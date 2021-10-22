Эксперт: "Китай уверен, что США сдадут Тайвань"

Итальянские СМИ иронизируют по поводу ослабевших позиций США. Как пишет итальянская газета Corriere della Sera, после провала испытаний гиперзвукового оружия Штаты выглядят жалко, особенно на фоне успешных запусков китайского гиперзвукового оружия, а также испытаний российской ракеты "Циркон". При этом Байден не стесняется на весь мир заявлять, что США не бросят Тайвань и будут защищать его от "китайской агрессии". Каким образом?

Вряд ли китайцы отважатся на военную операцию "по освобождению" Тайваня, но если все же война и будет, то локальная, военные действия будут идти в пределах Тайваня. Китай будет подтягивать военно-морские силы, десант, авиацию, Соединенные Штаты будут поддерживать армию Тайваня: подтянут флот. При этом зона военных действий будет все же ограничена воздушным пространством острова, уверен главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Однако столкновение двух сверхдержав может привести и к полномасштабной войне с применением ядерного оружия, но в какой степени политическое руководство той или иной страны готово к подобного рода сценарию — это уже другой вопрос.

Сценарий войны между США и Китаем

"Возможно, сегодня ни США, ни Китай не готовы к тому, чтобы начать воевать в этом регионе. Хотя в свое время Мао Цзэдун говорил, что для того, чтобы победить империализм, он готов пожертвовать половиной китайского населения. Это было в 50-е годы, когда в Китае проживали 600 миллионов человек. Может быть, сегодня китайское руководство изменило свое представление, оно не пойдет на потерю огромного количества людей. В Америке, как мы знаем, население не более 330 миллионов человек. Этим все и определяется. В 2015 году корпорация RAND опубликовала сценарий, в котором моделировалась американо-китайская война, в том числе и с применением ядерного оружия. Было признано, что стороны понесут колоссальный ущерб, и в этом плане война с Китаем для США неприемлема, потому что те потери, которые они понесут, являются беспрецедентными в американской истории", — рассказал эксперт в интервью Pravda.Ru.

Китай бросил Америке вызов

Китайская сторона считает, что Запад должен уступить, он не пойдет на военные конфликты и сдаст Тайвань, так же, как Америка сдала Афганистан. Эксперт отмечает, что в ближайшем будущем это будет единственная тактика Китая, который уверен, что должен иметь власть над островом.

За последние 30 лет военная инициатива исходила от Соединенных Штатов. Это было их решение организовать Майдан и сотрясти Украину, именно результатом этой тряски явились территориальные потери. То же самое произошло в 2008 году в Грузии — инициатива опять исходила от Америки. А вот сейчас раскачивает лодку именно Китай.

"Никто не бросал в такой форме Америке вызов. Китайское руководство, взвесив все "за" и "против", решило, что сегодня стратегическая инициатива позволяет им занять наступательные позиции и требовать уступок. Китай заявил о себе с позиции сверхдержавы, которая бросает вызов другой сверхдержаве. Это принципиально важный момент. Каким образом будет себя вести Китай в роли стратегического игрока — покажет время. Как говорится, Запад измеряет свою дипломатию десятилетиями, а Китай — столетиями. Поэтому все относительно", — резюмировал эксперт.

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