Эксперт: через 1,5-2 года санкции станут контрэффективными для Запада

Какие ещё взаимные санкции есть в запасе у Запада и у России, можно ли одновременно поддерживать спецоперацию России на Украине и быть против блокировки Meta*, что такое "геополитическая дисциплина" и почему важно её соблюдать, рассказал Pravda.Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Контрэффективные санкции

— Владимир Ильич, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов ужесточать антироссийские санкции. Что ещё ЕС может предпринять?

— Они вводят запрет на импорт металлургии, могут ввести запрет на импорт нефти, газа. Но санкции превращаются в воровство. Когда России отказывают в доступе к российским же деньгам, это не санкции, а кража. Запад должен понимать, что каждое воровство наказуемо.

Российская экономика будет испытывать какое-то время серьёзные перегрузки, но она достаточно велика и разнообразна, чтобы это пережить. Потери будут и у тех, кто ввёл санкции, несмотря на то, что они украли российские деньги.

Задача России заключается в том, чтобы ни в коем случае не позволять этим людям вернуться в положение до санкций, после того как Россия к ним приспособится, и ЕС захочет вернуться. Нет, никакого импорта в Россию с Запада, кроме технологий, новой техники. Россия должна быть закрыта для всех товаров с Запада, которые имеют высокую добавленную стоимость и создают на Западе рабочие места, кроме тех позиций, в которых Россия заинтересована. Это и есть реальное импортозамещение.

Когда Россия этот механизм наладит, Запад станет проигравшей стороной. Санкции против России будут иметь определённый эффект в начале, потому что они украли триста миллиардов долларов. Но санкции имеют и долговременный эффект, так же как в случае с экспортом продукции сельского хозяйства.

Если мы заблокируем Россию как покупателя, то через 1,5-2 года Запад увидит, что санкции контрэффективны.

Но для этого 1,5-2 года не нужно размениваться на мелочи и говорить: "Мы ждём, что вы вернётесь". Нет, мы ждём, что вы уйдёте навсегда. Мы не собираемся с вами дружить и вести дела. Мы хотим, чтоб вы отдали наши деньги и разрешали торговлю тогда, когда нам это выгодно. Если вам невыгодно с нами торговать, не торгуйте вообще. Все экспортно-импортные контракты с этого момента должны проходить через правительство, если они превышают определённую сумму.

— Россия действительно сможет существовать автономно от западных стран?

— Автономно никто не существует. Но есть другие крупнейшие экономики мира:

Индия,

Китай,

Бразилия.

Россия долго закупала кофе для переработки не в Латинской Америке и Африке, а у немецких дилеров — это тоже показатель. Нужно работать на новых рынках, создавать инфраструктуру, которая позволит и им что-то закупать на российском рынке, снижать зависимость от доллара и создавать механизм для торговли в рублях на зарубежных рынках.

С нашей стороны возврата к предыдущему не будет. Не будет транзита газа через Украину, не будет экспорта энергоносителей по фиксированным долговременным спотовым ценам, не будет ничего, что даёт им комфортную жизнь.

— Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы, сообщил, что готовится третий антисанкционный пакет мер. Что за санкции это могут быть?

— Россия должна предупредить: если давление со стороны ЕС увеличится хотя бы на 10%, Россия срочно остановит экспорт газа и нефти. Эта остановка законна, поскольку происходит в условиях экономической войны по отношению к России. Можно запретить покупать в России различные металлы. Также Россия может разрешить перевозку грузов из Китая в Европу, но запретить перевозку грузов из Европы в Китай для европейских компаний. Россия должна показывать, что компромиссы будут только тогда, когда Запад вернётся к вменяемому поведению. А если давление будет продолжаться, то Россия оставляет за собой право на любые санкции.

Нужна геополитическая дисциплина

— Роскомнадзор заблокировал Instagram*, потому что глава Meta* Марк Цукерберг разрешил в Facebook* призывать к насилию в отношении российских граждан. Зачем Meta терять такой важный информационный рынок и влияние на россиян?

— Запад всячески пытается быть единым по отношению к России. Это означает, что Россия должна быть единой по отношению к Западу. Если россияне будут вести себя другим образом, это будет признаком слабости.

Потоки ненависти идут с Запада постоянно, просто в более мелких дозах они не заметны. Это отношение к российским:

обществам соотечественников,

церкви,

бизнесу.

Вспомните Абрамовича и "Челси". Абрамович-то чем перед Англией виноват? Он был лоялен на 150%. Но дан сигнал сверху, и он подлежит санкциям. К этому же самому должны быть приучены и мы: когда идёт война, пусть даже холодная, экономическая, психологическая и политическая, россияне должны понимать, что они находятся на нашей стороне границы. У них нет функции выбирать, с кем они. Все должны придерживаться одной линии поведения.

Instagram совершил самое жёсткое преступление по отношению к гражданам России: он предложил их убивать. Отказ от этой соцсети — проверка на патриотизм. Если вы поддерживаете убийства своих соотечественников, пусть даже в таком виде, то вы на стороне врага.

Здесь не должно быть никаких иллюзий, что я на стороне России, а в Instagram я на их стороне, потому что мне это прикольно. Мы не должны говорить: "Мы сейчас немножко повоюем, а потом всё закончится". Нет, не закончится. Эти отношения всегда были и навсегда останутся.

Нужно понимать, где граница нашего терпения. Если мы на такие призывы не будем отвечать, значит, они будут продолжаться и даже переходить в действия. Мы должны придерживаться геополитической дисциплины.

— Современное поколение мыслит более индивидуалистически, чем старшее поколение. Именно поэтому можно одновременно быть за политику официальной Москвы и против закрытия Instagram. Можно ли соблюдать геополитическую дисциплину в современных реалиях?

— Но с той стороны это же возможно. На Западе отключили практически все СМИ. Это вызвало в их обществе протест?

Это неотъемлемые издержки геополитического противостояния. На такие вещи, как в Meta, нужно отвечать. Если ты не ответил, то в следующий раз прилетит ещё сильнее, как удары по мирным жителям Донецка. Если ЛДНР и российские военные формирования делают всё возможное, чтобы не стрелять по городам, то с украинской стороны прилетает, и это тоже издержки того, как идёт специальная военная операция. Если бы было больше насилия со стороны донецких вооружённых формирований, то мирных жертв в Донецке бы не было. Жертвы были бы с другой стороны. Все русофобские призывы должны быть наказуемы хотя бы в рамках Российской Федерации, потому что за её пределами мы сделать этого не можем.

*запрещённая в России экстремистская организация.