Россия может вернуть в Крым "скифское золото"

В Амстердаме суд принял решение передать крымское "скифское золото" Украине. Коллекция, отправленная на выставку из музеев полуострова, домой не вернётся.

Суд постановил, что "скифское золото" должно быть передано Украине. Крым отреагировал на это решение определением "узаконенного воровства". Глава государства и вовсе не постеснялся добавить, что после возвращения экспонатов якобы вернут "и Крым".

Речь идёт о это коллекции из двух тысяч предметов, которую крымские музеи и Эрмитаж в феврале 2014 года передали Музею Аллада Пирсона в Нидерландах для выставки. Сразу после того, как Крым вошёл в состав России, Украина заявила права на экспонаты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что юристы занимаются этим вопросом. В Центральном музее Тавриды решение суда раскритиковали, но назвали ситуацию ожидаемой.

По словам директора музея Андрея Мальгина, украинская сторона "утаскивает" у Крыма "часть культурного наследия, называя это возвращением". Таким образом Украина получит

золотой скифский шлем,

меч и ножны к нему,

алтарь царя Скилура

и статую змееногой богини скифов.

Отметим, что в 2017 году примерная оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляла около двух миллионов евро.

Решение апелляционного суда Нидерландов прокомментировали авторы проекта "Медиатехнолог".

Они напомнили, что пока голландцы наслаждались шедеврами древности, на родине шедевров произошли серьёзные изменения. И стало не очень понятно, куда возвращать золото — на Украину, в собственности которой оно формально находится, или в музеи Крыма, где неотъемлемой частью экспозиций, рассказывающих об истории полуострова, является скифское золото.

Спустя семь лет Европа приняла сторону Украины. С одной стороны, это очевидная символическая победа Киева — вернули себе кусочек Крыма, а с другой стороны, решение парадоксальное, косвенно признающее музеи Крыма и весь полуостров не принадлежащими Украине.

"Такая потеря равносильна потере Копенгагеном скульптуры "Русалочка" Эдварда Эриксена или Амстердамом картины "Ночной дозор" кисти Рембрандта. Вместе с этими предметами мы можем потерять не только объекты мирового значения, но и археологическое наследие, составляющее основу культурного кода нашего народа", — говорилось в совместном заявлении крымских музеев.

По этому поводу советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в крымских музеях, которые решением суда в Нидерландах лишили коллекции скифского золота, таблички: "Украдено Украиной в Амстердаме".

Как пояснил писатель Дмитрий Конаныхин, "я неплохо вижу будущее. Скифское золото вскоре окажется на выставке и ответственном хранении в США, где и останется. На территории бывшей УССР его не оставят".

А депутат Леонид Слуцкий назвал решение голландского суда по поводу скифского золота "культурным рейдерством".

"Если кто в танке, напомню контекст: скифское золото из крымских музеев отправили на выставку в Голландию, а потом Крым вернулся домой и возник вопрос: куда оное золото возвращать? В Россию или на Украину?", — рассуждает журналист Максим Кононенко.

Вопрос этот, на самом деле, не такой уж простой. Там есть экспонаты, которые были найдены задолго до того, как Крым незаконно передали Украине. А есть и те, которые были найдены в 90-х русскими археологами.

Если уж пытаться сделать объективный вывод, то имеет смысл рассматривать каждый предмет отдельно и решения принимать отдельно.

Конечно, "мы, если че, этого самого скифского золота в Крыму накопаем ещё. Вот недавно на строительстве трассы "Таврида" уже накопали. Уж чего-чего, а копать мы умеем", резюмировал автор.

Впрочем есть и другие идеи. Например, устроить спецоперацию и "изъять" у Украины скифское золото.

"Для этого есть специальные люди, которых государство обучает действовать на территории иностранных государств… Бойцы невидимого фронта — они могут провести либо самостоятельно такую операцию… изъять это золото и доступными и недоступными путями вывезти всё это в Россию, вернуть в Крым", — заявил экс-депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников.

Некоторые пользователи и сторонники эзотерики отмечают, что в Крыму было найдено "кое-что поважнее". Якобы на территории Национального заповедника "Херсонес Таврический" ещё до присоединения Крыма найдены два исторических артефакта, называемых "кольцом добра" и "кольцом зла".

"Да, в эзотерической и оккультной среде распространено мнение, что одно из колец позволяет владельцу контролировать силы зла, не даёт им навредить, а другое — создаёт ему максимальное благоприятствование, удачу. Но, безусловно, современный и рациональный человек не должен придавать значение всевозможной мистике. Эти артефакты имеют неописуемое историческое, этнографическое и археологическое значение — и этого достаточно", — отмечали учёные.

Конспирологи при этом добавляли: так как экспедиция была российской, то кольца были доставлены в Россию — якобы лично Путину.

Комментировать такие фантазии, естественно, мы не станем…

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