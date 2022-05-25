Зеленский — мировым лидерам: "Что ты сделал для Украины сегодня?"

Когда-то нынешний президент Украины Владимир Зеленский играл Наполеона в пошлой комедии о поручике Ржевском. Теперь же он примерил на себя роль властелина мира, и ему понравилось.

Выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский после традиционного исполнения мантры "Россия плохая, дайте грошей" заявил мировым лидерам:

"Просыпаясь утром, ставьте перед собой вопрос: "Что ты сделал для Украины сегодня?"

Действительно, с чего ещё начинать свой день политикам мирового уровня? Не с собственных же проблем, в самом деле!

Бенефис Зеленского

На днях Зеленский стал "человеком года" по версии читателей американского журнала Time. И это действительно так, поскольку, будучи профессиональным шоуменом, он превращает любое появление на публике в собственный бенефис с таким успехом, который не снился ни эстрадным звёздам, ни политическим тяжеловесам.

Медийный успех Зеленского просто оглушителен. Какой ресурс не откроешь — там он. Хриплый голос Зеленского звучит из каждого утюга, обвиняя Россию во всех грехах, обличая Запад в нерешительности и медлительности, и требуя, требуя, требуя… То денег, то оружия, то новых санкций против России, то опять оружия и денег.

За последние три месяца он достал уже, кажется, всех.

"Его показывают по телевизору больше, чем Байдена", — пишут американцы, озабоченные рекордными ценами на бензин и дефицитом детского питания у себя в стране. "Он ведь только на прошлой неделе просил десятки миллиардов на новое оружие, чтобы разнести свою страну вдребезги, а теперь просит денег на ликвидацию последствий от его применения", — удивляются британцы, столкнувшиеся с энергетическим кризисом и невиданной за последние полвека инфляцией. "Каждый день этот зелёный монстр приказывает миру, какие ещё санкции надо ввести против РФ. Чего ещё хочет Зеленский? Чтобы мы объявили голодовку?" — возмущаются болгары, которые и без того уже встряли, как кур в ощип, когда погорячились отказаться оплачивать российский газ рублями.

Недоумевают французы, немцы, граждане многих других стран, к главам и правительствам которых в ежедневном режиме обращается Зеленский. Причём если в начале российской СВО по демилитаризации и денацификации Украины его обращения больше напоминали просьбы, уговоры и мольбы, то теперь стендапы Зеленского действительно выглядят как приказы. Вошёл во вкус.

Джироламо, ты ли это?

Итак, по версии Зеленского и его шайки наркоманов и неонацистов, Украине все должны, и на этом основании он имеет полное право командовать миром и раздавать указания космического масштаба и космической же глупости. Когда это мир успел так задолжать, почему-то умалчивается.

Следует отметить, что "стратегические партнёры" Украины, а точней — англосаксонские кураторы Зеленского — всё для этого сделали, любезно предоставив всю мощь западной медийно-пропагандистской машины для его раскрутки. В упор не замечая творящиеся на Украине преступления против закона и человечности, пропагандисты выпячивают фейковые "перемоги", не удосужившись даже извиниться, когда выясняется неприглядная правда. Отдельные разумные голоса просто тонут в эфире этой "фабрики фейков".

Так бывает с капризными детьми. Родители зря надеются, что дитятко перебесится, да и образумится. Напротив, дитятко лишь ещё больше ошалеет от безнаказанности.

Теперь западный политикум заполучил себе нового Джироламо Савонаролу, который отныне учит их жить и указывает всем и каждому, что делать. Был в итальянской Флоренции XV века такой монах-доминиканец, считавший себя пророком и обличавший в испорченности нравов всех подряд, от крестьян до папы Римского. Символом реформаторской деятельности Савонаролы стал "костёр тщеславия", в котором сгорело немало книг, картин и прочих "предметов роскоши".

Только вот жизнь проповедника оборвалась в 45 лет при драматических обстоятельствах. Католическая церковь его повесила, а затем сожгла тело на костре. Впрочем, некоторых история ничему не учит.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен