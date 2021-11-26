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Автор Любовь Степушова

За что Путин дал Сербии огромную скидку на газ

Мир » Европа » Балканы

В четверг по итогам переговоров в Сочи между Владимиром Путиным и Александром Вучичем достигнута договорённость, что Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров, то есть по цене действующего контракта, который истекает в конце года.

За что Путин дал Сербии огромную скидку на газ

За что такая преференция — самая низкая цена на газ в Европе?

В Сербии назвали этот результат "феноменальным", на который Белград не рассчитывал. То есть Вучич не просил эту цену, её предложил российский президент.

Эта уступка, которая и не снилась Молдавии, вызывает неоднозначную реакцию.

Возможно, братьям сербам надо помогать, но за такую помощь, можно ли, например, рассчитывать на военную базу на территории Сербии?

С другой стороны, это поддержка не только сербов, но и правительства Вучича, который при решении косовской проблемы смотрит на Брюссель и Вашингтон, а не на Москву. Сербия открыла свою территорию для передвижения войск НАТО, представители этой организации получили специальный дипломатический иммунитет и свободу перемещения по территории страны, а также доступ к сербским военным объектам.

Известно, что в апреле 2022 года в Сербии предстоят всеобщие выборы, то есть достигнутые договорённости — это, по сути, предвыборная удача Вучича, это знак избирателю: "не проголосуете за меня — дальше не будет скидки". Вообще, именно так себя и позиционирует Вучич в Сербии: у него отличные отношения с Путиным, обо всём он может договориться.

Путин это подтвердил ( сомнительно, что Вучич этого достоин), а также то, что вопрос торговли газом — вопрос политический, а не коммерческий. Может быть, у Путина комплекс вины за то, что Россия позволила разбомбить Югославию?

России ещё один стадион не нужен?

После переговоров Вучич заявил, что с такой ценой в самый сложный зимний период экономится более 300 миллионов евро, на что, по его словам, можно построить ещё один национальный стадион, и Сербия также получила гарантию поставок.

Президент Сербии пояснил, о чём ещё он говорил с Путиным:

  • о сотрудничестве в строительстве железных дорог,
  • о радиофармацевтике,
  • о военно-техническом сотрудничестве, в частности по ускорению поставок "Корнетов" — противотанковых ракет, в Сербию.

Европе указано, как надо вести себя с Россией

Как сказала Pravda. Ru руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова, уступка по газу важна не только для самой Сербии, но это показательный жест в сторону Европы.

Таким образом, по мнению эксперта, Москва показала, что с Россией можно и нужно договариваться, "а не вводить односторонние санкции в ущерб своим странам и замерзающим людям".

"Сотрудничество с Сербией у нас развивается не только в чисто экономической, допустим, сельскохозяйственной сфере. У нас хорошие инвестиции в Сербии. И я хочу сказать, что должны были переговариваться и по поводу атомной электростанции, которую собираются строить в Сербии. Поэтому для нас сохранение дружеских отношений, но на хорошем экономическом уровне, очень важно", — сказала Елена Гуськова.

Напомним, что Молдавия после долгих переговоров с Москвой снизила цену на газ до 550 долларов за 1000 кубометров, что русофобскому правительству в Кишинёве показалось удачей.

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О чем Россия предупреждает Сербию
Куратор: Любовь Степушова
Темы сербия газпром владимир путин александр вучич
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