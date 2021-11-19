Путин рассказал, как он видит российскую внешнюю политику

Владимир Путин, выступая с докладом на расширенной коллегии МИД РФ, перечислил основные проблемы, с которыми сталкивается страна на международной арене, подчеркнув сложные отношения с Западом.

"Запад недооценивает российские красные линии"

Президент напомнил дипломатам, что войска НАТО активно действуют у российских границ, в том числе в Черноморском регионе. И это не единственные, по его словам, "провокационные действия” в адрес нашей страны.

"Мы постоянно выражаем свою озабоченность по этому поводу, говорим о красных линиях, но, конечно, понимаем, что наши партнеры очень своеобразны и, мягко говоря, очень поверхностно относятся ко всем нашим предупреждениям и дискуссиям о красных линиях".

"Запад не очень надежный партнер"

Говоря про украинский кризис, Путин заявил, что Франция и Германия "умиротворяют” попытки Киева "демонтировать” Минские соглашения, которые были призваны положить конец войне на востоке Украины. Недавно опубликованные дипломатические телеграммы также указывают на то, что Париж и Берлин отвергли российский мирный план по Донбассу. По словам президента, достичь "серьезных договоренностей” с Западом в целом непросто.

"Мы имеем дело, мягко говоря, с не очень надежными партнерами. Они легко отказываются от любых предыдущих соглашений. Тем не менее, как бы трудно это ни было, нам нужно над этим работать".

"Нам не нужны никакие конфликты на наших границах"

"Хотя недавние предупреждения Москвы возымели определенный эффект”, тем не менее, напряженность на границах страны растет", — сказал Путин, подчеркнув, что первоочередная задача — не допустить, чтобы кто-либо "устроил какой-то конфликт на наших западных границах, нам это не надо”.

По словам президента, крайне важно добиваться серь`зных долгосрочных гарантий, обеспечивающих безопасность России в этой области, потому что Россия не может постоянно думать о том, что может произойти там завтра.

"Вбить клин между Россией и Китаем не получится"

Россия продолжит налаживать более тесные отношения с "нашими добрыми соседями и друзьями” в Китае, заявил президент, назвав отношения между Москвой и Пекином "моделью эффективного международного сотрудничества в 21 веке".

"Естественно, это не всем по душе. Некоторые наши западные партнеры открыто пытаются вбить клин между Москвой и Пекином. Мы хорошо это понимаем. Вместе с нашими китайскими друзьями мы будем продолжать реагировать на такие попытки, расширяя нашу политическую и экономическую сферу, предпринимая шаги на мировой арене".

"Расширение НАТО разрушило почти все союзнические связи"

В прошлом месяце Москва приостановила все прямые двусторонние связи с НАТО после того, как блок заявил, что высылает восемь российских дипломатов по обвинению в "шпионаже”. В своей речи Путин напомнил всем, что так было не всегда.

"Несмотря на то, что отношения между Россией и нашими западными партнерами, включая Соединенные Штаты, были просто уникальными — мы были почти союзниками, — наши опасения и предупреждения о расширении НАТО на восток были полностью проигнорированы".

"Россия открыта для диалога"

Саммит между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, состоявшийся в июне, не привел к прорыву в российско-американских отношениях. Москва продолжает призывать к диалогу по множеству нерешенных вопросов, включая потенциальную гонку вооружений в космосе.

"По многим двусторонним и международным вопросам наши интересы, оценки и позиции иногда кардинально расходятся, все это хорошо знают. Однако я хочу еще раз повторить: мы открыты для общения и обмена мнениями, а также для конструктивного диалога".

"Миграционный кризис используется для давления на Минск"

Продолжающийся миграционный кризис на белорусско-польской границе вызвал шквал громких обвинений, исходящих с Запада, и был описан как часть "гибридной войны” Минска против ЕС. Путин, однако, указал на гуманитарную часть кризиса, когда сотни людей оказались в лесу в морозную погоду, утверждая, что эта сторона противостояния, как правило, забывается.

"Западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый предлог для напряженности в близком нам регионе, чтобы оказать давление на Минск и, в то же время, забыть о собственных обязательствах в гуманитарной сфере".

"Россия активизирует свое участие в решении глобальных проблем"

Подвергаясь многочисленным санкциям со стороны США и их союзников, западные официальные лица и СМИ описывают Россию как все более "изолированную”. Однако Путин не так видит роль России в решении международных проблем.

"Россия будет активно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам, включая, к сожалению, терроризм и международную преступность, распространение оружия массового уничтожения, бедность, неравенство, изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды".