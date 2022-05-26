На Западе окончательно осознали, что Украине придётся расстаться с частью территорий. В Киеве реагируют на подобное предложение крайне болезненно.
Советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович резко отказался "торговать украинской территорией", обматерив инициаторов.
Накануне Генри Киссинджер на экономическом форуме в Давосе признал, что киевскому режиму придётся "отдать" России часть территорий. Владимир Зеленский уже успел сравнить его призыв с предложениями нацистской Германии в 1938 году. Арестович отреагировал более бурно.
"Скажем так, деликатно: не пошли бы вы…" — заявил советник.
Далее он разразился матерной тирадой, которую закончил неприличным жестом. Обращался ли он конкретно к Киссинджеру, или имел в виду весь Запад, остаётся только догадываться.
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