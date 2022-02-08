Политолог: у премьера Британии есть веский повод дразнить Россию

Склонный к эпатажу премьер-министр Великобритании всю жизнь стремился походить на Уинстона Черчилля, однако пока многие считают, что он больше похож на клоуна.

Борис Джонсон определенно войдет в историю, однако далеко не как великая личность. Политик оказался в центре скандала после того, как был замечен на вечеринке в разгар пандемии. Премьер извинился, однако после последовали кадровые перестановки с массовыми увольнениями "по собственному желанию" помощников в команде Джонсона.

Кто-то усмотрел в этом признаки политического кризиса, мол, теперь отставка ждет и премьера. Однако вместо того, чтобы собирать вещи, британский премьер стал играть в регулировщика конфликта вокруг Украины. Ведь Борис Джонсон просто "уверен", что Россия планирует сфабриковать повод для нападения на соседей. С какой целью он поддерживает риторику США и раздувает пламя в отношениях с Москвой?

Зачем Британия тычет палкой в берлогу медведя

Научный сотрудник из университета Оксфорда и независимый политолог Олег Юрин уверен, что Борис Джонсон точно покинет пост, вопрос только в том — когда. Если лидер тянет саму партию вниз, то на каком-то этапе её члены начинают думать, а нужен ли им такой рулевой.

"Многое зависит от выборов, от состояния оппозиционных партий, в первую очередь лейбористской, которая находится в плачевном состоянии. Но Борис Джонсон вывел из равновесия даже членов собственной партии. Он предпринимает попытки выставить себя, мол, я такой орел, быстро вакцинацию провел, при этом, конечно, он забывает, что был бензиновый кризис, было много других провалов", — отмечает политолог в интервью Pravda.Ru.

Олег Юрин не думает, что элита Британии полностью заражена русофобией, хотя и не отрицает, что в значительной степени это присутствует. Правда, его это немножко удивляет. Потому что Британия от имперских амбиций какое-то время отходила. Какой смысл ей ругаться с Россией, находящейся очень далеко? Но при этом Британия тычет палкой в берлогу медведя. Зачем?

Политолог уверен, что пока сложно говорить о том, наладятся ли отношения Британии с Россией, поскольку слишком много "но". Пока Британия не выдает несколько десятков криминальных авторитетов, на которых делала запрос российская прокуратура. Британия сверху очень сильно промаслена русофобией. И уход Бориса Джонсона кардинально отношения с Россией не изменит.

"Почему Борис Джонсон такой рьяный русофоб? Вы помните, как реагировал Билл Клинтон на скандал с Моникой Левински? Он хотел отвлечь внимание общественности чем? Войной. И он провел войну в Югославии. Так вот Джонсона обложили как медведя буквально со всех сторон за его очень неприятное для британского менталитета поведение во время пандемии. Очень сильно его не любят. Над ним издевается не только политическая оппозиция, но и пресса. Так вот чтобы отвлечь внимание от этого, он стал активным участником антироссийской истерии. Хотя у него есть и другие проблемы, с которыми надо разбираться. Например, проблемы Северной Ирландии, продолжающееся отторжение Шотландии, ведь шотландцы не очень хотели выходить из Евросоюза. От всего этого он пошёл играть в великую империю. Он отвлекает внимание от своей персоны, мол, я занимаюсь важными делами, защищаю Украину. Например, в разговорах с Шотландией, которая хочет отсоединяться, можно сказать:

"Что вы, что вы, мы заняты в великих геополитических играх"!

"Как же вы хотите меня снять? Разве лошадей на переправе меняют? Меня надо отставить премьер-министром, невзирая на мои грехи. Потому что я задействован в очень большой и прямо сейчас разворачивающейся драме".

Какое окно возможностей открылось для России

Политолог отмечает, что с позорным бегством американцев из Афганистана открылось окно возможностей. Америка не только убежала из Афганистана, она погрязла во внутренних проблемах.

Black Lives Matter,

ЛГБТ,

республиканцы с демократами грызутся.

Погрязнув в этом, Америка стала в значительной степени импотентной. Может быть, ей нужен внешний враг, чтобы просто встать. Но она сейчас немощная. И в этом окне возможностей у России появились и причины (они были и раньше), и возможности для того, чтобы что-то как-то отстоять. Ведь она очень долго отступала. А если Украина продолжит этот русофобский бег, то через 2-3 года это может стать серьезной угрозой для России.

"Как говорят грамотные аналитики в Америке, если бы Россия искала повод, она бы давно нашла. Все реплики, которые идут из кабинета министров Джонсона, — это все внутренняя игра. У России свои проблемы. Для России Украина — сердцевина русского мира. Киев — мать городов русских. Другие причины должны быть, а не поводы. Я склонен думать, что Путин искренне пытается избежать военных действий где бы то ни было, включая Украину. Однако для него время точно так же тикает. Окно возможностей может закрыться по разным причинам. Например, у американцев появится гиперзвуковое оружие. И грамотные политики этими возможностями хотят воспользоваться", — резюмирует политолог.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен