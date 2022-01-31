Политолог: Запад хочет вручить Украину России

Зачем Запад анонсирует "вторжение России на Украину", чем это похоже на катастрофу СССР, а также почему Алма-Ата не разрешила России контролировать биолаборатории США и как украинские военные стали подопытными кроликами в этих лабораториях, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Массовый психоз

— Алексей, весь мир кричит: "Россия сейчас будет нападать на Украину". Это напоминает массовый психоз. Украина вовсю готовится, уже получила 70 тонн вооружения.

— Россия, пожалуй, единственная страна в мире, на которую можно клеветать, и она будет терпеливо выслушивать и даже жалеть того, кто это делает. Настало время переломить эту практику, что и продемонстрировали наши заместители министра иностранных дел, которые достаточно жёстко поговорили с западными визави.

Понятно, что ни о каком вторжении речи не идёт. Потому что России это невыгодно и не нужно совсем.

Разговоры и крики — исключительно для того, чтобы настроить Украину против России и под шумок загрузить на Украину вооружение, развить там инфраструктуру НАТО.

Я имею в виду США, Великобританию, отчасти Турцию, Польшу. Германия в этом "празднике" не участвует, чётко дистанцируется. Когда британцы направляли грузовые самолёты на Украину, то они аккуратно облетали территорию Германии. Она не хочет рисковать хрупкими отношениями с Россией.

При этом НАТО не будет иметь никаких обязательств перед Украиной по её защите. Но страны НАТО получают благовидный предлог, под которым можно безнаказанно накачивать Украину вооружением, выстраивать там две взлётные полосы и базовое размещение ракет. Россия пошла ва-банк, обозначив свои требования в ультимативной форме, поставила западных партнёров перед выбором: либо они продолжают делать то, что делают сейчас, либо они прекращают это делать и отступают с занятых позиций. Цель западных партнёров — сделать так, чтобы Россия хотя бы приняла то, что есть сейчас. Но это неприемлемо. Мы долго позволяли НАТО де-факто оккупировать Украину. Это произошло. Потому что Украина находится под внешним политическим, военным руководством. На экономику они не заморачиваются. Именно поэтому Украина деградирует экономически и социально. Из Украины делают страну, которая голодная, злая и обвиняет Россию.

Самое парадоксальное, что по итогам своего спецмероприятия Запад, скорее всего, вручит Украину России. Эту токсичную страну Россия вынуждена будет содержать и решать её серьёзные психологические проблемы.

Так Россию пытаются отвлечь от военного и экономического развития. То есть перенапрячь её, как в своё время Советский Союз, который умело подводили к тому, что ему нужно поддержать коммунистический режим здесь и там, нужно вступить в гонку вооружений, да ещё и на космическом уровне. Советский Союз перенапрягся, потому что метался. У России, слава Богу, руководство отдаёт себе отчёт в том, что повторять трагическую историю Советского Союза совсем не нужно. И малым нужно достигать большего.

Нам важно сейчас получить от коллективного Запада "да" либо "нет". Даже важнее получить "нет", но зафиксированное на бумаге. Эта бумажка развяжет нам руки и даст возможность остаться в правовом поле. Точно так же во время крымских событий у нас на руках были все документы, включая разрешение Виктора Януковича на увеличение военного присутствия на полуострове. Даже в форс-мажорных обстоятельствах Россия следует международному праву. Такая линия поведения крайне выигрышная. А Запад окончательно потерял репутацию.

Запад пытается институализировать такой образ России: страна, которая якобы угасает. А дело обстоит ровно наоборот: США — страна, которая угасает.

В XIX веке Новый Свет конкурировал со Светом Старым — прогнившим, затхлым. И за счёт этого создавал новый привлекательный образ страны: "американская мечта", "страна возможностей". Туда ехали деятельные люди, талантливые. США сейчас представляют из себя Старый Свет:

с общественными болячками,

серьёзными перекосами,

BLM,

ЛГБТ.

А Россия и Китай представляют из себя державы, которые после серьёзного упадка начали развиваться, благодаря пассионарности населения. Мы должны заранее готовиться к падению США с их долларом, военно-политическим контролем, должны заранее учиться жить без США в этом мире.

Загадочные биолаборатории

— Алексей, мы пришли в Казахстан, навели порядок и быстро ушли. Нам дивиденды, материальные или политические, за это будут? Мы договорились о создании базы или о лояльности?

— Нашими зрителями являются не только добропорядочные граждане Российской Федерации, и мне бы не хотелось углубляться в эту тему. Но мы отрабатываем эти ситуации не на 100%, а на 300%. Блинкен прав: если русские приходят, их очень трудно выгнать.

— А если приходят американцы, то они всё сравнивают с землей, а потом исчезают.

— Да, потому что США — это страна-захватчик, страна-юрист. США приходят на какие-то земли, высасывают ресурсы, не давая ничего.

— То же самое делает Британия.

— О моральном облике наших друзей с туманного Альбиона я могу часами рассказывать. Кстати, в Казахстане они играли не последнюю роль в транспортировке террористов вместе с турецкими спецслужбами. Я понимаю казахских коллег, которые не хотят в этом копаться.

Они даже не дали россиянам (ОДКБ) взять под охрану и контроль биолабораторию США в Алма-Ате. Это очень показательно.

Казалось бы, Казахстан на грани катастрофы. Но биолаборатории на территории постсоветского пространства неприкосновенны. Казахские власти имеют серьёзные обязательства перед американской стороной, и это даже в условиях катастрофы не подпадает под обычные модели поведения.

— Когда Зеленского спросили по поводу 15 американских биолабораторий на Украине, он ответил, что это не в компетенции президента. Видимо, там особые условия.

— На территории ряда постсоветских республик создаются биолаборатории:

стационарные,

передвижные,

где проводят опыты, которые нельзя проводить на территории так называемых цивилизованных стран, тем более США. Многомиллионные соглашения в долларах США и британских фунтах предусматривают, что лаборатории являются экстерриториальными, то есть на них не распространяются законы страны, на территории которых они действуют. А население, которое живёт в этом регионе, является подопытным. Там наблюдаются вспышки экзотических заболеваний, которые потом купируются либо просто людей хоронят. Это к вопросу о захоронении некоторых боевиков на территории Казахстана. На Украине наша разведка фиксировала подобные инциденты, и украинская власть перенесла опыты на украинских же военных. Закрытая информация.

Украинские военные являются подопытными кроликами для биолабораторий.

Материалы, специалисты привозятся. Там что-то происходит. Всё это увозится. Это называется "как надо любить деньги, чтобы на своей территории проводить подобные вещи".