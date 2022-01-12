Владимир Рогов: "Украинский актив всё более токсичен"

Что скрывается за словами Владимира Путина о Незалежной и какую смертельно опасную для украинцев аферу провернула американская компания-банкрот "Вестингауз” с местными АЭС, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, лидер "Славянской гвардии” Владимир Рогов.

Токсичный актив

— Владимир, украинские власти говорили, что Россия нападёт на них 1 декабря, теперь "перенесли" нападение на январь-февраль. Что происходит на Украине?

— К власти пришёл человек, который был всю жизнь профессиональным клоуном, и сейчас он деградирует как личность. Заявления официального Киева о том, что об Украине нельзя говорить без Украины, смешны по определению, потому что Байден звонит кому угодно, но не Зеленскому.

Обратите внимание, уже в который раз официальный Вашингтон запрашивает разговор с официальной Москвой, и не иначе. То есть кому это надо — сразу видно. Почему так происходит? Потому что украинский актив всё более токсичен.

Штатам надо решать свои внутренние проблемы. Сейчас США — это Советский Союз конца 1980-х.

Страна, которая сыпется, разделилась внутри себя и в которой происходят непривычные процессы. Людям тяжело перестроиться. Всё-таки это они не такого уровня воспитания, как советские люди, когда в конце 1980-х у нас у всех были тормоза. И в 1990-е, если бы не этот сдерживающий фактор, наверное, все ушли бы в криминал и было бы всё куда более страшно. В Штатах же этих тормозов нет, люди высказывают свою позицию агрессивно. Сейчас уровень поддержки у Трампа куда выше, чем у Байдена. Для Байдена это тоже вызов, потому что он готовится к следующим выборам.

Если говорить о постукраинском пространстве, то сложно не процитировать Путина на его итоговой пресс-конференции: создали государство, куда засунули исторически российские земли. То есть российский президент чётко дал понять, что Украина — территория русского народа. Вспомним его статью по поводу единого народа, недавние заявления, которые он делал в окружении:

Шойгу,

Герасимова.

То есть уже более военную повестку сложно было показать. Уже чётко объясняется, какие варианты решения остаются возможными, если Запад не услышит Россию и будет продолжать гибридную войну против российского государства.

Обратите внимание, официальные Вашингтон и Лондон чётко говорят: "За Украину, киевский режим воевать не будем. Никаких солдат не будет. Поддержим, расскажем, и всё".

Очередной "блицкриг"?

— Вы меня спросили, что происходит на Украине. Территория на полных парах летит в ядерную катастрофу. Газовые хранилища пусты, угля нет, и когда в Киеве выпал снег (намного меньше, чем в Москве), Киев парализовало. Но главная проблема в том, что Запорожская и Южноукраинская АЭС в эти дни работают выше номинальной мощности. И это АЭС, которые последние семь-восемь лет толком не обслуживаются. Там всё время происходят замены контрафактной продукцией. Например, должен быть выведен из эксплуатации энергоблок на Запорожской АЭС и заменена масса оборудования на АЭС:

Запорожской,

Хмельницкой,

Ровенской,

Южноукраинской.

Оно меняется. Но как? Ставится старое оборудование, которое просто перекрашивается и меняются шильдики выпуска. Это преступление, потому что технический регламент написан кровью. Тем более на земле СССР была катастрофа Чернобыльской АЭС. Весь Советский Союз посылал солдат, инженеров, добровольцев. Много миллиардов советских рублей тушили катастрофу.

На Запорожской, Ровенской, Хмельницкой АЭС все энергоблоки запущены в работу, притом что многие должны быть выведены из эксплуатации. Сегодня они работают, и на 15% больше проектной мощности.

"Росатом" уже отказался от гарантийного обслуживания энергоблоков, потому что там идут эксперименты с "Вестингаузом". Это американская компания-банкрот, которая не смогла отдать долги. Но на Украину они поставляют топливные элементы сборки контрафактно, они подделаны под российские стандарты. У них нет технического регламента, сертификации. Но американцы защитились: они поставляли не напрямую от американской компании, а через шведскую маленькую конторку — тоже "Вестингауз" с видом АБ. В случае чего шведские "Рога и копыта" будут отвечать за ядерную катастрофу, не дай бог, на постукраинском пространстве.

Параллельно Зеленский пытается продолжать реверс газа. Этот газ поставляется из Германии через Польшу. У Германии цена на газ низкая, по долгому контракту. Соответственно, он стоит не 2000 долларов, как сейчас, за тысячу кубометров, а в несколько раз дешевле. Зарабатывают немцы, поляки, и потом уже всё остальное добирает Зеленский.

В Одессе, Запорожье, Херсоне (относительно южных городах) цены на отопление в ноябре 2021 года в 14 раз выше, чем в ноябре 2020 года.

То есть банкротство колоссальное, но есть эффект временной оттяжки — месяц-два. Почему заговорили о войне в январе-феврале? Да к тому времени всё начнёт разрушаться. К концу января велика вероятность, что у людей в домах будет даже прохладнее, чем на улице. Соответственно, лучше выйти на улицу и снести Зеленского. С учётом того, что и Байдена Зеленский не устраивает.

Зеленскому кровь из носу нужна война. Желательно короткая. Не важно, победоносная или нет. Она может быть не в Донбассе, а на границе с Белоруссией.

Александр Лукашенко демонизирован не меньше, чем Россия. А военного отпора там может быть намного меньше. Мы прекрасно понимаем, что не появится резко Россия и не начнёт там что-то делать. Прощупывание идёт долгое и качественное. Вспомните попытки переброски оружия с челноками, беглецами; обстрелы пограничных белорусских столбов со стороны Украины. То есть кто-то приходил с оружием и стрелял там, где должны были украинские пограничники реагировать. А недавно было пересечение белорусской границы украинским военным вертолётом. Хотя системы геопозиционирования вертолёта достаточно, чтобы понять, где ты летишь. То есть это один из сценариев, который вполне возможен, потому что идти в Донбасс, Крым немножко страшно.