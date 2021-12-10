Эксперт: единственный выход — забрать ДНР и ЛНР в состав России

Почему Киев в 2014 году отказался от идеи федерализации и предпочёл войну в Донбассе, есть ли в ДНР и ЛНР российская армия, а также чему во внешней политике России стоит поучиться у США, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой замдиректора Центра геополитических экспертиз, член союзов питателей России и ДНР Наталья Макеева.

Война за идентичность

— Наталья, возможен ли возврат Донбасса на Украину?

— Донбасс от Украины отделил Майдан 2013-2014 годов, иначе всё было бы, как при раннем Януковиче. То есть ходили бы разговоры, что с Россией лучше, чем с Западом. Но была бы стабильность.

Восстал Донбасс против насильственной украинизации. Мне знакомая из Харькова говорила, что они гривну рублём всегда называли, чувствовали себя, как в России. А Луганск и Донецк тем более ментально ещё не отделились от России. Когда стало понятно, что Украина будет настаивать на смене идентичности, на том, что теперь ваш язык украинский, вы украинцы, забудьте ваших ветеранов и 9 Мая, теперь у вас Бандера и Шухевич, тогда люди вспомнили, что они точно русские.

Идентичность — это то, за что человек готов погибать и убивать другого человека. Люди воюют не за комфорт и высокие пенсии.

Русские люди в Донбассе, Крыму, русских регионах Украины понимали, что за силы пришли к власти. Поэтому в 2014 году люди восстали под идеей федерализации. Многие страны мира живут в качестве федеративных государств. Ничего страшного, что у какого-то субъекта будет свой язык. Канада так живет, ФРГ. И там это не мешает целостности государства.

Украина намеренно пошла на обострение ситуации. 7 апреля была объявлена антитеррористическая операция (АТО). Хотя федерализация могла решить эту проблему, когда определённым регионам говорят: "Ребята, вы русские, мы вас трогать не будем, оставайтесь в составе Украины, говорите по-русски, пусть у вас будут свои памятники, праздники". Но для этого должно быть несколько иное мышление. Во главе Украины все 30 лет её существования стояли люди без государственнического мышления, колхозники в плохом смысле слова, либо прямые проводники воли Запада:

Ющенко,

Порошенко,

Зеленский.

Янукович пытался заигрывать и с теми, и с этими. Это ему чуть не стоило жизни. Янукович к Западу обращался за указаниями так же часто, как советовался с Москвой.

"Нацистская Украина" — это унитарное государство, где ты можешь быть только украинцем, а все остальные идентичности сводятся на бытовой уровень: ладно, на русском, венгерском, румынском, польском говори дома тихо, когда никто не слышит.

— Восемь западных областей России в 1918 году были прикреплены к Украине для усиления её промышленного потенциала. Почему сейчас восстали именно Донецк и Луганск, а не все эти города?

— Есть отличия ментальные между регионами. Весной 2014 года русские волнения были по всему юго-востоку Украины. В ДНР и ЛНР мало коренного населения. Очень многие приехали туда в советское время. Это советские образцовые промышленно-аграрные регионы с преимущественно русским населением.

В Харькове, Одессе и других регионах есть малоросский фактор. Ни в коем случае не украинский. Там проходила в определённый момент черта оседлости.

Донецк и Луганск смогли удержать ситуацию. А те регионы с ситуацией не справились, в том числе Харьковская народная республика, в Херсоне было мощное движение. Хотя в Донецке и Луганске тоже работала СБУ, похищала людей и вывозила в Киев.

— Все эти годы Украина постоянно говорит о том, что в ополчении ДНР и ЛНР нет местных жителей, а есть регулярная российская армия. Но я знаю, что её никто не видел.

— Я как человек, работавший журналистом на учениях Минобороны, могу отличить ополченца от человека при погонах. Сразу видно, что люди, которые стоят на линии соприкосновения, — это ополченцы. Это определённый типаж личности.

Я много ездила, была на передовой, много общалась с теми, кто защищает республики, и могу ответственно сказать, что никаких регуляров там нет.

Если бы они там были, я за всё время где-то бы с ними столкнулась. Нет их там. Инструкторов я не видела. Возможно, там есть советники. Но они есть и с той стороны — много натовских сотрудников, которые приезжают, инструктируют. Ополченцы даже как-то сбили вертолёт, где были высокопоставленные натовские офицеры. Там была американская ЧВК Blackwater. Когда в посёлке Ольховатка (ДНР) ликвидировали Дебальцевский котел, мне люди рассказывали, что видели много умирающих, которые говорили по-польски, в довольно странной форме. Явно это наёмники, а не добровольцы.

Донбассу место в России

— Какие там сейчас настроения? Есть вера, что Донбасс станет частью России либо будет самостоятельным государством?

— Люди чудовищно устали, потому что идёт война почти восемь лет, это очень много. И люди устали даже не оттого, что стреляют, потому кто хотел — оттуда выехали, а устали от ситуации подвешенности. И непонятно, какая перспектива. Регион деградирует:

экономически,

политически.

То есть он не может толком развиваться, потому что там всё подчинено ситуации непризнанности и военной необходимости. Единственное, экономический импульс может придать недавний указ президента о том, чтобы товары из ДНР и ЛНР и обратно нормально пересекали границу, и получили доступ к госзакупкам. Потому что ситуация тяжёлая в плане работы.

Что касается надежд, то те, кто был за Украину, уехали быстро, а для тех, кто остался, стимул жить — это надежда на то, что Россия найдёт выход из ситуации. Впихнуть их в Украину уже не получится. Они провели референдум и надеялись, что Россия их может забрать. Этого не произошло.

На мой взгляд, мы вполне их могли забрать и тогда, и тем более сейчас. Да, Запад будет возмущаться, но Запад возмущается всегда: делаем мы что-то или не делаем — всё равно против нас вводят санкции.

Обвинения из уст США звучат особенно дико, потому что это государство по своему усмотрению вмешивается направо и налево и совершенно не рефлексирует. Россия должна действовать, исходя из своих интересов в мире, совершенно спокойно, так же не рефлексируя. Естественно, поскольку мы русские, православная цивилизация, то мы сдерживаем себя определёнными вещами и не можем действовать так же, как США.

Но забрать русские регионы, причём территорию, которая была мошеннически отторгнута при распаде Советского Союза, — это полностью морально оправданно.