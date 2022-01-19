Песков высказался по поводу проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели проекта обращения депутатов фракции КПРФ к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР.

Ранее депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект обращения к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской Народных Республик. В документе указано, что парламентарии "считают обоснованным и морально оправданным признание" республик Донбасса. Такой шаг "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз", отметили авторы нормативного акта.

"Не знаем (о проекте обращения. — Ред.)", — сказал Песков РИА Новости.

В июне прошлого года лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что партия выступает за немедленное признание ДНР и ЛНР. Он призвал власти РФ всё возможное для сближения братских народов бывшего СССР.

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