Снова "на сцене" Петров и Боширов: на этот раз в Сербии

Сербия значительно увеличила пророссийские позиции, и там сразу же объявились Петров и Боширов.

Сербия начала военные учения с РФ на своей территории

Сербия перестала активно добиваться вступления в ЕС и увеличила сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в военной области.

Так, министерство обороны России на английской версии сообщило о начале в Сербии антитеррористических учений подразделений спецопераций Сербии и России. В ходе учений планируется отработка приземления контингента с использованием парашютных систем "Арбалет", переход к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение.

Кроме того, планируется проведение демонстраций и занятий по стрельбе из стрелкового оружия. С российской стороны в учениях задействовано до 200 военнослужащих и 11 единиц техники спецподразделений Западного военного округа. говорится в сообщении.

Известно, что от прошлогодних учений в Белоруссии с Россией и "Славянским братством" Сербия отказалась. Тогдашний министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград отказался от участия в этих совместных учениях из-за "давления" извне.

Вулин встретился со всеми главами силовых ведомств РФ

Однако во время визита 14-15 мая 2021 мая Вулин, уже в качестве Министра внутренних дел, встретился в Москве с лидерами всех силовых ведомств РФ — с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, врио министра внутренних дел Александром Горовым, министром Российской Федерации по делам гражданской защиты, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым, командующим Росгвардии Виктором Золотовым.

С Золотовым Вулин с договорился провести осенью 2021 года совместные антитеррористические учения спецподразделений Сербии и России.

На следующий день после встречи Вулина с Зиничевым, МЧС на своём сайте заявил, что намечено продолжить развитие Сербско-российского гуманитарного центра в Нише на юге Сербии.

"Сербия, пока ею руководит [президент] Александр Вучич, не присоединится к антироссийской истерии и не будет вводить санкции в отношении России. Сербия останется военно нейтральным государством, и это фундаментальная позиция нашей политики", — сообщается на сайте МВД Сербии.

Сербия первой в Европе начнёт производство "Спутника V"

В четверг в эфире сербского гостелевидения министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович объявил, что через 15 дней Сербия приступит к производству вакцины "Спутник V" в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак".

"Петров и Боширов" снова выведены на "сцену"

Поэтому и на этот раз без давления на Сербию не обойдётся. На свет Божий опять вытащены, кто бы вы думали — супермены "Петров и Боширов". Их имена пока не называются, но "русские отравители" фигурируют в заявлении лидера оппозиционной Либерально-демократической партии Чедомира Йовановича о том, что они попытались отравить его дочь. Якобы в отместку за его политическую деятельность "в Сербии, Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговине и во всем регионе".

В частности, хвалится Йованович, он раскрыл план Москвы развалить Боснию и Герцеговину, а также планы по смене власти в Черногории и Северной Македонии.

"Отравление" случилось в … 2019 году. Отравители насыпали порошок в сок его дочери в "Макдональдсе" и заставили выпить.

"Друг позвонил моей жене, и она вызвала полицию. Когда они приехали, трое мужчин вытащили русские дипломатические паспорта, а затем кто-то из российского посольства пришел за ними и забрал их ", — сказал Йованович газете Блиц.

По его словам, его дочь "не первый ребенок, которого они (русские) пытались использовать в Сербии для наказания отцов".

Йованович недоумевает, почему от сербских властей нет никаких заявлений и расследований, а только лишь от российского посла. Александр Бокан-Харченко, опроверг утверждения о российском спутнике и назвал их "злонамеренными измышлениями".

Выдержит ли Сербия новое давление?

Пока либеральная пресса Запада раскручивает сюжет, мы будем смотреть, насколько Сербия готова на этот раз выдержать давление, Официальный Белград отказался присоединиться к акциям по высылке российских дипломатов по чешскому демаршу.

Очень позитивным шагом, отметающим всякие поползновения на суверенитет Сербии будет предоставление дипломатического статуса сотрудникам центра МСЧ в городе Ниш.

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