СМИ: Зеленского постигло фиаско в Давосе

Участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в Давосе назвали "провалом". Это сделал израильский телеканал Arutz 7. По словам журналистов, Зеленский, во время своего выступления, произнес абсурдные вещи.

"Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком", - утверждают израильские журналисты.

Представители телеканала Arutz 7 искренне удивились тому, как Зеленский мог предположить, что Украина сможет занять место Великобритании в Евросоюзе.