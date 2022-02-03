Опубликован разбор ответов США и НАТО — до войны остался шаг

Ответ Америки на претензии России по поводу расширения НАТО, как известно, появился в прессе. Испанское издание Pais опубликовало якобы засекреченный документ, содержащий реакцию США и НАТО на предложения Москвы по безопасности.

Сразу после получения ответов МИД России заявил, что публикации не будет, но возможны утечки. Руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров высказал мнение, что источником утечки будут американские союзники, с которыми Вашингтон обсуждал этот вопрос, несмотря на возражения РФ.

Изначально Кремль намеревался вести переговоры только с США. Последние настояли на трёх направлениях дискуссии, то есть диалог пришлось вести

с США, с НАТО и по линии ОБСЕ.

Автором и источником публикации документа оказался журналист-фрилансер Ибай Арбиде Аса, работающий на консорциум Muzungu producciones.

Последний сейчас находится в Киеве, что позволяет предположить, что утечка произошла именно оттуда и по указанию или согласию властей Украины.

Что характерно, в Брюсселе ответили в разы эмоциональнее России, обвинив её в предательстве якобы "истинных ценностей, которые составляли фундамент отношений НАТО и России".

В документе также прописана однозначная поддержка "суверенитету и территориальной целостности Украины, включая Крым, в её международно признанных границах".

Не готовы в НАТО отказаться и от "политики открытых дверей" при приёме новых членов. Но сотрудничать с РФ они согласны — в тех вопросах, где нет их прямых интересов.

А вот ответ США действительно содержит много новых моментов. В частности, американцы указывают, что закреплённая в документах ОБСЕ концепция неделимости безопасности, на которую упирает Россия, "является одной концепцией в насыщенном контексте большого количества обязательств, которые взяли друг перед другом страны — участницы ОБСЕ, и не может рассматриваться по отдельности".

То есть Америка пытается увязать российские требования с не ратифицированным никем (!) Будапештским меморандумом, якобы гарантировавшим территориальную целостность Украины.

Но любопытно то, что по сути американцы согласны обсуждать отказ от размещения регулярных войск и ракет на украинской территории.

Непосредственно про Крым в документе ни слова нет. США также готовы к обсуждению мер по восстановлению доверия в сфере военных учений, говорить о мерах по предотвращению инцидентов на море и в воздухе, когда самолёты и боевые корабли опасно приближаются друг другу.

Внезапно проступил и консенсус в вопросе контроля над ракетными вооружениями. США берутся доказать, что в Румынии и Польше не находятся ракеты Tomahawk при условии, если Москва "предоставит ответные меры прозрачности в отношении двух ракетных объектов наземного базирования по нашему выбору на территории России".

Великобритания тоже стремится попасть в процесс, именно поэтому уже состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Борисом Джонсоном. Не зря Британия в последнее время активно контактирует со странами Восточной Европы и даже берёт на себя роль некоего представителя интересов, по крайней мере, Польши.

По данным экспертов, по сути, ответ альянса подтвердил показанный Западом средний палец на все наивные попытки Кремля "требовать" и "настаивать".

Впрочем ту же конструкцию нам показывали последние годы, потому странно недоумевать и деланно возмущаться, разве что во время нынешних разборок на границе "пристегнуть ремни и запастись противорвотными пакетиками", как во время сильнейшей "болтанки" в самолёте.

К слову, авторы проекта "Беспощадный пиарщик" отмечают, что документ был слит украинцами в испанскую El Pais с "размеченными синим маркером акцентами".

Акценты таковы. Соединённые Штаты и НАТО считают, что Россия нарушила свои обязательства по вопросам безопасности в Европе. США и НАТО бурчат о "политике открытых дверей”. Украинцы — хорошие, а Россия доверие Запада подло предала.

На полях стоит всё же отметить, что ни у одного "партнёра по диалогу” с НАТО на вооружении не стояло и не стоит такого внушительного стратегического арсенала. Это, впрочем, мелочи. Давайте о деталях.

Понятно, что вся эта суета вокруг фейковой войны затеяна во многом для спасения политических карьер Джонсона, Байдена, да и кое-кого с дислокацией повосточнее. В том же ряду стоит и Макрон, мечтающий о "Европе от Атлантики до Урала" без Таманской дивизии. Но что бы политики ни говорили и ни сливали, никакой войны не будет.

Стоит напомнить, что Джонсон попал под "огнемёты СМИ и народа" из-за вечеринок на Даунинг-стрит, в резиденции премьера, которые проходили, несмотря на объявленный в стране локдаун. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер раскритиковал Бориса Джонсона и призвал его уйти в отставку.

Разумеется, перевести внимание британцев на что-нибудь другое, например, на возможное вторжение России на Украину, — самое простое решение.

Что Джонсон, в принципе, и сделал, заявив, что британский парламент должен сосредоточиться на противодействии России, а не на попытках заставить его уйти в отставку. Мощное заявление на фоне катастрофических провалов во внутренней политике и массового народного недовольства.

Но пока Россия и Украина всему Западу служат отличной ширмой при решении последним собственных интересов.

Как уже писали, подход Запада сейчас прост:

"Что хотят от России США? В соцсетях тысячи лайков набирает короткий и ёмкий, хотя и пошловатый комментарий: "Чтобы не было войны — русские, снимай штаны!"

Вот только такого никогда не будет.

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