Киев ответил Киссинджеру на призыв "отдать кусок" Украины РФ: "Вы не в Мюнхене"

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера за слова о том, что Киеву придётся "отдать" России часть территории. По словам лидера Незалежной, политик "остался в 1938 году".

Как подчеркнул Зеленский, слова экс-госсекретаря "смахивают" на призывы нацистской Германии и подчеркнул, что "он не в Мюнхене".

"Всё равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", — заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины посетовал, что несмотря на ситуацию, среди мировых политиков находятся и те, кто призывает учитывать интересы России.

"Мир оказался не готов к украинской смелости. К смелости всех наших людей, не уступающих России и продолжающих защищать наше государство", — резюмировал глава Украины.