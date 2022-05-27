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Автор Ольга Лебедева

Мэра Днепра понесло: досталось Арестовичу, Шольцу, Киссинджеру и властям в Киеве

Мир

Власти Украины уже, кажется, начинают осознавать (или принимать, как факт), что ситуация в стране складывается далеко не в их пользу. Периодически — но явно учащаясь — из Киева звучат заявления о том, что дела идут "хуже некуда".

Мэра Днепра понесло: досталось Арестовичу, Шольцу, Киссинджеру и властям в Киеве

Например, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил об этом, выступая на форуме в Давосе:

"Я не хочу, чтобы у кого-либо складывалось впечатление, что все более или менее в порядке с войной. Ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая", — сказал он и, вероятно по привычке, попросил оружия.

Эстафету от босса подхватил "рупор" Офиса президента Алексей Арестович. Его пессимистические оценки ситуации на Украине и такие же прогнозы на ближайшее будущее, озвученные с применением отборного мата в программе Марка Фейгина, крайне не понравились радикалам в политике.

Напомню, рассуждая о ситуации вообще и позиции Запада в частности, Арестович сказал, буквально, следующее:

"Ситуация на фронте аховая для нас. Нас выносят дальнобойными средствами. И нам пока нечего противопоставить противнику. Кроме мужества украинских солдат".

"Запад сейчас проходит тест на адекватность — и постепенно его проваливает. Он поддается на угрозы Путина и не хочет поставлять Украине MLRS — американскую универсальную пусковую установку, использующуюся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет".

Мэр Днепра Борис Филатов внимательно выслушал Арестовича и… обозвал советника президентского Офиса "говорящей ж@пой с вкрадчивым голосом".

 

скрин из Telegram Борис Філатов
скрин из Telegram Борис Філатов

 

Все словно сговорились

Днепровский мэр, как человек, придерживающийся крайне радикальных взглядов и не стесняющийся их транслировать, в последние дни явно пребывает "на взводе". И клеймит в соцсетях (хорошо, что только там пока) не только Арестовича, но и всех, кто, по его мнению, "готов перейти на сторону Путина".

"Киссинджера — в ад"

Первый попал под горячую руку Бориса Филатова экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Не понравилось мэру-радикалу то, что американский политик высказался по поводу необходимости срочно возобновлять российско-украинские переговоры. И хотя сказанное им нисколько не умаляет "заслуг ВСУ", Филатов обозвал его "самым ничтожным, подлым и совершенно бессмысленным существом в мировой политике" и отправил "в ад".

Причём написал своё послание аж на двух языках — русском и английском. Видимо, уверен, что Киссинджер его в Telegram читает.

Шольц — обманщик

Досталось от Филатова и немецким властям. Днепровский мэр заявил, что они "куплены грязными газовыми деньгами и являются апофеозом трусости и подлости".

скрин из Telegram Борис Філатов
скрин из Telegram Борис Філатов

Филатов - фигура на политолимпе Украины

Может показаться странным, что человеку с явно подуставшей психикой (ну не может госчиновник в здравом уме так себя вести, пусть и в соцсетях"), уделяется так много внимания. Однако, если вспомнить, что в 2020 году, когда Владимир Зеленский заболел коронавирусом, Борис Филатов был одним из кандидатов на пост ИО президента. Об этом тогда "проговорился" советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

А сейчас, кстати говоря, мэр Днепра пользуется огромной популярностью у западных СМИ. За последнее время, по его словам, он дал интервью 32 медиа из 13 стран мира.

"Поверьте, я не испытываю от такой всемирной известности, ни счастья, ни удовлетворения, — скромно вздыхает Филатов. — Невероятно тяжело жить в учебнике истории. Но Время и Родину не выбирают".

В общем, как говорится, "этот клён у нас ещё пошумит". Наверное.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы украина борис филатов дмитрий кулеба
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