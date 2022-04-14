Правозащитник: Россия имеет право на материальную компенсацию из-за санкций

Почему штаб-квартиру ООН следует перенести из США, сохранится ли ООН в будущем и может ли Россия обратиться в международные инстанции для получения материальной компенсации из-за принятых Западом антироссийских санкций, рассказал Pravda.Ru президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий.

Конституционный Суд вместо ЕСПЧ

— Владимир Михайлович, с началом спецоперации на Украине с целью её денацификации и демилитаризации, Россия лишилась членства в ряде международных организаций. Остались ли у нас связи с западным миром?

— Россия состоит в целом ряде международных организаций. На Совете Европы свет клином не сошёлся, из которого Россия выходит. Мы входим в число постоянных членов ООН, которые принимают решения по важным вопросам. Мы входим во Всемирную торговую организацию (ВТО), другие международные структуры, где продолжаем активно работать. Поэтому говорить о том, что Россия попала в изоляцию, это неправильно. Россия по-прежнему придерживается основных документов, которые закреплены в ООН:

пакт об академических, социальных и культурных правах;

пакт о политических и гражданских правах.

Россия участвует в международных исследованиях. Есть заявления авторитетных международных деятелей и учёных о том, что необходимо продолжать сотрудничество между Россией и другими государствами. Поэтому, несмотря на все трудности, Россия остаётся одним из активных участников международного правового пространства.

— Что давало России членство в Совете Европы и как оно влияло на политическую структуру?

— Членство в Совете Европы не даёт особые права и полномочия. Оно представляло России дополнительную площадку для изложения своих взглядов на международные проблемы.

Никаких экономических преференций от членства в Совете Европы и от уплаты членского взноса Россия не получала.

Членство предоставляло возможность гражданам России обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в случае несогласия с решениями, принятыми национальным правосудием. В установленном порядке обращаться не так просто. Единичные дела доходили до реального рассмотрения.

— В ЕСПЧ заявили о том, что Россия уже в сентябре выходит из Конвенции о защите прав человека. Что это значит?

— Конвенция о защите прав человека и основных свобод включает самые общие положения, закреплённые в международных пактах о правах человека. Они закреплены также в российской Конституции. Поэтому в соответствии с российскими законами данные права защищаются в рамках российской правоприменительной и судебной систем.

Что касается дел в ЕСПЧ по правам человека, туда попадали единицы из обращений. Правда, там были пилотные решения, которые распространялись на аналогичные дела. Но говорить об абсолютной беспристрастности очень трудно.

Мы помним беспрецедентное решение по взысканию убытков в отношении акционеров ЮКОСа, где взыскания измерялись нулевыми цифрами, что в практике Европейского суда вообще никогда не встречалось: обычно компенсации представляли собой 10-20, редко 50-100 тысяч евро.

Важно, чтобы Верховный Суд России с учётом выхода из Совета Европы предусмотрел (и на законодательном уровне это должно быть поддержано) дополнительные процедуры защиты прав граждан России в случае несогласия с решениями, принятыми на всех ступенях российского правосудия, в том числе президиумом Верховного Суда.

— В России советуют вместо ЕСПЧ теперь обращаться в Конституционный Суд России. Но будет ли он беспристрастен?

— Конституционный Суд вообще должен быть беспристрастен. Будем исходить из того, что он является именно беспристрастным и объективным судебным органом, как и всё российское правосудие, пока не доказано иное.

Конституционный Суд предоставляет право обращаться к нему, если в рамках судебного процесса были нарушены конституционные нормы.

Нельзя сказать, что он перегружен делами, которые приняты к производству, но обращений в Конституционный Суд сегодня уже много. Думаю, что в связи с выходом из Совета Европы будет увеличение количества обращений. Было бы правильным в интересах потребительского правосудия предусмотреть у Конституционного Суда более широкие полномочия для рассмотрения жалоб, которые поступают в его юрисдикцию не только в отношении нарушений конституционных норм, но и дополнительных параметров, которые позволяют данному суду принять решения, которые послужат укреплению российского правосудия.

ООН сохранится

— Членство в каких организациях имеет серьёзное юридическое значение, кроме ООН?

— Большинство организаций выросли из структур ООН и являются аффилированными с ООН. Также есть:

Международный Красный Крест,

Всемирная организация труда.

Есть Международное олимпийское движение, из которого, к сожалению, Россию сейчас исключили по ряду необоснованных причин.

Штаб-квартира ООН находится в США. Хотя есть параллельный офис в Швейцарии. Для объективности было бы правильно, если бы США поддержали перенос основной штаб-квартиры ООН в нейтральное государство.

Необязательно в Швейцарию. Это могло быть скандинавское государство, если оно не будет членом военных альянсов; или небольшое островное нейтральное государство, если независимость не только формально провозглашена, но и подтверждено территориально нахождение в организации.

— Каким может быть будущее у ООН? Насколько эффективно взаимодействие России с другими странами в ООН?

— ООН — это живой организм. Несмотря на трудности, большинство государств заинтересованы в сохранении этой площадки. Единственное, могут последовать попытки изменения устава ООН, расширение числа государств — постоянных членов Совета. Возможны решения, которые позволят обходить вето, накладываемое постоянными членами. Но в целом, думаю, что ООН сохранит себя.

— Многих волнует, что будет со сферой международной авиации, с чикагскими конвенциями?

— Санкции грубо нарушают ряд международных соглашений: право на свободу перемещения граждан, безопасность и доступность полётов, международных морских перевозок.

Россия имеет право обратиться в международные судебные органы, чтобы получить материальную компенсацию за нарушение данных прав.