Россия ищет свою роль в сценарии "большой экономической расстыковки"

На наших глазах происходит масса событий, значение которых можно будет оценить лишь со временем. Многие согласятся с тем, что некоторое переформатирование мира неизбежно. Гегемон в лице США не может управлять по-старому, а региональные державы не хотят жить в подневольном состоянии и выступают за принципы многополярности. Важно, чтобы мракобесы от геополитики, цепляясь за старый мир, не натворили слишком много бед.

Разлом между старым и новым происходит сразу в нескольких направлениях. Власти стран-санкционеров продемонстрировали, что при ведении экономической войны против геополитических противников для них не существует никаких табу. Их не останавливают ни нормы международного права, ни губительные последствия для беднеющего населения по обе стороны разделительной линии, ни разрушительное воздействие на мировые финансы и торговлю.

США и Евросоюз "отлучили" большинство российских банков от глобальной платёжной системы SWIFT, запретили им ведение операций в своих валютах, заблокировали примерно $300 млрд международных резервов России. Неслыханные рестрикции, идущие вразрез с любыми правовыми нормами, вызвали шок у остального мира.

Беспощадное применение Западом финансовой силы подтолкнуло многие страны к действиям, нивелирующим чрезмерную зависимость от доллара, и поиску альтернатив.

В рамках Бреттон-Вудской валютной системы до определённого времени доллар США конвертировался в золото по фиксированной цене, что оправдывало его доминирующее положение. После войны во Вьетнаме США накопили непосильные долги и президент Ричард Никсон в 1971 году объявил о приостановке конвертируемости доллара в золото, которая никогда восстановлена не была. Но недостаточно быть хозяином печатного станка и снабжать зелёными бумажками весь мир. Глобальный капитализм, основанный на гегемонии доллара, держится за соломинку, называемую доверием. Запредельный госдолг США и санкционный беспредел Вашингтона это доверие губит на корню.

Страны, входящие в ЕАЭС, БРИКС, и другие развивающиеся экономики стали шире использовать свои национальные валюты в торговле и интегрируют свои системы расчётов. Около 75% китайской торговли товарами осуществляется в долларах, а это мировая держава с ВВП, превосходящим американский по паритету покупательной способности. Есть все предпосылки к тому, чтобы Пекин стал в ускоренном порядке развивать и использовать по всему миру свою систему банковских переводов CIPS, как и собственную цифровую валюту e-CNY.

По мере повышения международной привлекательности юаня его позиции будут укрепляться, а гегемонии доллара постепенно придёт конец.

На фоне сражения за превосходство, разделения мировой финансовой системы и перераспределения глобальных цепочек поставок наблюдается "большая расстыковка" двух ведущих экономик мира. Такие глубинные процессы связаны с большими издержками, которые приводят к инфляции и торможению экономического развития. Победителем в результате этой колоссальной реорганизации станет тот, кто сумеет успешно преодолеть период стагфляции, усиливая привлекательность национальных валют и финансовых активов.

"Золотая жила" милитаризации

Жозеп Боррель

Когда "Зелёные" в Германии ратуют за поставки тяжёлых вооружений пронацистскому киевскому режиму, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывает решить кризис победой на поле боя, напрашиваются кардинальные выводы о сути европейской цивилизации. До сих пор они нам просто морочили голову своими заклинаниями на тему гуманизма, безопасности, прав человека и демократических свобод.

Оказывается, все эти ценности предусмотрены лишь для избранных, а на русских и всех тех, кто не угоден Западу, они не распространяются. Зато любой злодей хорош, если он служит интересам западных стран.

Не стоит забывать, что в своё время именно европейский "сумрачный гений" изобрёл колониализм, худшие виды расизма, лагеря смерти, эвтаназию и много чего другого из того же разряда. Обычно Вашингтон бомбил страны и свергал режимы ради нефти и других природных ресурсов, в случае с Украиной он разжёг кровопролитный конфликт во многом для сведения счётов во внутриполитической борьбе между республиканцами и демократами. Умело подпитывая враждебные взгляды на Россию и все её атрибуты, демонизируя президента Владимира Путина, США заставили и Европу подписаться под участием в новом крестовом походе против страны, которая в недалёком прошлом была её важным торговым партнёром.

Даже английское издание Independent вынуждено признать, что западные торговцы оружием получают солидные барыши благодаря "золотой лихорадке", вызванной спецоперацией России на Украине. Для продолжения войны "до последнего украинца" выделяются огромные деньги: только США расщедрились в целом аж на $3,4 млрд! Не удивительно, что в последнее время курс акций авиастроительной компании Raytheon Technologies и других оборонных концернов вырос на 15%.

Производители вооружений, кажется, играют сегодня первую скрипку во властных структурах западных стран: они видят настоящую "золотую жилу" в усиленной милитаризации Европы, и политики готовы им подыгрывать. Германия забыла о принципах пацифизма и принялась перестраивать и перевооружать свою армию. В частности, Берлин заказал у американского концерна Lockheed Martin 35 истребителей F-35.

Прыть сторонников евроатлантизма недавно раскритиковал бывший лидер британских лейбористов Джереми Корбин. Он считает, что нельзя обеспечить мир в будущем за счёт большего числа военных альянсов и военного наращивания. По мнению Корбина, британский премьер Борис Джонсон и президент США Джо Байден делают недостаточно для поощрения диалога и мира. Нужна "гораздо более глубокая дискуссия по вопросам безопасности", которая в перспективе привела бы к роспуску НАТО и всех военных союзов.

Состязание на выносливость

Либеральное кредо предполагает невмешательство политиков в рынки, чтобы в соглашениях была свобода, но в американском военно-промышленном комплексе нет ничего от этих прекрасных идей, полагает Фернандо Хаен Коль, преподаватель кафедры экономики и бизнеса Университета Вик в Испании. Он не понимает, как либерал может оправдывать санкции против России, которыми США исказили свободу рынка в мире. Список санкций меняется под нужды американской экономики, ставшей мировым диктатором.

Одной рукой продвигая право на иностранные инвестиции, другой рукой Вашингтон карает компании, желающие работать на российском рынке — и это экономический абсурд. Угрозы компаниям, не следующим политическим планам, плохо вяжутся с либеральной демократией. Эксперт из испанского университета сожалеет по поводу того, что "мир действует по указке американских политиков и холопов из бессмысленного ЕС".

На примере Африки, которая больше доверяет китайским инвестициям и российской защите, нежели Западу, видна происходящая перестройка мира. Страны чёрного континента, Латинской Америки и Океании отдают предпочтение взаимодействию с державами, не стремящимися установить свои порядки, вкладывающими в развитие, а не истощающими ресурсы.

После объявления санкций против российского угля вашингтонская и брюссельская бюрократии постепенно "дожимают" подопечные им страны Евросоюза, заставляя их отказаться также от нефти и — в обозримом будущем — ещё и от газа. Стенания политиков из стран, имеющих критическую зависимость от российских энергоносителей, в расчёт не берутся. Их стыдят за то, что они отказываются оставить своих граждан без тепла и электричества, а свою промышленность без топлива, когда на кону "мир" на Украине.

Санкционная война со стороны Запада, по всей видимости, затянется и станет своеобразным состязанием на выносливость. Не отрицая негативный эффект от бесконечного потока рестрикций, власти России действуют уверенно, просчитывая свои шаги, что укрепляет веру граждан в устойчивости экономики и твёрдости рубля. Россия является самодостаточной страной с точки зрения энергетики и продовольственных ресурсов. И всё же чрезмерная зависимость бюджета от нефтегазовых доходов (более 35% за 2021 год) и экспорта другого сырья не может не вызывать беспокойства. России предстоит совершить свою "большую расстыковку", совершив рывок от ресурсной экономики к инновационному развитию.

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