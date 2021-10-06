Саакашвили арестовали благодаря сотрудничеству спецслужб Грузии и Украины

Кто и как доставил Михаила Саакашвили с Украины в Грузию, зачем он нелегально пересёк границу и могут ли нормализоваться отношения Москвы и Тбилиси, рассказал журналист-международник Игорь Гвритишвили.

Засланный казачок

— Игорь Иосифович, в Грузию неизвестные люди привезли бывшего президента Саакашвили. Что происходит внутри Грузии?

— Саакашвили давно собирался приехать в Грузию. На каждые выборы — парламентские, президентские — он обещал быть там, но дальше обещаний дело не шло. Дело в том, что он прекрасно понимает, что в Грузии он не пользуется большой поддержкой.

У него был высокий рейтинг до войны 2008 года — теперь большинство грузин обвиняют его в том, что были потеряны навсегда Южная Осетия и Абхазия. До сих пор это не позволяет его партии выигрывать выборы.

— Саакашвили как границу перешёл?

— Он приехал нелегально. Это уже нарушение законов Грузии, и даже законов Украины, потому что он выехал тоже нелегально (во всяком случае так официально объявляют). У Грузии и Украины прямая граница по Чёрному морю. Его, скорее всего, привезли на сухогрузе, морском пароме, в кабине грузовика. Была версия, что он через Турцию мог приехать, но это слишком сложно. Я не думаю, чтобы турецкие власти могли пропустить его и ради этого портить отношения с Грузией.

— А смысл какой для Саакашвили в приезде в Грузию?

— Это человек очень амбициозный. Он не может без шума, революций, "подвигов", как он считает. И вот был совершён им "подвиг". Он до сих пор думает, что пользуется популярностью в Грузии. И его приезд помог бы выиграть на местных выборах партии. Но самое главное то, что если бы его не взяли вовремя (уже знали, что он пересёк границу, за ним следили), он собирался третьего числа, то есть на второй день после выборов, вывести народ на улицы. Спровоцировать беспорядки, даже поговаривают, что прикончить пару оппозиционеров, обвинив в этом официальные власти Грузии, и тем самым убрать правительство, а затем на новых парламентских выборах победить.

Его надежды были на то, что он пользуется поддержкой многих политических сил:

в Западной Европе,

США.

У него хорошие связи остались среди демократической партии США и либеральных партий Европарламента. Он наверняка думает, что даже если его арестуют, то под давлением западных сил его выпустят, и он сможет продолжить политическую жизнь в Грузии, хотя он не является гражданином Грузии, и никто не собирается возвращать ему гражданство. Никто не собирается его амнистировать, заявила президент Грузии. А премьер-министр сказал, что он отсидит полный срок, который ему дали. Его уже приговорили к шести годам. Но это только рассмотрено три из более чем десяти эпизодов, которые ему вменяются. И незаконное пересечение границы ему два-три года добавляет.

— Вы предполагаете, что это была засылка, и власти были в курсе?

— Мало кто обратил внимание на то, что премьер-министр Грузии поблагодарил украинские власти за содействие в аресте Саакашвили. Думаю, это не шутка, достаточно серьёзно было сказано.

Скорее всего, было сотрудничество на уровне спецслужб, и его путь отслеживался с самой Украины.

— Сообщают, что он опять объявил голодовку?

— Он голодовку объявил сразу, как его завели в камеру. Но ему полезно поголодать немножко, с учётом того, что он прибавил слишком сильно на украинском сале. Он воду пьёт. Но он прекратит голодовку через неделю.

— В целом это расшатывание ситуации при помощи Саакашвили или нет?

— Это расшатывание ситуации. Его партия "Единое национальное движение" уже расшатала ситуацию и вбила клин в и так непростые отношения между Грузией и Россией. В 2019 году, когда приезжал депутат нашей Госдумы в Грузию, лидер партии Нико Мелия устроил демонстрации. Они прорвались в парламент. И Совбез России принял решение о прекращении прямого авиасообщения. Я считаю, это было поспешное решение, так как это сыграло на руку радикальной оппозиции, которая как раз выступает против любых отношений с Россией. Они ищут любой повод, чтобы прекратить даже экономические связи с Россией, которые, кстати, наращиваются в последнее время, они взаимовыгодны, и Россия является вторым торговым партнёром в Грузии после Турции.

Проблема Абхазии и Южной Осетии

— Какие ближайшие политические события могут происходить в вашей стране?

— Моя страна — Россия.

— Я понимаю. Но тогда на вашей родине.

— На 20 октября намечен второй тур муниципальных выборов. Самое главное здесь — результаты, которые будут в Тбилиси, потому что Тбилиси — это основной показатель. У меня мало сомнений, что может проиграть Каладзе. Это бывший футболист, который играл в Италии и уже является мэром. Я думаю, что он победит, так как набрал 45% голосов, и он бы набрал больше 50 %, если бы не Гахария, бывший премьер-министр, который год назад ушёл в оппозицию и создал свою партию. Он набрал 8% — это как раз те голоса, которые могли быть за Каладзе.

И ещё ряд городов — Кутаиси, Рустави и так далее, где очень острая борьба ожидается между правящей партией и другими.

— Но в целом политика грузинского руководства не будет явно выраженной антироссийской?

— Нет, антироссийской не будет, но, думаю, барьер, который существует на фоне Абхазии и Южной Осетии, не будет преодолён. Грузия надеется:

на смягчение отношений,

возобновление авиасообщения,

восстановление культурных и прочих связей.

Но вопрос Абхазии и Южной Осетии пока не обсуждается.

— Это как у Японии Курильские острова?

— Здесь даже похуже. Здесь вопрос беженцев. Из Абхазии 300 тысяч беженцев. Южная Осетия наполовину была грузинами заселена, их всех выгнали.

Проблемы большие. Они должны решаться, если Россия будет не против, на уровне прямых переговоров с южноосетинским, абхазским руководством: надо решить сначала гуманитарные проблемы, а уж потом перейти к более сложным.