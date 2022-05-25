Кулеба признал, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия находится в трудной ситуации в Донбассе.

"Ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха", — сказал Кулеба во время выступления на Всемирном экономическом форуме "Украина и ЕС: выиграют все".

Он попросил у стран Евросоюза ракетное вооружение. Без военной помощи "станет еще хуже", добавил министр.

В среду, 25 мая Кулеба призвал Запад как можно скорее направить Украине реактивные системы залпового огня, чтобы ВСУ смогли "освободить" Херсон.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что армия России будет уничтожать грузы с иностранным вооружением. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, поставки Украине западного летального вооружения не будут способствовать переговорному процессу между Москвой и Киевом.