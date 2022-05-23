Зеленский раздражает американцев: "Его показывают больше, чем Байдена"

Американские интернет-пользователи выразили растущее недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским, который в очередной раз потребовал ужесточения санкций против РФ. В ходе экономического форума в Давосе украинский лидер призвал мировую общественность оказать на Россию ещё большее давление.

Пользователи в США отметили позёрство Зеленского, который в первую очередь является актёром, а потом уже — главой государства.

"Он надел военную форму на одну фотосессию, чтобы привлечь к себе внимание. Теперь его показывают по телевизору больше, чем Байдена", — написали американские комментаторы в Twitter.

Граждане США отметили, что Зеленский своими растущими требованиями лишает их того, что положено им по праву. Пользователи засыпали украинского лидера требованиями "прекратить забирать у американцев деньги", "вернуть им еду" и "остановить конфликт на Украине". Они напомнили, что мир постепенно погружается в "экономический ад", в то время как Киеву отправляются очередные 40 миллиардов долларов, выделенные Конгрессом.