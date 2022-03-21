Политолог: Зеленский может стать сакральной жертвой

Сделает ли Запад Зеленского сакральной жертвой; чем опасны опыты, проводимые в американских биолабораториях на Украине; насколько случайной можно считать вспышку COVID-19 в Китае и правильно ли отреагировали в США и ЕС на показания Нуланд в конгрессе, рассказал Pravda.Ru крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

Зеленского — на щит пропаганды

— Владимир Кадымович, все раунды переговоров России и Украины заканчиваются безрезультатно. Почему они не приносят плодов?

— Причины банальные и отвратительные в своей простоте. Потому что украинская сторона не ставит своей задачей достижение прорыва в переговорах. Они стремятся затянуть время, надеясь на снижение темпов специальной операции. Для украинской стороны всё идёт к финалу. Поэтому она тщательно стремится его оттянуть. Кроме того, не стоит забывать о прямом управлении со стороны западных структур, прежде всего:

США,

Великобритании.

Задача как раз в том, чтобы максимально измотать российские Вооружённые силы.

К сожалению, украинский фактор используется исключительно как пешка на мировой шахматной доске, которой можно пожертвовать. Эту жертву мы видим сейчас. В отношении же того, почему не удаётся договориться о гуманитарных коридорах, ситуация ещё более жестока и нелепа. Вменяемого централизованного командования вооружёнными отрядами не существует. Мы имеем дело с изолированными группами. Эти люди, если их можно назвать людьми, срывают договорённости, потому что, по их мнению, чем больше крови, тем лучше.

Вариантов развития событий для киевских властей, как они полагают, два. Первый из них — это правительство в изгнании, во Львове, Варшаве или где-то ещё, где они будут создавать фейки по поводу того, что была у нас Украина, только мы её потеряли и так далее.

Второй вариант намного более мрачный — это сакральная жертва. Если погибнет президент или его окружение, то это будет замечательная возможность с точки зрения пропаганды поднять его на щит. В пользу этой версии говорит многое.

Поэтому для этих людей контакт с реальностью утрачен, они действуют по принципу "здесь и сейчас".

Загадка биолабораторий

— Минобороны России обнаружило на Украине 30 биолабораторий США, которые работали с возбудителями опасных инфекций. Эту информацию подтвердила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Насколько опасна разработка биологического оружия?

— Это информационная и политическая бомба. США в различных регионах мира под контролем военных медиков работают с вирусами, которые когда-то были сверхопасными. Нынешняя биологическая наука находится на совершенно ином этапе — уже не изучения, а манипулирования генным материалом. Геном человека расшифрован. Сейчас в обычной картине возникновения вирусов появляются странные элементы, которые заставляют задуматься о характере их происхождения.

Поэтому эта информация открывает по-настоящему страшную тему о том, что американцы работают всерьёз по военной тематике. Это запрещено международными конвенциями. Крупнейшие страны мира — Россия (тогда ещё Советский Союз), США, Китай, все страны Европы, Индия, подписав их, заявили, что не ведут разработок биологического оружия и уничтожили имеющиеся у них материалы. Но механизм контроля тогда был на честном слове. Сейчас подтверждаются страшные факты.

США нарушили международные соглашения и работали над созданием вирусов против определённых этнических групп. Они изучали страшные в своём безумии варианты: распространение вируса при помощи птиц и грызунов. Но ведь тогда вирус выходит из-под контроля.

К сожалению, эта тема на Западе прошла стороной, если не считать того, что в конгрессе Нуланд напрямую спросили, что всё это значит. Она дала ответ: мы работали над биологическим оружием и теперь стремимся, чтобы результаты не достались русским. Материалы, которые предоставила российская сторона, показывают, что там работали с чудовищными вирусами, опасными для всего человечества. Запад очень циничен и жесток, американцы считают себя вправе не соблюдать любые заключённые договорённости, если им это выгодно. Такое безответственное поведение неизбежно приведёт к беде.

Такие же лаборатории США открыли:

в Грузии,

Ираке,

Восточной Европе.

В результате мы стали свидетелями целого ряда заболеваний, в том числе в виде вспышек, новых штаммов. Уж больно регулярно они стали появляться: то ли у нас эволюция резко ускорилась, то ли появился человеческий фактор. На этом фоне события в Ухане начинают выглядеть иначе: возможно, мы были свидетелями не того, что что-то вышло из-под контроля, а того, что это был акт агрессии одного государства против другого. Конечно, это далеко идущее заявление. Но в целом это всё позволяет задать американской стороне серьёзные вопросы. Естественно, что они от этих вопросов будут отмахиваться.

— Учёные говорят, что пока наука не на том уровне, чтобы модифицировать геном вируса и заражать население. Есть ли доказательства того, что это была утечка — намеренная или непреднамеренная?

— Это косвенные факты, которые заставляют нас задуматься. Первый факт: США создали по всему миру сеть биолабораторий, которые работают с самыми опасными вирусами, многие из которых считаются ушедшими из актуальной повестки. Тем не менее в американских лабораториях они существуют, но не в качестве образцов, а в качестве рабочего материала, с которым проводятся исследования.

Второй факт: версия естественного происхождения коронавируса выглядит вполне понятной. Произошла обычная мутация, которая происходит время от времени с вирусами. В итоге совершенно незаметный коронавирус вдруг превратился в агрессивный штамм. Прошло 2 года, и строго по предыдущим аналогиям его сила значительно упала. Это укладывается в общую клиническую картину.

Третий факт: со странной регулярностью возникают вспышки различных вирусных заболеваний.

К сожалению, вся эта тема вытеснена в маргинальную сферу. Те, кто пытался её обсуждать, считались чуть ли не "городскими сумасшедшими". Но сейчас мы впервые получили материал о том, что одна из великих держав работает над странными проектами, целей и процессов которых мы не знаем. Поэтому у нас есть право задавать вопросы.