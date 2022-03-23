EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Кирилл Горшенин

Эксперт: через 1,5-2 года санкции станут контрэффективными для Запада

Мир

Какие ещё взаимные санкции есть в запасе у Запада и у России, можно ли одновременно поддерживать спецоперацию России на Украине и быть против блокировки Meta*, что такое "геополитическая дисциплина" и почему важно её соблюдать, рассказал Pravda.Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Эксперт: через 1,5-2 года санкции станут контрэффективными для Запада

Контрэффективные санкции

— Владимир Ильич, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов ужесточать антироссийские санкции. Что ещё ЕС может предпринять?

— Они вводят запрет на импорт металлургии, могут ввести запрет на импорт нефти, газа. Но санкции превращаются в воровство. Когда России отказывают в доступе к российским же деньгам, это не санкции, а кража. Запад должен понимать, что каждое воровство наказуемо.

Российская экономика будет испытывать какое-то время серьёзные перегрузки, но она достаточно велика и разнообразна, чтобы это пережить. Потери будут и у тех, кто ввёл санкции, несмотря на то, что они украли российские деньги.

Задача России заключается в том, чтобы ни в коем случае не позволять этим людям вернуться в положение до санкций, после того как Россия к ним приспособится, и ЕС захочет вернуться. Нет, никакого импорта в Россию с Запада, кроме технологий, новой техники. Россия должна быть закрыта для всех товаров с Запада, которые имеют высокую добавленную стоимость и создают на Западе рабочие места, кроме тех позиций, в которых Россия заинтересована. Это и есть реальное импортозамещение.

Когда Россия этот механизм наладит, Запад станет проигравшей стороной. Санкции против России будут иметь определённый эффект в начале, потому что они украли триста миллиардов долларов. Но санкции имеют и долговременный эффект, так же как в случае с экспортом продукции сельского хозяйства.

Если мы заблокируем Россию как покупателя, то через 1,5-2 года Запад увидит, что санкции контрэффективны.

Но для этого 1,5-2 года не нужно размениваться на мелочи и говорить: "Мы ждём, что вы вернётесь". Нет, мы ждём, что вы уйдёте навсегда. Мы не собираемся с вами дружить и вести дела. Мы хотим, чтоб вы отдали наши деньги и разрешали торговлю тогда, когда нам это выгодно. Если вам невыгодно с нами торговать, не торгуйте вообще. Все экспортно-импортные контракты с этого момента должны проходить через правительство, если они превышают определённую сумму.

— Россия действительно сможет существовать автономно от западных стран?

— Автономно никто не существует. Но есть другие крупнейшие экономики мира:

  • Индия,
  • Китай,
  • Бразилия.

Россия долго закупала кофе для переработки не в Латинской Америке и Африке, а у немецких дилеров — это тоже показатель. Нужно работать на новых рынках, создавать инфраструктуру, которая позволит и им что-то закупать на российском рынке, снижать зависимость от доллара и создавать механизм для торговли в рублях на зарубежных рынках.

С нашей стороны возврата к предыдущему не будет. Не будет транзита газа через Украину, не будет экспорта энергоносителей по фиксированным долговременным спотовым ценам, не будет ничего, что даёт им комфортную жизнь.

— Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы, сообщил, что готовится третий антисанкционный пакет мер. Что за санкции это могут быть?

— Россия должна предупредить: если давление со стороны ЕС увеличится хотя бы на 10%, Россия срочно остановит экспорт газа и нефти. Эта остановка законна, поскольку происходит в условиях экономической войны по отношению к России. Можно запретить покупать в России различные металлы. Также Россия может разрешить перевозку грузов из Китая в Европу, но запретить перевозку грузов из Европы в Китай для европейских компаний. Россия должна показывать, что компромиссы будут только тогда, когда Запад вернётся к вменяемому поведению. А если давление будет продолжаться, то Россия оставляет за собой право на любые санкции.

Нужна геополитическая дисциплина

— Роскомнадзор заблокировал Instagram*, потому что глава Meta* Марк Цукерберг разрешил в Facebook* призывать к насилию в отношении российских граждан. Зачем Meta терять такой важный информационный рынок и влияние на россиян?

— Запад всячески пытается быть единым по отношению к России. Это означает, что Россия должна быть единой по отношению к Западу. Если россияне будут вести себя другим образом, это будет признаком слабости.

Потоки ненависти идут с Запада постоянно, просто в более мелких дозах они не заметны. Это отношение к российским:

  • обществам соотечественников,
  • церкви,
  • бизнесу.

Вспомните Абрамовича и "Челси". Абрамович-то чем перед Англией виноват? Он был лоялен на 150%. Но дан сигнал сверху, и он подлежит санкциям. К этому же самому должны быть приучены и мы: когда идёт война, пусть даже холодная, экономическая, психологическая и политическая, россияне должны понимать, что они находятся на нашей стороне границы. У них нет функции выбирать, с кем они. Все должны придерживаться одной линии поведения.

Instagram совершил самое жёсткое преступление по отношению к гражданам России: он предложил их убивать. Отказ от этой соцсети — проверка на патриотизм. Если вы поддерживаете убийства своих соотечественников, пусть даже в таком виде, то вы на стороне врага.

Здесь не должно быть никаких иллюзий, что я на стороне России, а в Instagram я на их стороне, потому что мне это прикольно. Мы не должны говорить: "Мы сейчас немножко повоюем, а потом всё закончится". Нет, не закончится. Эти отношения всегда были и навсегда останутся.

Нужно понимать, где граница нашего терпения. Если мы на такие призывы не будем отвечать, значит, они будут продолжаться и даже переходить в действия. Мы должны придерживаться геополитической дисциплины.

— Современное поколение мыслит более индивидуалистически, чем старшее поколение. Именно поэтому можно одновременно быть за политику официальной Москвы и против закрытия Instagram. Можно ли соблюдать геополитическую дисциплину в современных реалиях?

— Но с той стороны это же возможно. На Западе отключили практически все СМИ. Это вызвало в их обществе протест?

Это неотъемлемые издержки геополитического противостояния. На такие вещи, как в Meta, нужно отвечать. Если ты не ответил, то в следующий раз прилетит ещё сильнее, как удары по мирным жителям Донецка. Если ЛДНР и российские военные формирования делают всё возможное, чтобы не стрелять по городам, то с украинской стороны прилетает, и это тоже издержки того, как идёт специальная военная операция. Если бы было больше насилия со стороны донецких вооружённых формирований, то мирных жертв в Донецке бы не было. Жертвы были бы с другой стороны. Все русофобские призывы должны быть наказуемы хотя бы в рамках Российской Федерации, потому что за её пределами мы сделать этого не можем.

*запрещённая в России экстремистская организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир брутер
Sberbank
Новости
Экономист Баженов объяснил, грозит ли России дефицит товаров
Диетолог назвала неожиданный метод борьбы с лишним весом
Песков: в случае высылки российских дипломатов из Польши последует ответ РФ
Кто стреляет по гражданским на Украине – рассказали в Кремле
Песков: Путин пока не получил информацию о срочниках на Украине от прокуратуры
Песков: Минобороны раскроет данные о потерях на Украине, когда сочтёт нужным
Захарова сообщила, что РФ и Украина два раза обменялись пленными
Компания Л’Этуаль намерена открыть в России ещё 50 торговых точек
Песков назвал опасной идею ввести миротворцев НАТО на Украину
Стоит ли России покинуть "Большую двадцатку", объяснил политолог
Популярное
Мир. Новости мира
Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"

Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.

Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Любовь Степушова Россия сдала Саудовской Аравии "козырную карту" в игре против США Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать? Людмила Черткова Сергей Лебедев За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Общество
Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать?
Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта
Наука и техника
Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта
Последние материалы
Соловьёв отказался помогать Невзорову, которому грозит срок по статье о фейках
Депутатам "Единой России" ограничили самовольный выезд из РФ
Новак: США стараются сделать Россию виноватой в росте цен на топливо
Социологи выяснили, зачем россияне сметали всё в магазинах
Politico: Пентагон может остаться без новых ракет после отправки оружия Украине
В Ленобласти наладили выпуск экологичной бумаги из небелёной целлюлозы
Теперь разговорами не отделаться: Лавров напомнил о "красных линиях"
Российская армия проведёт Парад Победы-2022 в Киеве
Лавров предостерёг НАТО: "Столкновение не должно состояться"
Врач Романенко: бесконтрольный приём обезболивающих может стоить жизни
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников