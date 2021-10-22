EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Эксперт: "Китай уверен, что США сдадут Тайвань"

Мир

Итальянские СМИ иронизируют по поводу ослабевших позиций США. Как пишет итальянская газета Corriere della Sera, после провала испытаний гиперзвукового оружия Штаты выглядят жалко, особенно на фоне успешных запусков китайского гиперзвукового оружия, а также испытаний российской ракеты "Циркон". При этом Байден не стесняется на весь мир заявлять, что США не бросят Тайвань и будут защищать его от "китайской агрессии". Каким образом?

США, Китай и Тайвань
 

Вряд ли китайцы отважатся на военную операцию "по освобождению" Тайваня, но если все же война и будет, то локальная, военные действия будут идти в пределах Тайваня. Китай будет подтягивать военно-морские силы, десант, авиацию, Соединенные Штаты будут поддерживать армию Тайваня: подтянут флот. При этом зона военных действий будет все же ограничена воздушным пространством острова, уверен главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Однако столкновение двух сверхдержав может привести и к полномасштабной войне с применением ядерного оружия, но в какой степени политическое руководство той или иной страны готово к подобного рода сценарию — это уже другой вопрос.

Сценарий войны между США и Китаем

"Возможно, сегодня ни США, ни Китай не готовы к тому, чтобы начать воевать в этом регионе. Хотя в свое время Мао Цзэдун говорил, что для того, чтобы победить империализм, он готов пожертвовать половиной китайского населения. Это было в 50-е годы, когда в Китае проживали 600 миллионов человек. Может быть, сегодня китайское руководство изменило свое представление, оно не пойдет на потерю огромного количества людей. В Америке, как мы знаем, население не более 330 миллионов человек. Этим все и определяется.

В 2015 году корпорация RAND опубликовала сценарий, в котором моделировалась американо-китайская война, в том числе и с применением ядерного оружия. Было признано, что стороны понесут колоссальный ущерб, и в этом плане война с Китаем для США неприемлема, потому что те потери, которые они понесут, являются беспрецедентными в американской истории", — рассказал эксперт в интервью Pravda.Ru.

Китай США

Китай бросил Америке вызов

Китайская сторона считает, что Запад должен уступить, он не пойдет на военные конфликты и сдаст Тайвань, так же, как Америка сдала Афганистан. Эксперт отмечает, что в ближайшем будущем это будет единственная тактика Китая, который уверен, что должен иметь власть над островом.

За последние 30 лет военная инициатива исходила от Соединенных Штатов. Это было их решение организовать Майдан и сотрясти Украину, именно результатом этой тряски явились территориальные потери. То же самое произошло в 2008 году в Грузии — инициатива опять исходила от Америки. А вот сейчас раскачивает лодку именно Китай.

"Никто не бросал в такой форме Америке вызов. Китайское руководство, взвесив все "за" и "против", решило, что сегодня стратегическая инициатива позволяет им занять наступательные позиции и требовать уступок. Китай заявил о себе с позиции сверхдержавы, которая бросает вызов другой сверхдержаве. Это принципиально важный момент. Каким образом будет себя вести Китай в роли стратегического игрока — покажет время. Как говорится, Запад измеряет свою дипломатию десятилетиями, а Китай — столетиями. Поэтому все относительно", — резюмировал эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вот почему США сбежали из Афганистана / Правда, о которой молчат СМИ
Куратор: Любовь Степушова
Темы тайвань владимир васильев
Новости
Химики обнаружили соединение, которое «включается» от действия лазера
Почему провалились переговоры России и Молдавии по газу
Forbes: устаревшая ПРО США беззащитна против ядерного удара России
Экономист Липсиц: контрсанкции привели к росту цен на колбасу и сосиски
Экс-премьер Украины о Зеленском: "Это человек с низким уровнем развития"
Экономист назвал причины неожиданного решения Центробанка РФ
В Крыму ужесточили меры: QR-код и ПЦР-тест нужно предъявить при заселении
Болдуин впервые прокомментировал убийство на съёмках фильма "Ржавчина"
В Рязанской области ликвидировали пожар после взрыва на заводе
Россия должна чувствовать исходящую от "Талибана"* угрозу, заявил эксперт
Последние материалы
Эксперт: "Китай уверен, что США сдадут Тайвань"
Химики обнаружили соединение, которое «включается» от действия лазера
Почему провалились переговоры России и Молдавии по газу
Forbes: устаревшая ПРО США беззащитна против ядерного удара России
Экономист Липсиц: контрсанкции привели к росту цен на колбасу и сосиски
Ненайденные клады России: где искать сокровища?
Экс-премьер Украины о Зеленском: "Это человек с низким уровнем развития"
Экономист назвал причины неожиданного решения Центробанка РФ
В Крыму ужесточили меры: QR-код и ПЦР-тест нужно предъявить при заселении
Болдуин впервые прокомментировал убийство на съёмках фильма "Ржавчина"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"

Коммунальщики Украины оправдали низкое качество газа "смешиванием с российским" топливом.

На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"
Алек Болдуин убил оператора на съёмочной площадке
Происшествия
Алек Болдуин убил оператора на съёмочной площадке
Здоровье
Возможен "беспощадный локдаун": без транспорта, с сухим законом
Здоровье и профилактика
Названы причины для получения пожизненного медотвода к вакцинации от COVID-19
Дмитрий Соколов Ненайденные клады России: где искать сокровища? Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Женщина-босс вызывает у мужчин шок и агрессию Ирина Шлионская Любовь Степушова Токаев будет поощрять русофобию? России пора брать пример с Китая Любовь Степушова
Новости Европы
Дружбе Польши и Литвы приходит конец
Происшествия
Убитая Болдуином оператор родилась и выросла в Советском Союзе
Эксперт объяснил, кому досталась сверхприбыль от ситуации с газом в Европе
Газ
Эксперт объяснил, кому досталась сверхприбыль от ситуации с газом в Европе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников