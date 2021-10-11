Чёрный Че: убийц "отца революции" Буркина-Фасо призовут к ответственности

Судебный процесс по делу об убийстве Томаса Санкары, "отца революции" Буркина-Фасо, должен начаться в понедельник, через 34 года после убийства революционера. Четырнадцать человек, включая экс-президента страны Блэза Компаоре, предстанут перед судом. Почему Санкара остается такой героической фигурой в Африке и чего ожидать от этого долгожданного судебного дела?

11 октября в военном суде в столице Буркина-Фасо Уагадугу будут судить 14 человек по делу об убийстве бывшего президента страны Томаса Санкары и 12 человек из его окружения. Африканский Че Гевара пришел к власти в результате переворота в 1983 году. Он был героем для многих африканцев:

он отстаивал национальный суверенитет, отказываясь от помощи Международного валютного фонда,

боролся за права женщин, выступая против принудительных браков и многоженства.

Однако противники Санкары говорят, что он был авторитарным лидером, что при его правлении нарушались права человека, включая произвольные аресты политических оппонентов и внесудебные казни. Санкара был убит через четыре года после прихода к власти, отряды коммандос застрелили его, приведя к власти Блэза Компаоре, который был близким другом Томаса и его правой рукой.

Компаоре правил в Буркина-Фасо почти три десятилетия, пока восставший народ не сверг его в 2014 году. Блэз сбежал в соседний Кот-д'Ивуар. Его адвокаты заявили, что экс-президент является главным обвиняемым в предстоящем судебном процессе, но он не поедет в Уагадугу.

Несмотря на то, что Блэз будет отсутствовать на скамье подсудимых, судебное слушание все равно состоится. Более 200 сотен журналистов со всего мира аккредитованы для освещения процесса.

Феномен Санкары

Санкара оставил неизгладимый след, став панафриканской иконой.

Он сделал важный символический шаг, изменив название страны с Верхней Вольты, данное Францией, на Буркина-Фасо, что означает "земля честных людей".Санкара порвал с бывшей колониальной державой — Францией.

"Санкара сделал свою страну независимой, вселив в народ уверенность в себе", — сказал Бруно Яффре, автор книги L'insurrection inachevée: Burkina 2014 ("Неоконченное восстание: Буркина 2014"). "За пределами Буркина-Фасо его считают антиимпериалистическим революционером, который выступал от имени угнетенных и укреплял суверенитет своей страны".

Почему для проведения судебного разбирательства потребовалось 34 года? Убийство Санкары долгое время было запретной темой. "Когда был объявлен суд, жители Буркина-Фасо даже не осмелились в это поверить", — сказал Яффе.

"Режим Компаоре сделал все возможное, чтобы помешать проведению процесса. И только после свержения Компаоре дело сдвинулось", — продолжил Яффре.

В декабре 2015 года был выдан международный ордер на арест Компаоре. Судья, проводивший расследование, передал дело в военный суд, что подготовило почву для судебного разбирательства, которое начнется в понедельник. По словам Яффре, адвокаты Компаоре сделали все возможное, чтобы отсрочить разбирательство. В частности, они заявили, что международный ордер на арест Компаоре был "отменен" высшим судом Буркина-Фасо в 2016 году. Адвокаты также заявили, что их клиента "никогда не вызывали на допрос". Адвокаты также утверждали, что Компаоре пользуется иммунитетом как бывший глава государства.

Кстати, было много предположений о возможной роли зарубежных стран — включая Францию, Кот-д'Ивуар, Либерию и Ливию — в убийстве Санкары. Но на данный момент суд будет сосредоточен исключительно на людях Компаоре.

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