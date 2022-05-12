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Автор Александр Шторм

В конгрессе США признали планы уничтожения РФ и Путина

Мир

Известный телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что бывшая член палаты представителей от Гавайев Тулси Габбард была во всём права. Она честно признала: сегодня мир стоит у порога ядерной катастрофы. И виной тому — политика администрации Джозефа Байдена.

В конгрессе США признали планы уничтожения РФ и Путина

Габбард в эфире телеканала пояснила, что действия команды Байдена направлены на уничтожение российского государства. В разговоре с Карлсоном она снова подчеркнула: ставки слишком высоки, и это противостояние нужно прекращать.

Собеседники вспомнили, что замглавы российского МИД спросили, применит ли Россия ядерное оружие. Он не стал исключать этой возможности. Но ответной реакции от США никто не дождался, посетовали эксперты.

Зато США включат печатный станок и отправят Украине ещё $8 млрд на зарплаты бюрократам, которые когда-то отстегивали откаты Хантеру Байдену.

Габбард отметила, что своей политикой, заявлениями и действиями администрация Байдена явственно продемонстрировала свои истинные намерения. По словам министра обороны США, целью Америки является ослабление России.

Заявление "Мы хотим, чтобы Россия была настолько ослаблена, что не смогла больше повторить содеянное на Украине" трудно читать иначе, как декларацию о намерениях.

Габбард добавила, что министру обороны неплохо было бы поставить в известность американцев о том, что русские тоже дали понять предельно ясно: если мы хоть немного приблизимся к так называемой "победе" и заявленным целям, у России не останется иного выбора, кроме как задействовать ядерное оружие.

Тут даже не надо никого этим запугивать. Достаточно понимать, на какой путь американцев поставила администрация и вот чем это грозит семьям, общинам, стране, да и всему миру. Такова реальность, подчеркнула Габбард.

На вопрос Карлсона о том, "стоит ли разговаривать с президентом ядерной державы как с безграмотным козопасом", Габбард ответила, что в администрации Байдена всё осознают, именно поэтому их действиям нет объяснения.

То, что предлагают министр обороны, президент Байден и госсекретарь Блинкен, — это прямая угроза жизни и безопасности американцев.

Есть некоторая надежда, что народу США удастся выкинуть из конгресса зачинщиков войн и выбрать лидеров, которые положат конец этому безумию, пока те не уничтожили мир, подытожила политик.

Также в конгрессе США заявили, что часть средств из $40 млрд "для Украины" пойдёт на финансирование смены режима в России.

"Есть необозначенная сумма финансирования, которая пойдёт на ЦРУ. Нам не сказали, сколько ЦРУ хочет, но часть этих денег идёт ЦРУ. Это на смену режима в России", — проговорилась американская конгрессмен Марджори Грин.

Стоит добавить, что власти России давно поняли, что страну планируют уничтожить. И бить будут до финала — так, чтобы РФ никогда не поднялась. Задачи уже в той или иной форме обозначены чётко и недвусмысленно:

  • подрыв военного, научного и экономического потенциала,
  • исключение из мира,
  • создание гетто с нами внутри.

Проблема в том, что время дипломатии прошло. Это очень скверный факт, но он реален, и если просто сказать "Дяденьки, не бейте", — дяденьки скажут ровно одно: "Ура, они сломались, надо добивать", об этом уже писала "Ридовка".

Россия ещё и страна, имеющая меньше ресурсов для войны по сравнению с США, Украину можно вообще не принимать в расчёт. Её роль поставщика пушечного мяса для Америки останется с ней навсегда.

А вот Россия — сверхдержава, с наименьшими ресурсами из существующих. Но, имея меньше людей, меньше денег, меньше войск и меньше влияния в мире, чем у любой другой сверхдержавы, она обязана выиграть эту войну.

За право жить.

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Как Россия будет уничтожать НАТО
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина тулси габбард хантер байден
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