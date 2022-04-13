СК РФ завёл на мэра Днепра уголовное дело о подстрекательстве к геноциду

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о подстрекательстве к геноциду в отношении мэра украинского города Днепр Бориса Филатова.

Ранее Филатов допустил резкие высказывания в отношении граждан России. В частности, он призвал "убивать этих нелюдей" по всему миру.

Российские правоохранители нашли в высказываниях мэра признаки нарушения статьи 357 Уголовного кодекса РФ и возбудили против него дело о подстрекательстве к совершению геноцида.

Несколько дней назад Филатов раскритиковал оветника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Мэр Днепра признался, что его тошнит от "цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма" Арестовича.