Афганский журналист: страну ждёт новая война

Афганский журналист Наджибулла Кураиши не может спать более двух часов в день с тех пор, как США вывели войска из Афганистана в августе и "Талибан"* вернулся к власти. Кураиши вырос в Афганистане и писал неоднократно о "Талибане"*.

В настоящее время он находится в Кабуле и делает репортажи для своего документального фильма "Захват талибов*", в котором подробно рассказывается о жизни в Афганистане в настоящее время и о распрях между "Талибаном"* и сетью Хаккани*, террористической группой, находящейся в союзе с "Талибаном"*. Кураиши говорит, что сегодняшние талибы* столь же деспотичны.

"Я не знаю, почему они пообещали… что будут умеренными, — говорит Кураиши. — Судя по тому, что я вижу, ничего не изменилось и талибы* остались такими же, как и в 90-х".

Кураиши говорит, что талибы* вернули прежнюю систему наказаний, включая:

порку,

отрубание рук,

подвешивание людей.

Отряды "порока и добродетели" "Талибана"* пытаются действовать "вдали от средств массовой информации, особенно западных". Тем временем афганские женщины буквально живут в аду, потому что им запрещено работать, заниматься бизнесом и даже выходить на улицу без сопровождения члена семьи мужского пола.

Кураиши считает, что в любой день может начаться война между талибами* и сетью Хаккани*, которая борется за большую власть. Что бы ни случилось, но прогнозы крайне пессимистичны.

"Мне действительно жаль будущее Афганистана. Я его просто не вижу. Сеть Хаккани* требует большей власти, а "Талибан"* думает, что они остались позади. Барадар, главный представитель "Талибана"*, вернулся в Кандагар, на свою родину, и, как я слышал из некоторых источников, пытается создать другую группу. Так что на данный момент ситуация действительно неопределённая. В любое время может начаться война между Хаккани* и "Талибаном"*, — сообщил афганский журналист.

Также Кураиши рассказал о крахе афганской экономики и системы здравоохранения:

"Нет лекарств. Я сегодня был в клинике, хотел встретить своего друга. Многие врачи бежали из страны, поэтому медперсонала не хватает. Плюс экономика полностью развалилась. Банки открыты, но если у вас есть, например, 20 тысяч долларов в банке, вы можете снимать только 200 долларов в неделю. Очередь в банках — за сотни людей, там буквально спят люди".

Кураиши также рассказал, как ему пришлось налаживать отношения с боевиками ИГИЛ*, которых он снимал:

"Вы должны молиться пять раз в день, и я уверен, что они проверяют. После молитвы они были более открыты со мной, потому что убедились, что я настоящий мусульманин. Многие журналисты, были ли они убиты или похищены, вероятно, не знали этих тонкостей. Они действительно хотят быть уверенными, что вы настоящий мусульманин, а затем они должны убедиться, что вы журналист, а не шпион".

* Организации, признанные террористическими и запрещенные в РФ.



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