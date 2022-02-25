"Киев будет либо американским, либо безлюдным": киевлян попросили с вещами на выход

Не успели дипломаты США сотоварищи покинуть столицу "великой европейской державы", отправившись "временно" в кажущийся им более безопасным Львов, как в этой самой "европейской столице" всерьёз заговорили о возможной эвакуации уже и её собственного населения!

Киев

Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук. По его словам, эвакуация будет произведена "в случае начала боевых действий", так что в городе должны будут остаться лишь "люди, занятые в критически важных сферах", да военные с полицией. Впрочем, чиновник сделал важную оговорку — "могут остаться и те, кто не хочет эвакуироваться".

В этом смысле можно заметить сразу — "отказников" будет однозначно много. Если вообще таковыми окажутся не практически все киевляне. Во всяком случае, за исключением уже "эвакуировавшихся" самостоятельно.

Националисты судят о других по себе

Действительно, согласно сообщениям в соцсетях, немало представителей столичной "элиты" сочло за лучшее покинуть город вслед за иностранными послами. Тем более что "улетевшие" имеют достаточно средств разместиться на новом месте с относительным комфортом. Если не на собственной вилле в "благословенном забугорье", то хотя бы в неплохом отеле или на курорте.

Что делать — людям свойственно судить о других по себе. А поскольку в Киеве все 8 лет после переворота не смолкали бравые бандеровские лозунги "Донбасс будет или украинским — или безлюдным!", с призывами превратить Донецк и Луганск в "лунный пейзаж" — от борцов с нацистской нечистью её почитатели ждут такого же отношения. Вот и бегут те, кто имеет лишние деньги — не понимая, что и донбассцы, и россияне не ненавидят, но лишь жалеют впавших в бандеровский психоз украинских братьев, желая им скорейшего выздоровления, а не геноцида.

Куда и за чей счёт бежать "истинным патриотам"?

Киев

А вот относительно менее зажиточных киевлян ответ на вопрос: "где их размещать в эвакуации?" выглядит не очень понятным. Ведь только официально население Киева составляет 2,5 миллиона человек — а с учетом "понаехавших" иногородних работников, по данным многих экспертов, эта цифра составит все 4 миллиона.

Зарплаты-то в столице "незалежной" повыше, чем в провинции, раза в два минимум. Да и число рабочих мест на периферии с каждой новой "перемогой" на пути в единую Европу скукоживается, как шагреневая кожа.

Собственно, именно в силу этих причин во многих сёлах даже столичной области добрая половина домов стоят заколоченными — молодёжь уехала на заработки если не в Польшу, то в тот же Киев, а старики поумирали. Так что теоретически разместить эвакуированных киевлян в таких "вымирающих деревнях" можно было бы без особого труда — пусть и с необходимостью "потесниться".

Только при этом сразу возникает множество сложно разрешимых для не то что киевских городских, но и для общеукраинских властей, проблем.

Первое — вопрос "частной собственности": ведь все даже заколоченные "хаты" кому-то принадлежат, и занимать их без согласия владельцев в условиях "демократического и правового государства", коим мнит себя Украина, как-то не комильфо. А в загородных домах отдыха, детских лагерях и школьных спортзалах несколько миллионов человек никак не разместишь.

Второе — потенциальные эвакуированные миллионы киевлян надо чем-то кормить, обеспечивать другие жизненно необходимые потребности. При том, что работы в местах эвакуации для подавляющего большинства новоприбывших не будет. Это ж не времена СССР, когда планы таких мероприятий были заранее свёрстаны, а безработицы в стране не было от слова совсем: наоборот, заводы и фабрики требовали всё новые рабочие руки.

Между тем, денег в нищем украинском бюджете на такие цели явно не предусмотрено. Все резервы давно разворованы кланами у кормушки — западная помощь выделяется "по чайной ложке". И, обычно лишь под обязательства ещё более "драконовских", чем раньше, либерально-рыночных реформ.

Вроде обязательства Киева перед МВФ с мая "отпустить" цены на электричество и газ для населения. Это при том, что уже сейчас газовые цены для промышленности и так выше в несколько раз, чем "замороженные" на зиму для физических лиц 800 гривен (2 с хвостиком тысячи рублей) за сотню кубометров, не считая немаленькой платы за доставку.

Слухи о безопасности Галичины сильно преувеличены…

Взрыв на территории Украины

И самое главное, наконец: какой смысл в эвакуации киевлян в сельскую местность вблизи столицы (да даже и в других областях "незалежной"), если по "абсолютно достоверным" данным ЦРУ, Госдепа и карпатских колдунов-мольфаров, "путинская армия собирается захватить всю Украину"? Ну, может быть, "кроме Галичины" — куда уже эвакуировались почти все западные посольства.

Но разместить в гористо-лесистой, а потому и довольно необжитой местности, где и местного-то населения от силы несколько миллионов, ещё и почти столько же эвакуированных из Киева жителей — выглядит просто нереально.

Тем более, что и представления о якобы "безопасности Западной Украины" начали де-факто опровергать сами же американцы — недавно начавшие каждую ночь вывозить своих дипломатов из Львова в Польшу.

Видимо, вашингтонские сказочники так увлеклись придуманной ими же виртуальной реальностью, что малость перепутали жанры. Свернув с сюжета классического политического боевика на какой-нибудь вампирский триллер, добропорядочным героям которого опасность начинает угрожать исключительно в период "от заката до рассвета".

Так что же — теперь, подражая "высоким американским стандартам полагающейся заботы о своих гражданах", ещё и миллионы киевлян надо будет каждую ночь к полякам на побывку вывозить?! Да на это не то что койко-мест в бывшей Речи Посполитой не хватит — но даже и элементарно нужного количества автобусов!

Бояться надо не российской армии — а попадания в список "сакральных жертв"

Если серьёзно — то, конечно, российские подразделения (даже в более чем гипотетическом случае необходимости занять Киев, в случае агрессивной неадекватности захвативших там в 2014 году власть путчистов), никакой опасности мирным жителям не несут.

В конце концов, Красная Армия ещё во время Великой Отечественной войны старалась максимально избегать боев в освобождаемых от гитлеровцев советских городах — чтобы не разрушать оставшуюся инфраструктуру, тратя на её восстановление огромные деньги. Вместо этого оккупантов чаще всего заставляли покидать такие города фланговыми обходами с угрозой окружения — как тот же Киев осенью 1943-го.

Последнее, правда, увы, не означает, что киевляне действительно могут чувствовать себя в абсолютной безопасности. Технологию поиска сакральных жертв в практике западных "гуманистов", отцов цветных революций, ведь никто не отменял. Причём на каждом новом этапе их ставки растут.

Так, для завершения пропагандистского нокаута с целью заставить Януковича капитулировать перед Майданом, его кукловодам достаточно было с помощью нанятых снайперов расстрелять пресловутую "небесную сотню". А уже в поиске предлога для введения против России массовых западных санкций США и их марионетки не пожалели и сотен невинных пассажиров южнокорейского "Боинга", сбитого украинской ракетой в небе над Донбассом, дабы обвинить в этом ополченцев.

Нет сомнения, что в случае открытого противостояния за овладение Киевом, для создания нужной западной пропаганде "картинки российских зверств" истинные хозяева "великой незалежной державы" без колебаний попытаются принести в жертву куда больше народу.

Способов у них предостаточно. От убийств "политических активистов революции достоинства" (о якобы создании "расстрельных списков" которых для "агентов ФСБ" бандеровские СМИ сообщают едва ли не с той же частотой, что и в отношении "даты нападения Путина") — до, скажем, подрыва дамбы Киевского водохранилища, чтобы волна воды буквально смыла в Днепр левобережные районы Киева с их обитателями.

Так что определённая опасность для находящихся в украинской столице жителей действительно есть. Только избавиться от неё поможет не практически неисполнимая для нынешней нацисткой верхушки "массовая эвакуация" — но лишь скорейшее освобождение и Киева, и всей Украины от власти марионеток Вашингтона.

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