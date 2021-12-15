Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции

Армения не будет больше трактовать по-своему соглашения, достигнутые в рамках трехсторонних переговоров в Сочи — нет ни сил, ни желания.

ЕС встроился в российскую повестку армяно-азербайджанского конфликта

В Брюсселе в рамках "Восточного партнёрства" во вторник состоялась встреча лидеров Азербайджана и Армении — президента Илихама Алиева и премьера Никола Пашиняна, сначала в присутствии президента ЕС Шарля Мишеля, а затем тет-а тет.

Как говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Армении, лидеры двух стран подтвердили свою приверженность реализации пунктов трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 26 ноября 2021 года.

"Достигнутые 26 ноября в Сочи договоренности должны быть реализованы", — говорится в заявлении.

Евросоюз пообещал способствовать этому. Азербайджан и Армения договорились создать специальную рабочую группу по демаркации границы, а ЕС предоставит экспертную консультативную группу для оказания в этом помощи.

Это неизбежно: Баку уговорил Ереван открыть коммуникации

Также руководители Армении и Азербайджана решили начать восстановление коммуникаций.

Ильхам Алиев в интервью испанской газете El Pais заявил, что Азербайджану удалось уговорить Армению открыть железную дорогу и автодорогу через Армению в Нахичевань (Зангезурский коридор).

"Раньше Армения была против открытия автомобильной трассы, но нам удалось убедить её, что это неизбежно, и они огласились", — сказал Алиев, добавив, что обсуждается правовой режим этих коридоров,

Армянская сторона подтвердила пока только договорённости по железной дороге, которая будет работать, "на взаимной основе, под суверенитетом и юрисдикцией стран".

"Армения получит доступ к Исламской Республике Иран и Российской Федерации по железной дороге. Мы также договорились продолжить контакты", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Кстати, воздушный коридор уже действует. "Сейчас самолеты авиакомпании "Азербайджанские авиалинии ", выполняющие рейс Баку-Нахичевань, начали проходить через воздушное пространство Армении", — сказал Алиев.

Баку хочет открыть границу с Арменией на правах победителя

Президент также заявил, что Баку хочет открыть границу с Ереваном, и проведён "ряд переговоров в рамках трехсторонней рабочей группы, возглавляемой заместителями премьер-министров Азербайджана, Армении и России".

Алиев подчеркнул, что спорные вопросы должны решаться, учитывая статус Азербайджана как победителя.

"Возврата к каким бы то ни было дискуссиям, связанным с пресловутым статусом Нагорного Карабаха или чем-то подобным, нет. Мы сами решили это силовым путем и политическими средствами. Спустя 27 лет после принятия резолюций Совета Безопасности ООН, мы в одностороннем порядке реализовали их, и это — новая реальность, которая должна быть учтена в первую очередь Арменией", — сказал президент.

Алиев призвал правительство Армении не поддерживать общественное мнение, основанное на привитии ненависти к азербайджанцам, и шло впереди в процессе нормализации. Должно быть сформировано новое общественное мнение, подчеркнул он.

В Армении предупреждают Пашиняна о проблемах

В Национальном Собрании депутат фракции "Айастан" Анна Григорян выразила обеспокоенность тем, что Алиев и Пашинян провели частную беседу в Брюсселе.

"Двусторонние переговоры могут стать основой для новых секретных устных соглашений, которые могут создать серьезные проблемы в будущем", — сказала она.

В остальном комментарии в армянских СМИ выглядят пессимистичными — в духе Армения будет по-своему трактовать заявления в Сочи.

Турция нормализует отношения с Арменией

Но это не так, Армения пошла ещё дальше в разблокировании ситуации. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что бывший посол Турции в США будет назначен спецпредставителем в процессе нормализации отношений с Арменией.

"Бывший посол Турции в США Сердар Кылыч будет назначен спецпредставителем Турции в процессе нормализации отношений с Арменией", — сказал Чавушоглу TRT.

Если есть назначение, есть и согласие Армении на переговоры. Армяне устали воевать и хотят богато жить. А вот Москве надо задуматься о возрастающей роли Турции на Юном Кавказе.

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