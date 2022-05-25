Зеленский: "Украина будет бороться, пока не вернёт все свои территории"

Украина будет бороться, пока не вернёт все свои территории, заявил Владимир Зеленский во время Украинского завтрака в Давосе. И потребовал отвода ВС РФ на линию до 24 февраля.

Если в чём-то исполняющий роль президента Украины Владимир Зеленский и талантлив — так это в умении устраивать собственный бенефис везде, где бы он ни появился. А появляется он везде, где только может. Не стал исключением и Всемирный экономический форум в Давосе, во время которого был даже организован "Украинский завтрак".

"Эта стадия кровавой войны может перейти в формат дипломатических переговоров в том или ином виде между президентами РФ и Украины или плюс наших стратегических партнёров. На эту стадию мы можем перейти, когда мы поймём, что как минимум российская сторона показывает возможность и желание перейти от кровавой войны к дипломатии. Это возможно, если РФ продемонстрирует хоть что-то. Например, отвод войск на линию до 24 февраля", — заявил Зеленский по видеосвязи.

Фантазии Зеленского

Буйное воображение Зеленского, подогреваемое его "стратегическими партнёрами" и, не исключено, сильнодействующими веществами, не знает границ. Актёр, вошедший в образ президента Украины, требует от России отыграть всё назад, как неудачный дубль на съёмках фильма. Приходит ли ему в голову, что с его подачи всё происходящее превратилось из комедийного сериала в кровавый хоррор для большей части населения Украины? Вряд ли.

И сам Зеленский, и вся его камарилья на протяжении вот уже трёх лет ежедневно демонстрируют абсолютную невменяемость и недоговороспособность. Избранный как "голубь мира", обещавший закончить гражданскую войну в Донбассе, он сделал ровно наоборот.

Поэтому сейчас, когда "кровавый клоун" выставляет свои условия для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, возникает резонный встречный вопрос: а что, Путин ему предлагал какие-то переговоры? Ну ведь нет же.

Встреча Путина с Зеленским сейчас возможна только в обстоятельствах подписания документа о капитуляции Украины. А для этого и разговаривать не обязательно.

Россия не возражает

Однако в заявлении Зеленского о "возвращении всех своих территорий" есть безусловный позитивный момент. Например, Крым и Донбасс Украина уже вернула. Эти территории не будут украинскими уже никогда.

Затем последовали Мелитополь, Херсон, Мариуполь. Не нужно быть Вангой, чтобы понимать, что через некоторое время, необходимое для выполнения определённых юридических формальностей, эти города с большой долей вероятности станут регионами Российской Федерации.

А давайте-ка вспомним карту территорий, в своё время подаренных Украине русскими царями и советскими генсеками? Её легко найти в Интернете, полюбопытствуйте. И что в таком случае останется "исторической Украиной"? Кукушкины слёзки, не более того.

Так что, в принципе, всё правильно сказал Зеленский на "Украинском завтраке" в Давосе. Украина вернёт все свои территории. России. Мы не возражаем. А то, что останется Украиной, будет расплачиваться со своими "стратегическими партнёрами" за безумные кредиты и ленд-лизы.

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