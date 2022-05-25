EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Людмила Черткова

Зеленский: "Украина будет бороться, пока не вернёт все свои территории"

Мир

Украина будет бороться, пока не вернёт все свои территории, заявил Владимир Зеленский во время Украинского завтрака в Давосе. И потребовал отвода ВС РФ на линию до 24 февраля.

Зеленский: "Украина будет бороться, пока не вернёт все свои территории"

Если в чём-то исполняющий роль президента Украины Владимир Зеленский и талантлив — так это в умении устраивать собственный бенефис везде, где бы он ни появился. А появляется он везде, где только может. Не стал исключением и Всемирный экономический форум в Давосе, во время которого был даже организован "Украинский завтрак".

"Эта стадия кровавой войны может перейти в формат дипломатических переговоров в том или ином виде между президентами РФ и Украины или плюс наших стратегических партнёров. На эту стадию мы можем перейти, когда мы поймём, что как минимум российская сторона показывает возможность и желание перейти от кровавой войны к дипломатии. Это возможно, если РФ продемонстрирует хоть что-то. Например, отвод войск на линию до 24 февраля", — заявил Зеленский по видеосвязи.

Фантазии Зеленского

Буйное воображение Зеленского, подогреваемое его "стратегическими партнёрами" и, не исключено, сильнодействующими веществами, не знает границ. Актёр, вошедший в образ президента Украины, требует от России отыграть всё назад, как неудачный дубль на съёмках фильма. Приходит ли ему в голову, что с его подачи всё происходящее превратилось из комедийного сериала в кровавый хоррор для большей части населения Украины? Вряд ли.

И сам Зеленский, и вся его камарилья на протяжении вот уже трёх лет ежедневно демонстрируют абсолютную невменяемость и недоговороспособность. Избранный как "голубь мира", обещавший закончить гражданскую войну в Донбассе, он сделал ровно наоборот.

Поэтому сейчас, когда "кровавый клоун" выставляет свои условия для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, возникает резонный встречный вопрос: а что, Путин ему предлагал какие-то переговоры? Ну ведь нет же.

Встреча Путина с Зеленским сейчас возможна только в обстоятельствах подписания документа о капитуляции Украины. А для этого и разговаривать не обязательно.

Россия не возражает

Однако в заявлении Зеленского о "возвращении всех своих территорий" есть безусловный позитивный момент. Например, Крым и Донбасс Украина уже вернула. Эти территории не будут украинскими уже никогда.

Затем последовали Мелитополь, Херсон, Мариуполь. Не нужно быть Вангой, чтобы понимать, что через некоторое время, необходимое для выполнения определённых юридических формальностей, эти города с большой долей вероятности станут регионами Российской Федерации.

А давайте-ка вспомним карту территорий, в своё время подаренных Украине русскими царями и советскими генсеками? Её легко найти в Интернете, полюбопытствуйте. И что в таком случае останется "исторической Украиной"? Кукушкины слёзки, не более того.

Так что, в принципе, всё правильно сказал Зеленский на "Украинском завтраке" в Давосе. Украина вернёт все свои территории. России. Мы не возражаем. А то, что останется Украиной, будет расплачиваться со своими "стратегическими партнёрами" за безумные кредиты и ленд-лизы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Что препятствует победе России на Украине? Вся правда о ситуации на фронте
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский
Sberbank
Новости
Пользователи "ОК" смогут прикреплять ссылки к публикациям в сервисе "Моменты"
Полина Гагарина призналась, что не прочь снова выйти замуж
Адвокат Ефремова опроверг слухи о драке в колонии
Baza: Пограничникам РФ отменят летние отпуска и отправляют на полевые сборы
Немцы назвали украинского посла клоуном за посты о ливерной колбасе
Stern: Австрия не вступает в НАТО из-за страха поссориться с Россией
ВСУ получили гаубицы М777 с цифровой системой управления огнём из Канады
Попова призвала не спешить прививаться от оспы обезьян
Врач: больному Альцгеймером Байдену нужно кресло-качалка, а не поездки по миру
Вассерман: "Кремль переиграл Запад потому, что Путин непредсказуем”
Популярное
Силовые структуры
Пленный боевик полка "Донбасс"*: я потерял 50 офицеров-друзей

Пленный националист батальона "Донбасс"* Юрий Закопец рассказал, что потерял более 50 офицеров-друзей.

Пленный боевик полка "Донбасс"*: я потерял 50 офицеров-друзей
Кириленко: три населённых пункта перешли под контроль ВС РФ без отступления ВСУ
Силовые структуры
Кириленко: три населённых пункта перешли под контроль ВС РФ без отступления ВСУ
Мир. Новости мира
На улицах города Попасная валяются тела и сожжённая техника ВСУ
Мир. Новости мира
По военному объекту в Павлограде нанесён ракетный удар ВКС РФ
Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер Любовь Степушова Дела плохи: украинские власти дискредитируют ВСУ, а ВСУ - власти Любовь Степушова Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова
Силовые структуры
Перед самой сдачей в плен боевики "Азова"* убили на "Азовстали" неугодных людей
Силовые структуры
ВС РФ и НМ ДНР начали штурм Авдеевки
Военные ВС РФ спасли жизнь брошенному солдату ВСУ по имени Володя
Силовые структуры
Военные ВС РФ спасли жизнь брошенному солдату ВСУ по имени Володя
Последние материалы
Вассерман: "Кремль переиграл Запад потому, что Путин непредсказуем”
Замглавы МИД Руденко: об обмене осуждённого в Киеве военного РФ говорить рано
Дружба врозь: в отношениях Варшавы и Берлина зреет конфликт
Певицу Наргиз могут депортировать в Узбекистан
Симоньян о слитой переписке Чубайса: "Анатолия Борисовича порвало"
Подоляка: "Британские советники не учитывают одну особенность СВО на Украине"
Мирошник: силы РФ и ЛНР почти "отрезали" ВСУ в Лисичанске и Северодонецке
Илья Кива: под заводом "Артёмсоль" крупнейший в мире склад стрелкового оружия
Зеленский указал на отсутствие поддержки России со стороны Китая
Скорпионам 25 мая можно просить повышение зарплаты, а Львам вести себя спокойно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников