Стадный инстинкт диктует Европе отказ от российского газа

Не мытьём, так катаньем Соединённые Штаты подводят своих европейских вассалов к неизбежному: полному эмбарго на любые энергоносители из России. Этой цели служат и кровавые провокации на Украине, в которых от рук неонацистов гибнут невинные люди. Установив "железный занавес" между Россией и Европой, заокеанские кукловоды ослабят и ту и другую. Вновь торжествует принцип "разделяй и властвуй".

Тактику Вашингтона можно сравнить с действиями удава в отношении своей добычи: схватить в свои объятия и сдавливать, пока та не обессилеет. Не стоит также забывать, что все руководящие кадры в европейских странах являются в той или иной степени креатурой США, квинтэссенцией которой можно считать бюрократов из Еврокомиссии. Мы помним, как они грустили по "руководящей и направляющей силе" Америки в период президентства Дональда Трампа. Демократы в Белом доме во главе с престарелым Джо Байденом, не выбивающемся из колеи западных принципов неоколониализма, вновь собрали разбредшихся было европейцев. И они, как стадо, следуют за вожаком.

В такой логике, согласующейся со стадным инстинктом, любые суицидальные наклонности европейских политиков становятся менее загадочными. Оказавшись перед несложной дилеммой — продолжать получать российские энергоносители или отказаться от них в угоду умозрительных конструкций, губя свою экономику и лишая своих граждан привычных благ цивилизации, Европа вынуждена оглядываться на заокеанских кураторов, готовых спустить на них всех собак в случае "неправильного" решения.

Изобретательности европейских политиков можно было бы позавидовать, если бы не её цинизм. Кто-то советует бюргерам снизить температуру в батареях квартир, экономить на кондиционерах и освещении. Другой уговаривает не так быстро рассекать по автострадам или пересаживаться на велосипед. Третий ругает "хомяков", запасающихся продуктами впрок и призывают уменьшить потребление мяса. Наиболее красноречиво об этом сказал министр сельского хозяйства федеральной земли Баден-Вюртемберг Петер Хаук.

"15 градусов зимой можно пережить, надев свитер. Никто от этого не умрёт, — заявил он. — И поэтому я скажу так: мы должны перекрыть Путину "золотой" кран, прекратить поставки газа и нефти, чтобы Европа снова получила шанс на свободу".

С прожектами ЕК не совершить энергетического скачка

Как отметил вице-премьер Александр Новак, Европа сегодня потребляет 500 млрд кубометров газа в год, из которых 40% поставляет Россия. На "ядерные санкции" Москва могла бы ответить введением эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток-1". Вместо этого "Газпром" продолжает полностью выполнять свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. Впрочем, евробюрократы, зацикленные на вопросе "чрезмерной зависимости" ЕС от российского газа, и сами могут объявить бойкот.

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, быстрый переход на возобновляемые источники энергии и водород в сочетании с большей энергоэффективностью позволит им в скором будущем стать "по-настоящему независимыми" и самостоятельно управлять своей энергосистемой. Под "чутким руководством" фрау фон дер Ляйен подготовлен план под названием "REPowerEU: совместные действия европейских стран по обеспечению более доступной, безопасной и устойчивой энергии". По задумке, его реализация позволит Европе избавиться от "энергетического ига" России гораздо раньше 2030 года.

Авторы проекта надеются снизить потребность ЕС в российском газе на две трети уже до конца 2022 года. В первую очередь европейцы планируют диверсифицировать поставщиков за счет увеличения объёмов импорта СПГ и трубопроводного газа от других производителей. Намечено увеличить объёмы производства и импорта биометана и "зелёного" водорода. Использование ископаемых видов топлива для отопления домов и промышленных предприятий будет сокращено за счёт повышения энергоэффективности и более масштабного использования ВИЭ.

Грандиозные планы Евросоюза в сфере энергообеспечения невольно вызывают в памяти коммунистические лозунги времён Советского Союза, призывавшие выполнить пятилетку в три года или повернуть реки вспять. Когда идеология берёт верх над экономикой и даже над здравым смыслом, то добра не жди. Во всяком случае, результат будет совсем не тот, что намечался в планах.

Экологичность солнечных панелей и ветряков в Европе сильно преувеличена, да и не может "зелёная" энергия полностью заменить применение нефти, газа и угля в промышленности. Трудности, связанные с перевозкой, дегазификацией и ограниченностью объёмов СПГ, тоже хорошо известны. Привлечение дополнительных объёмов сжиженного газа из США и Катара будет невозможно без соответствующей оплаты с премией, что влетит европейцам в копеечку. К тому же заключённые с "Газпромом" долгосрочные контракты предполагают выплату компенсаций при существенном уменьшении закупок газа. Так что от прожектов ЕК до энергетического скачка — "дистанция огромного размера".

Европа в роли попрыгуньи-стрекозы

Европе худо-бедно удалось пережить зиму, и теперь надо думать о том, как пополнить запасы на следующий год. Еврокомиссия предложит, чтобы к 1 октября хранилища газа в ЕС были заполнены как минимум на 90%, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В свете событий последних дней и месяцев заявление звучит чересчур оптимистично. Хранилища "Реден", "Йемгум" и "Катарина" в Германии к концу отопительного сезона заполнены на 4% при среднем уровне 28%. И винить в этом нужно власти самой Германии.

Тренд в странах Евросоюза по ужесточению контроля над газовой инфраструктурой и постоянные угрозы блокировать поставки газа и других энергоносителей из России заставляют наши энергетические компании действовать с большой осторожностью. Например, издание Handelsblatt сообщило, что в Минэкономики Германии обсуждают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Ронефти". После всего этого не стоит удивляться, что "Газпром" вышел из компании Gazprom Germania, которая контролировала хранилища. Теперь спасение замерзающих — дело рук самих замерзающих.

Самые мрачные прогнозы немецких промышленников вполне могут стать явью. Сталелитейным, химическим и бумажным производствам ФРГ "светит" полная остановка. Будут разрушаться существующие цепочки промышленного производства, примерно 3,4 млн человек могут лишиться работы. В случае прекращения поставок российского газа, например из-за отказа предложенной Москвой схемы рублёвой оплаты, цены на газ в Европе могут превысить $4000 за тысячу кубометров.

Глупое упрямство евробюрократов не знает предела, о чём лишний раз свидетельствуют решения правительства Италии. Занятые в нём чиновники подготовили "шедевральное" распоряжение, регулирующее температуру в госучреждениях: зимой она не должна превышать 19°С, а при летнем кондиционировании должна держаться не ниже 27°С. Премьер-министр Марио Драги заявил, что дилемма такова: "хотим ли мы мира или хотим, чтобы удобный климат сохранялся всё лето". Увы, с политиками такого масштаба Европа рискует остаться и без мира, и без "удобного климата".

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