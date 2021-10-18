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Автор Ирина Гусакова

Учения ОДКБ: Таджикистан вооружают для борьбы с афганскими радикалами

Мир » Азия

На юге Таджикистана стартовали учения войск стран-членов ОДКБ, которые эксперты в последнее время называют уже не тренировкой, а чуть ли не боевой тревогой, ведь враг в лице талибов* не дремлет, и приходится отрабатывать задачи пресечения вторжения группировок противника в Таджикистан.

Граница
 

Если вспомнить, то талибы*, придя к власти в Афганистане, вначале пообещали создать коалиционное правительство, то есть включить туда представителей меньшинств, включая таджиков, узбеков и представителей других национальностей, но этого не произошло. Более того, в Панджшерском ущелье таджики и узбеки были атакованы и разбиты, они ушли по партизанским тропам и спрятались в горах, что тоже не внушает оптимизма некоторым странам ОДКБ.

Почему талибы представляют опасность для Таджикистана

Как отмечает военный эксперт Юрий Кнутов, конфликт между таджиками и талибами* налицо. И на сегодняшний день есть даже информация о том, что талибы* пытаются оказать влияние на соседний Таджикистан, поскольку он оказывает помощь таджикам, которые находятся на территории Афганистана. Несмотря на то, что талибы* заинтересованы в распространении своей идеологии на соседние страны, они вполне могут активизировать свою деятельность на территории Таджикистана и пойти даже на вторжение.

Если раньше это все носило характер больше партизанский, то сейчас у талибов* есть на вооружении:

  • бронетехника, брошенная американцами, которую вполне можно восстановить и использовать для ведения боевых действий,
  • вертолеты,
  • авиация.

"Учения будут проходить дней пять, соответственно, отрабатывать будут задачи борьбы с террористами, как у нас сейчас это принято, но под террористами мы будем понимать уже более организованные группировки, которые могут проникнуть с территории Афганистана на территорию Таджикистана", — пояснил эксперт в интервью Pravda.Ru.

Талибы

Военные базы США — тоже вполне реальная угроза

Юрий Кнутов отметил и еще одну угрозу в лице американцев, которые пытаются создать базы на территории Киргизии, Таджикистана и Узбекистана:

"Если Таджикистан и Киргизия как члены ОДКБ, в общем-то, противостоят этому давлению, то Узбекистан колеблется. Хотя, по последним данным, Узбекистан вроде заявил, что не позволит на своей территории размещать иностранных военных. В этих условиях эти учения — крайняя необходимость.

Это не просто стремление отработать совместные действия либо показать выполнение союзнических обязательств России, а это уже учения, на которых реально отрабатываются операции по охране территории Таджикистана как территории ОДКБ и возможному контрудару по противнику в том случае, если террористические группировки проникнут на территорию страны и попытаются дестабилизировать обстановку".

Как пояснил Юрий Кнутов, есть два варианта развития событий: первый — это прямое вторжение, а второй — это засылка под видом беженцев радикальных исламистов, которые будут создавать ячейки и дестабилизировать обстановку. Поэтому учения необходимы и своевременны. Кроме того, в район учений перебрасывается современная техника. Хотя обычно там всегда находилось устаревшее вооружение. Оружие поставляют для перевооружения таджикской и киргизской армии.

* представители запрещенной в РФ организации

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Куратор: Любовь Степушова
Темы узбекистан юрий кнутов таджикистан исламский эмират афганистан
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