Генри Киссинджер призвал пойти на уступки Москве и дал срок два месяца

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что с Россией необходимо наладить диалог в ближайшие два месяца. Запад и Украина должны пойти на уступки Москве, уверен он.

"Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, иначе грядут потрясения, создастся напряжённость, преодолеть это будет нелегко", — передаёт The Telegraph слова Киссинджера, сказанные на форуме в Давосе.

Экс-госсекретарь призвал Запад не игнорировать место России в европейском балансе сил. Политика, в частности Вашингтона по использованию Украины для борьбы с Москвой может обернуться катастрофой для всего Старого света, уверен американский политик.

Киссинджер призывает Запад заставить Украину пойти на переговоры, отмечает издание.