План Путина поможет разобраться с "неразберихой и истерикой" в Европе

Европейская комиссия изучает жалобы Греции, Испании, Румынии, Франции и Чехии на то, что Россия использует своё положение в качестве крупного поставщика для повышения цен на газ в Европе.

Электричество

Во всём Россия виновата!

В совместном заявлении министров экономики и финансов пяти стран Евросоюза предлагается установить:

общие правила по объёмам запасов газа;

повысить координацию при закупках;

связать тарифы на электроэнергию с системой торговли действующими в ЕС квотами на вредные выбросы;

провести реформы электроэнергетического рынка ЕС.

Последнее предложение призвано улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.

Цена на газ в Европе, согласно данным биржи ICE, на прошлой неделе впервые в истории превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб.м. На открытии торгов 6 октября цена выросла до нового исторического максимума, превысив отметку $1600 за 1 тыс. куб.м.

"Наша первоначальная оценка показывает, что Россия выполняет свои долгосрочные контракты", — заявила комиссар по вопросам энергетики в Европейской комиссии Кадри Симсон (Kadri Simson).

Обвинения со стороны законодателей Европейского союза вызваны не тем, что "Газпром" якобы не выполняет свои обязательства по продажам "голубого топлива" по долгосрочным контрактам, а тем, что их не увеличивает.

По их мнению, это приводит к росту цен на газ в Европе, которые выросли до рекордных значений на фоне ограниченного предложения и ряда других факторов.

Так, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отнёс к таковым факторам

сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы

и растущий спрос.

Владимир Путин

Владимир Путин лаконично указал на две причины энергетического хаоса на европейских рынках: "неразбериха и истерика". Во время совещания по вопросам энергетики 6 октября президент России пообещал обновить рекорд поставок газа в Европу.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу: на её долю в 2020-м году пришлось 43% импорта газа на 27 государств Евросоюза.

Газ как политический рычаг

Противники строительства газопровода "Северный поток-2", который позволит европейцам получать дополнительно до 55 млрд куб. м газа в год, утверждают, что Россия оказала давление в попытках ускорить одобрение этого проекта, отказавшись поставлять дополнительный газ в Европу из-за роста цен.

На следующей неделе Брюссель опубликует "набор инструментов", в котором будут описаны варианты действий стран по реагированию на скачки цен на энергоносители, такие как потребительские субсидии и налоговые льготы на энергоносители — меры, которые правительства некоторых стран уже внедрили.

Природосберегающая энергия

Как отметила Симсон, этот набор инструментов также "предусмотрит шаги, которые можно предпринять на уровне Евросоюза, чтобы мы лучше подготовились к аналогичным ситуациям в будущем".

Симсон добавила, что более быстрый переход к "зелёной энергетике" будет наиболее эффективным способом защитить потребителей в Европе от скачков цен на ископаемое топливо в будущем.

Государства ЕС готовится к реализации ряда мер по более быстрому сокращению выбросов уже в этом десятилетии, включая налоги на загрязняющее топливо, новый углеродный рынок для зданий и транспорта и многомиллиардный фонд, чтобы помочь потребителям с низкими доходами инвестировать в энергоносители, полученные из экологически чистых источников.

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