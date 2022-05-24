Милли: "США далеки от возвращения военных к посольству в Киеве"

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон пока не собирается возвращать на Украину своих военных, охранявших посольство в Киеве. Об этом сообщает Daily Express.

"Для возвращения американских военных на Украину потребуется президентское решение. Пока мы от этого очень далеки", — приводит издание слова генерала.

По данным британского таблоида, с началом российской спецоперации США вывели с территории Украины своих военнослужащих, охранявших посольство в Киеве. Недавно американская дипмиссия возобновила свою работу, однако военные США не вернулись в страну.