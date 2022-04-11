Эксперты предполагают, что спрятано в бункерах "Азовстали"

СМИ и эксперты пытаются разобраться с вопросом, кто из высокопоставленных иностранных военных или что же такое важное и секретное сейчас находится в Мариуполе.

Во время войны многие решения требуют непреклонной принципиальности. Со своей стороны, Запад предпринимает колоссальные усилия, чтобы вытащить оттуда своих людей. Именно потому президент Франции Эммануэль Макрон постоянно звонил в Кремль, а руководство Турции рвалось предлагать свою "помощь" в эвакуации из Мариуполя мирных жителей.

Писали даже, что в Мариуполе якобы застрял американский генерал-лейтенант Роджер Л. Клотье-младший, занимавшийся подготовкой боевиков запрещённого в России полка национальной гвардии Украины "Азов"*. Его не выпускают вместе с группой старших офицеров военной разведки Франции. Подтверждения данной информации, впрочем, нет.

Не исключено, что иностранцев используют в качестве живого щита.

"Ситуацию 30 марта якобы пытались решить сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (BND). В итоге сидят там до сих пор, как и офицеры из Великобритании и нейтральной Швеции. В общем, азовцы* взяли всех, кого смогли поймать", — рассуждает "Царьград".

Так многие объясняют попытку организации вертолётного моста между Днепропетровском и портом Мариуполя. По данным Telegram-инсайдера "Незыгарь", проблема в том, что попытки Эммануэля Макрона решить вопрос через Владимира Зеленского были безрезультатны, а Турцию к проблеме подключили Олаф Шольц и внезапно Папа Римский.

Насколько вся информация соответствует реальности — вопрос спорный. В настоящее время никаких объективных подтверждений истории с запертыми на "Азовстали" офицерами просто нет — там всё ещё идут бои.

Также, по крайней мере, в открытом доступе нет ни записей переговоров, ни фотографий тел или документов натовцев — нужно ждать окончания штурма завода.

Тогда для чего и почему эта история бесконечно всплывает в разных изданиях и пабликах?

По сути, она является великолепной демонстрацией того, как рождаются слухи, отражающие как самые сильные страхи (в русском обществе таковым является страх предательства со стороны элит и заключения нового похабного мира наподобие хасавюртовского), так и самые затаённые желания (наказать поджигателей и бенефициаров).

Однако здесь есть интересный момент, подтверждаемый фактами.

Что бы ни было в бункерах и глубинных цехах "Азовстали", это (или этих лиц) пытаются эвакуировать ценой вертолётов (сбиты ВКС РФ и ПВО), кораблей (расстрелян украинский сухогруз, пошедший на прорыв), о спасении "этого" действительно говорят киевские власти.

Впрочем из Мариуполя уже стали писать… аж морпехи ВСУ, обвиняя Киев в том, что их не спасают.

"Сидящая в Мариуполе бригада морской пехоты укров разразилась в соцсеточках крупнокалиберной ганьбой и зрадой: боеприпасы кончаются, осталось на один бой, дальше только рукопашная, после чего или смерть, или плен. Гибнем пачками, пьём воду из луж, командование много наобещало, но ничем не помогало и не помогло", — пишет "Адекват".

Также эксперты, пользователи соцсетей и Telegram составили список — что же может быть в Мариуполе и "Азовстали" такого, что нужно срочно спасать:

руководство нацистских тербатов;

деньги, золото, биткоины, драгоценности;

ядерный или "грязный" боезаряд;

биолаборатория или её документация;

шифросистемы или узел связи и контроля НАТО;

биологическое или химическое оружие;

наёмники из стран ЕС или США;

офицеры или инструкторы НАТО, США или из стран Европы.

В любом случае, если верен хотя бы один из предложенных вариантов, Европу, США и альянс ждёт международный скандал такой силы, что Уотергейт покажется детской сказкой…

* Признан террористическим и запрещён на территории РФ.

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