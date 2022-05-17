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Автор Александр Шторм

"Добро пожаловать на прицел" — военные эксперты о новичках НАТО

Мир

Швеция и Финляндия никогда не получат согласие Турции на вступление в НАТО, заявил президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган. Эта новость оказалась сегодня главной сенсацией.

"Добро пожаловать на прицел" — военные эксперты о новичках НАТО

Швеция и Финляндия пожелали вступить в НАТО

Ранее эти две страны официально заявили о желании вступить в НАТО, но подчеркнули, что решение якобы не направлено против России. Как минимум, в свете последних событий подобные заявления выглядят странно: альянс сам на всех углах кричит, кого он считает своим врагом.

Швеция и Финляндия готовы присоединиться к НАТО при условии, что на их территории не будут размещены военные базы и ядерное оружие. Такая постановка вопроса знаменует конец эпохи политики неприсоединения этих стран к военным блокам.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила на пресс-конференции:

"Мы считаем, что лучшее для Швеции и безопасности шведского народа — это вступление в НАТО. Мы верим, что Швеции необходимы формальные гарантии безопасности после вступления в альянс".

Москва не собирается мириться с расширением НАТО

МИД России ограничился высказыванием, что Москва не собирается мириться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Однако политолог Геворг Мирзаян считает, что вступление двух стран в альянс не несёт угрозы для РФ, наоборот, Финляндия и Швеция сами пострадают после такого решения.

В любом случае реакция государства на этот шаг соседей воспоследует, но это не значит, что Россия сразу кинется воевать на этом направлении.

Депутаты Госдумы уже исключили проведение специальной военной операции в Финляндии. В целях самообороны Россия может максимально усилить свои силы на границах и нацелить ракеты, считают парламентарии.

Турция против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

К тому же данному шагу препятствует Турция, имеющая, как говорится в народе, "вагон претензий" к этим странам за приём участников неудачного госпереворота, прошлые санкции, отказ признавать РПК терористом (впрочем об этом позже).

При этом страсти между Турцией и НАТО накаляются. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Алжира, находящегося в Турции с визитом, "султан всех османов" Эрдоган вновь затронул актуальную проблему расширения НАТО на Север, заявив, что никто не услышит "да" от его страны относительно членства Финляндии и Швеции в западном военно-политическом блоке.

Эрдоган отчётливо дал понять, что у него есть вопросы к обеим странам — мол, они непоследовательны в своей антитеррористической политике, и у них нет чёткого отношения к террористическим организациям.

Анкара ставит им на вид нейтральное отношение к РПК, деятельность которой в Турции, в отличие от ряда европейских стран, признана террористической.

Уже очевидно, что в НАТО зреет раскол, а в схватке "Политика открытых дверей НАТО vs Демократия Североатлантического альянса" победитель вообще не очевиден.

Причём Турция уже не впервые выступает зачинщиком скандалов — ранее Анкара ссорилась с Грецией и Францией, теперь с Финляндией и Швецией. И, что называется, не боялась отстаивать свою точку зрения — как и с российскими системами ПВО С-400.

Если помните, альянс требовал от Турции немедленно отказаться от этих систем, купить американские и вообще вернуть "опасную для F-22 и F-35 "бяку" в Россию…

Пойдёт ли Эрдоган навстречу НАТО? Уж точно не под давлением и угрозами, который звучат сейчас, — изолировать, "сделать изгоем в альянсе". Турецкий лидер ни много ни мало считает себя объединителем новой империи, а также совсем не поддаётся на уговоры и санкции.

Правда при этом он может согласиться, если, например, произойдёт нечто экстраординарное. Что именно? Признание партии-переворотчицы, партии-агрессора террористами, какие-нибудь колоссальные инвестиции, помощь в создании "Великого Турана". Или конфликт с РФ, который, как мы знаем и помним, Турции совершенно не нужен.

А если Эрдогана не согласовывать вступление северных и балтийских "львов" попросит Путин, причём очень крепко попросит? Ответа на это у политологов и международников пока нет.

Как реагируют на расширение НАТО другие страны

Остальные страны на метания скандинавов тоже смотрят с сомнением. Авторы и читатели китайской прессы выражают сомнение, что Финляндия, имеющая большую, чем Украина, границу с Россией, вообще понимает, что оказывается на первой линии удара в случае ядерного конфликта.

Некоторые высказываются в том духе, что НАТО действует на Украине "как провокатор войны", а конструктива созданный против СССР и Варшавского договора альянс не демонстрирует уже лет тридцать как минимум".

Чем грозит северным соседям России их вступление в НАТО 

Россия сразу не будет принимать конкретные решения в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Её реакция будет зависеть от инфраструктуры альянса в этих странах. То есть Россия намерена реагировать уже на непосредственную угрозу своей безопасности.

О чём речь? РФ будет смотреть, перебросят ли США в Финляндию и Швецию ядерное оружие, поставят ли там системы ЕвроПРО, которые угрожают российским ядерным ракетам, какие войска и в каком количестве где и как будут развёрнуты, а также "тонкости", вроде "на каком удалении стоят ракетные системы и РСЗО, которые могут ударить по России".

В зависимости от всего этого Генштаб и Минобороны РФ будут принимать ответные, а точнее, контрмеры.

Что касается граждан этих стран, то финны в большинстве своём активно против такого шага, заявил политолог Йохан Бекман. Почему? Так ведь никто по этому поводу никаких референдумов не проводил, так что данный "триумф демократии" — это решение исключительно политиков.

Страны-соседи прекрасно жили рядом почти половину века. Но сегодня ситуация кардинально другая.

Главное же здесь — позиция страны по отношению к ЯО. Финляндия ранее не ратифицировала договор о запрещении ядерного оружия.

Сейчас всё готовится к появлению ядерного оружия на территории нового члена альянса. Общественное мнение готовят к такому решению, в прессе появляются карикатуры с призывами "топить Россию в крови". За этим Финляндию в НАТО и тащат, подчеркнул эксперт.

В ответ однозначно Россия будет размещать ядерное оружие в Калининградской области — имеет полное право, ведь это наша территория.

Финны попадают под ракеты первыми. Не понятно, зачем нации, десятилетиями ковавшей своё спокойствие за счёт нейтралитета, такие огромные риски.

"Финляндия по территории — невеликая страна, в случае бомбардировок, ударов, в том числе с ТЯО или просто ядерным оружием, она будет поражена почти вся, пострадают, погибнут многие невиновные финны, которые и не хотели, и не ждали вступления в альянс. Зачем? Так надо Америке", — пишут в соцсетях.

Эксперты сошлись во мнении, что Швеция и Финляндия не станут намеренно провоцировать РФ, но обстановка сегодня (мягко скажем) нервная, да и в будущем никто никаких гарантий не даёт…

"Добро пожаловать на прицел", — уже открыто пишут военные эксперты.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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