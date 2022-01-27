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Автор Антон Куликов

В Казахстане рассказали о "тайных дворцах Назарбаевых" в Алма-Ате

Мир

В казахстанской прессе появилась информация об элитной недвижимости в пригородах Алма-Аты. Якобы она принадлежит семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В Казахстане рассказали о "тайных дворцах Назарбаевых" в Алма-Ате

И сегодня же в сенате парламента Казахстана рассмотрели ряд законопроектов о передаче полномочий, которыми был наделён Нурсултан Назарбаев после ухода с поста президента.

Портал Vlast.kz сообщает, что несколько дворцов расположены в черте города и занимают 135 гектаров. Один участок площадью 7,5 гектара якобы принадлежит средней дочери Назарбаева Динаре Кулибаевой.

Ещё один участок земли якобы принадлежит младшей дочери экс-президента Алие Назарбаевой и её мужу Димашу Досанову. Построек на этом участке нет.

Кроме того, несколько участков общей площадью примерно девять гектаров якобы принадлежат старшей дочери елбасы — Дариге Назарбаевой.

Все особняки окружены заборами, зелёными насаждениями, имеются вспомогательные постройки, теннисный корт, пруды, вертолётные площадки.

Появление такой информации в связи с очевидным ослаблением влияния Нурсултана Назарбаева на политические процессы в Казахстане, в общем-то, можно было ожидать.

Стоит отметить, что первоисточником информации о "тайных дворцах Назарбаева" является радио "Азаттык", казахская служба радио "Свобода", которое в России включено министерством юстиции в реестр СМИ-иноагентов.

Сегодня сенат парламента Казахстана принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан".

В соответствии с этим законом, предусматривается передача полномочий председателя Ассамблеи народа Казахстана и председателя Совета безопасности президенту Казахстана.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожизненно возглавлял Ассамблею народа Казахстана и Совбез республики. Кроме того, сенат предложил убрать из законодательства норму, согласно которой инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с Нурсултаном Назарбаевым.

Кроме того, в ходе съезда правящей партии Nur Otan 28 января должен решиться вопрос о передаче полномочий председателя партии от Нурсултана Назарбаева действующему президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы алма-ата казахстан касым-жомарт токаев нурсултан назарбаев
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