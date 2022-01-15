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Автор Антон Куликов

Жириновский: Назарбаев "давно умер и похоронен"

Мир

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "давно умер".

Жириновский: Назарбаев "давно умер и похоронен"

"Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили", — сказал Жириновский в эфире радиостанции "Комсомольская правда", добавив, что у мусульман принято хоронить людей в день смерти.

По словам Жириновского, человек не может "так тихо спрятаться", ничего не говорить и при этом оставаться в живых. Лидер ЛДПР напомнил, что бывшего главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова арестовали через неделю после увольнения с занимаемого поста из-за обвинения в госизмене.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и сам занял эту должность на фоне начала протестов.

За все эти дни первый президент Казахстана не комментировал лично ситуацию в стране.

На днях младшая дочь Нурсултана Назарбаева Алия сообщила, что тяжело переживает события, которые произошли в стране.

"С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", — написала дочь бывшего президента Казахстана на своей странице в Instagram.

Она также поблагодарила людей за слова поддержки ей лично и за моральную поддержку отца. Это был первый комментарий представителя семьи Нурсултана Назарбаева о событиях в стране.

Однако спустя несколько часов Алия Назарбаева неожиданно удалила свои аккаунты в Facebook и Instagram. Были высказаны предположения, что произошло это из-за того, что в соцсетях раскрыли геолокацию Назарбаевой — якобы она находится в Дубае.

Стоит заметить, что в субботу были прекращены полномочия председателя правления АО "КазТрансОйл" Димаша Досанова и председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайрата Шарипбаева.

Димаш Досанов является мужем Алии Назарбаевой. А Кайрат Шарипбаев, по данным некоторых СМИ, состоит в неофициальном браке со старшей дочерью первого президента Казахстана Даригой.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан нурсултан назарбаев владимир жириновский
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