уставать от Украины. И всё более прозрачно намекают, что хватит уже войны и санкций, пора остановиться — "зима близко".

Спокойствие Путина пугает уставший от Украины Запад

О том, что на Западе интерес к теме Украины теряется, свидетельствует суровая статистика поисковых запросов в англоязычном сегменте всемирной паутины. Пиковые показатели пришлись, естественно, на 24-27 февраля. Затем цифры постепенно стали снижаться. По прошествии трёх месяцев с начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Незалежной количество запросов, просмотров публикаций и самих публикаций с ключевым словом "Украина" сократилось в среднем в десять раз.

Голоса разума в хоре безумия

Вместе с этим всё чаще стали раздаваться голоса, призывающие коллективный Запад остановиться в своём санкционном безумии и милитаризации Украины. Так, на днях в ходе Всемирного экономического форума в Давосе политический тяжеловес, экс-генсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер прямо призвал Украину "отдать России то, что она хочет", то есть принять условия Москвы для возобновления переговорного процесса. А Западу следует прекратить попытки изничтожить Россию, отметил ветеран американской политики.

Вслед за этим американское издание The Hill опубликовало мнение Эндрю Лэтэма, профессора международных отношений в Макалистерском колледже в Сент-Поле, штат Миннесота. В своей статье "Глупость унижения России" профессор последовательно раскритиковал тех, кто призывает нанести российскому президенту Владимиру Путину "истинное поражение" и утверждает, что "только всеобъемлющая победа над Россией положит конец исторической модели российской агрессии и приведёт к постоянному миру на её периферии".

Такие призывы могут быть эмоционально приятными, но на самом деле всё наоборот: потворство фантазиям о нанесении почти полного поражения России было бы ужасной ошибкой, которую мы можем и должны избегать, пишет профессор.

Россию уже заставили заплатить значительную цену: она понесла потери на полях сражений и была наказана резкими экономическими санкциями. И этого достаточно, потому что дальнейшее наказание Москвы поднимает национальное унижение России до такой степени, что гарантирует войну, считает Лэтэм.

"Возможно, пришло время заключить сделку — предложить Путину "золотой мост", который позволит ему положить конец войне, не усиливая унижение России до такой степени, чтобы после затяжного периода бурления и восстановления Москва развязала ещё одну войну со своим западным соседом", — резюмирует эксперт-международник.

"Высокая" украинская дипломатия

Реакция киевского режима на эти высказывания была предсказуема, но её степень превзошла ожидания. В этом смысле дипломатичней всех оказался так называемый президент Украины Владимир Зеленский, который назвал Генри Киссинджера "вынырнувшим из глубокого прошлого":

"Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", — сказал он.

Нардеп Алексей Гончаренко выдал тираду о неуважении к Украине:

"Если вдуматься в слова Киссинджера, то это чисто о неуважении к Украине и украинцам. И этих кісенджерів много. Они повсюду: то какой-то сербский деятель заявит что-то, то итальянский, то ещё какой-то. Это неуважение к Украине пропитало международные отношения. Есть Россия — "большая" страна, а есть Украина — ну что-то там где-то, когда-то и как-то".

Советник же главы администрации украинского президента Алексей Арестович и вовсе перешёл на обсценную лексику, комментируя возможное отторжение территорий. Однако немногим позже, подуспокоившись, сменил риторику и в своём очередном ролике уже в печатных выражениях обратился к американским кукловодам с вопросом, нужна ли им Украина или уже нет. Сейчас, наверное, ждёт ответа.

Перспективы неясны, и это нервирует

Конечно, нынешняя ситуация нервирует всех. В США начинают понимать, что в случае с Россией всё пошло не так, как они планировали, и всё чаще звучат голоса, что надо бы заняться решением собственных проблем, а не сливать деньги в "чёрную дыру" Украины. К Европе приходит осознание, что санкции-то работают, но в обе стороны, и кому сейчас больней — большой вопрос. Замаячившие перспективы банкротств и социальных волнений не радуют никого из западных политиков. Поведение же "виновницы торжества" Украины не просто нервозное, а, прямо скажем, истеричное.

Нервничает и российское население, основной страх которого — "только бы не включили "заднюю"!

Спокойней всего ведёт себя Кремль. Планы Путина достоверно не известны никому, и эта "непредсказуемость" больше всего пугает коллективный Запад. Россия между тем делает то, что считает нужным, на все призывы и требования "прекратить воевать и начать дружить" отвечая коротко: "Мы подумаем, нужно ли нам это".

Мир наступит, когда Россия так решит. А Зеленскому, как и всему его "весёлому кварталу", стоило бы помнить, что Запад, раскрутивший его популярность с помощью своей медийной машины, с такой же лёгкостью может эту "звезду" и погасить. И чем ближе к осени, тем это будет становиться всё более очевидным. BLM и Грета Тунберг не дадут соврать, кстати, где они?

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СВО на Украине: Когда закончится?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир путин владимир зеленский
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