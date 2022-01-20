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Автор Любовь Степушова

Путин гениально выбрал время для "новой Ялты"

Мир

Владимиру Путину некому и нечем дать отпор на Западе. Он гениально выбрал время для "новой Ялты".

Путин гениально выбрал время для "новой Ялты"

Аналитическая цепочка НАТО выдаёт сенсацию: Путин хочет "новую Ялту"

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе есть так называемый "ситуационный центр", где в круглосуточном режиме обрабатывается вся новостная повестка мира.

Причём работающему персоналу ставится задача определить, где фейк, где предположение, а где реальность.

Например, "запрос КПСС о признании ДНР и ЛНР уже обработан и признан реальностью, а вот новость о зависших беспилотниках над шведскими АЭС, вероятно, фейком. В разряд догадок (дело рук России?) перешла новость о "внезапно оборвавшемся морском оптоволоконном кабеле, соединяющем Норвегию с арктической станцией.

Сомнительно, как службисты расценили новость о том, что Россия сокращает персонал посольства в Киеве до минимума. Вероятно, как реальность, потому что истерия по поводу вторжения России на Украину продолжается.

Эти факты идут в аналитическую службу НАТО, которая их рассматривает совместно с риторикой российских лидеров. А она в последнее время очень жёсткая. Так, президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее на востоке Украины "как геноцид".

Или вот замечание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который говорил о территориях, "осиротевших" после распада СССР. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков накануне переговоров с США о гарантиях безопасности заявил ТАСС, что "НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".

И вся эта фактология покоится на требовании Москвы ответить письменно пакетом на гарантии безопасности для России — не принимать Украину в НАТО и не размещать стратегическое оружие в Европе.

Следующий круг аналитики находится в руководящих кругах Запада, и там не знают, что делать: "Мы победили в холодной войне. Откуда взялась эта уверенность у Путина?"

Насколько велика неразбериха, говорит тот факт, что в играх-симуляторах НАТО прорабатывается 18 сценариев "вторжения" РФ на Украину, но их можно разделить на три категории:

  • "захват" ЛДНР,
  • сухопутного коридора в Крым,
  • всей Украины

Новая обстановка создана новым оружием России

Ситуацию нельзя проигнорировать, замолчать, как было раньше, потому что Россия создала виды оружия, которым может нанести сокрушительный удар по противнику. В некоторых областях, таких как сверхзвуковые ракеты, РФ даже вырвалась в технологическое лидерство. Например, сверхзвуковая ракета "Циркон" неуловима для всех современных западных средств противоракетной обороны.

Кто ответит Путину?

Растерянность царит ещё и потому, что непонятен лидер, который даст отпор Путину. Ангела Меркель ушла, Эмманюэль Макрон борется за переизбрание, Борис Джонсон накануне вылета с поста премьера из-за скандалов вокруг своей персоны.

А в Вашингтоне сидит президент, который вчера предположил, что в случае "незначительного вторжения" России, среди западных союзников возникнут споры о необходимом ответе. То есть России можно смело признавать независимость ЛДНР. Не понятно, почему этого до сих пор не произошло. Выход из Минских соглашений давно оправдан и назрел.

Санкции возможны, но неэффективны и даже убийственны для Запада

Теперь о санкциях как о единственно возможном ответе Запада, как там сами говорят. Тут тоже разброд и шатания. Немцы отказываются от отключения РФ от SWIFT, отключение "Северного потока — 2" им тоже никак не подходит, так как приведёт к повышению цен на газ "до небес" и потере конкурентноспособности немецких товаров. В ЕС нет единого мнения на этот счёт и дискутируется с негативным выводом для Европы вопрос, а что если Путин в ответ вообще закрутит вентиль.

План Джозефа Байдена об отказе от расчётов с РФ в долларах тоже нереализуем, это обрушит нефтяной рынок, который торгуется в долларах, и породит огромную инфляцию.

Ставки повышаются, и нельзя исключать случайной войны. Но между собой РФ и США воевать не будут, под раздачу попадут прежде всего страны-лимитрофы, которые сделали ставку на военную помощь США. Жахнут "Цирконами" по ним, при этом американцев предварительно попросят уйти.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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