Арестович матом отреагировал на предложение Запада "расстаться с территориями"

На Западе окончательно осознали, что Украине придётся расстаться с частью территорий. В Киеве реагируют на подобное предложение крайне болезненно.

Советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович резко отказался "торговать украинской территорией", обматерив инициаторов.

Накануне Генри Киссинджер на экономическом форуме в Давосе признал, что киевскому режиму придётся "отдать" России часть территорий. Владимир Зеленский уже успел сравнить его призыв с предложениями нацистской Германии в 1938 году. Арестович отреагировал более бурно.

"Скажем так, деликатно: не пошли бы вы…" — заявил советник.

Далее он разразился матерной тирадой, которую закончил неприличным жестом. Обращался ли он конкретно к Киссинджеру, или имел в виду весь Запад, остаётся только догадываться.