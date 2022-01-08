Политолог рассказал про ошибки властей Казахстана

Нет достаточных оснований для корректного сравнения украинского Евромайдана 2014 года с казахстанским политическим кризисом. Так как мы наблюдаем совершенно разные ситуации, в том числе разные движущие силы, уверен политолог Руслан Груздев.

Если первоначальной причиной Евромайдана было решение правительства Украины о приостановлении процесса подготовки подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, то в случае Казахстана первоначальных причин для протестов намного больше.

Социально-экономические причины протестов в Казахстане

Хотя Казахстан и имеет одну из самых сильных и успешно развивающихся экономик в Центральной Азии, в стране всё же очень сильны коррупция и кумовство, что сдерживает её развитие.

Казахстан находится на 94-м месте из 179 в индексе по восприятию коррупции, который составляется международной неправительственной организацией Transparency International. Также наблюдается очень сильное различие между разными регионами (и их жителями). Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК (2020 год), половина казахов зарабатывает менее 143 тысяч тенге ($340).

Самое большое отклонение медианной заработной платы от среднего значения наблюдается в "нефтегазовых" Мангистауской и Атырауской областях. При этом по размеру средней заработной платы эти регионы находятся среди лидеров.

Таким образом, становится очевидным, что высокие показатели среднемесячной номинальной заработной платы в этих регионах формируются исключительно за счёт пула высокооплачиваемых сотрудников, которые "тянут" вверх эти значения, но на общем уровне оплаты труда населения в регионах это не сказывается.

Протест начался в Жанаозене. Это нефтедобывающий город в Мангистауской области, который имеет историю забастовок и демонстраций трудящихся.

Напомним, что когда в этом же городе были протесты в 2011 году (с требованием повышения оплаты труда), то их жёстко подавили силы безопасности.

По официальным данным, тогда погибли 16 человек и 100 получили ранения. На этот же раз всё было иначе.

Протесты вспыхнули опять в том же месте, но распространились по всей стране. Изначально социальные протесты потом переросли в вооружённое восстание против политического режима. В самом начале некоторые представители местных и центральных властей, судя по всему, не препятствовали, а отчасти способствовали протестам в рамках межклановой войны. И параллельно призывали протестующих к формальному диалогу, шли на некоторые уступки (например, снижение цен на газ, отставка правительства и т. п.). Но когда ситуация вышла из-под контроля, протест начал неконтролируемо расширяться, власти стали отвечать силой.

Жёсткость полиции, в свою очередь, привела к росту ответного насилия по отношению к представителям силовых структур и гражданских чиновников. Также в условиях хаоса в городах страны развернули свою деятельность криминальные группировки и мародёры.

В академической литературе, изучающей ненасильственные движения, есть такой термин, как "backfire" ("обратная вспышка"). Этот эффект возникает в тот момент, когда власти применяют чрезмерно жёсткую полицейскую силу по отношению к протестующим, но при этом не добиваются желанного эффекта повиновения. Наоборот, это ещё больше раскалывает общество и усиливает масштабность протестов, уверен Руслан Груздев.

Иногда подобное приводит к эскалации конфликта и даже полной дезинтеграции политической системы и распаду государства.

Какие выводы можно сделать?

"Во-первых, в очень редких случаях такие потрясения возможны без сильного внутреннего недовольства, а также раскола элит (как силовых, так и политических). Вряд ли они возможны и без ошибок со стороны властей (например, административный рост цен, налогов и т. п.). Во-вторых, в Казахстане изначально протесты организовали наиболее недовольные граждане (молодёжь, перевозчики и т. д.). Но при этом их отчасти поддерживает часть элит, которая заинтересована в переменах, а также криминалитет. Помогают им и политические диссиденты за рубежом, например, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтар Аблязов. То есть в определённый момент между протестующими и частью элит возникает определённый союз: элиты пытаются воспользоваться недовольством людей и их стихийным протестом", —

отметил Руслан Груздев в интервью Pravda.Ru.

Властям Казахстана крайне важно провести реформы — как экономические, так и политические. А также вынести уроки из своих ошибок, чтобы не допускать подобного в будущем. Сам же конфликт необходимо урегулировать разными путями, в том числе с помощью посредников. В противном случае подобные ситуации могут привести к гражданской войне и насильственной смене власти.

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