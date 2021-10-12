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Автор Ирина Гусакова

Президент Франции готов потратить 30 млрд евро на инновационный прорыв

Мир » Европа » Евросоюз

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о плане по реиндустриализации Франции, заявив, что страна должна вернуть себе корону мирового лидера в области инноваций, и на эти цели Макрон готов потратить 30 млрд евро.

Эмманюэль Макрон

Макрон, видимо, готовя себе подушку безопасности за шесть месяцев до президентских выборов, сделал много громких заявлений, выступив в Елисейском дворце перед руководителями компаний и студентами университетов. Макрон заявил, что Франция приняла ключевые решения "на 15-20 лет позже, чем некоторые из европейских соседей", и теперь ей необходимо снова "стать нацией инноваций и исследований".

Франция хочет вернуть себе лидерство

По его словам, Франции необходимо вернуться к "циклу", состоящему из "инноваций, производства и экспорта", в рамках нового плана "Франция 2030".

В течение следующего десятилетия Франция будет стремиться стать мировым лидером по производству экологически чистого водорода, компании во Франции все чаще ставят в приоритет усилия по снижению выбросов углекислого газа в секторах экономики, которые больше всего полагаются на ископаемое топливо. Макрон особенно выделил следующие направления:

  • производство стали,
  • химический сектор,
  • транспорт (автомобили, автобусы, железная дорога и самолеты).

Макрон заявил, что после пандемии Covid-19, "которая поставила нас лицом к лицу с нашими уязвимостями", Франции пришлось работать над производственной автономией.

Флаг Франции

По словам Макрона, Франции также необходимо вложить значительные средства в медицинские исследования. После глобальной вспышки Covid французские фармацевтические гиганты не смогли создать вакцину. По словам Макрона, теперь цель Франции — разработать не менее 20 биотехнологических препаратов против рака, а также против хронических заболеваний, в том числе связанных со старением.

"Нам необходимо сосредоточить все наши усилия на этой цели", — сказал он.

Новая революция во Франции

Макрон отметил, что пандемия "показала нашу уязвимость и зависимость от других стран в некоторых ключевых секторах, но также и важность инноваций, которые могут изменить все". Французские официальные лица считают, что Франции необходимо действовать быстро, чтобы ликвидировать разрыв, а не уступать новые территории развивающимся державам.

Французские автопроизводители, которые, по словам Макрона, "жестоко" пострадали за последние 30 лет, должны перенаправить свои усилия на создание более экологически чистых автомобилей, поставив перед собой цель выпустить на дороги два миллиона электрических или гибридных авто.

Макрон также отметил, что Франция инвестирует 1 миллиард евро к 2030 году в "прорывные инновации" для производства атомной энергии, в частности, на разработки малогабаритных ядерных реакторов с улучшенным управлением ядерными отходами.

Прорывные инновации необходимы также в сельском хозяйстве, на что будет выделено два миллиарда евро. По словам президента, сельское хозяйство станет чище, откажется от "некоторых пестицидов", повысит продуктивность. Франция должна начать "новую революцию" в производстве здоровых продуктов питания. Также инвестиции пойдут на развитие цифровых и генных технологий и робототехники.

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