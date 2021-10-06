EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

План Путина поможет разобраться с "неразберихой и истерикой" в Европе

Мир » Европа » Евросоюз

Европейская комиссия изучает жалобы Греции, Испании, Румынии, Франции и Чехии на то, что Россия использует своё положение в качестве крупного поставщика для повышения цен на газ в Европе.

Электричество
Электричество

Во всём Россия виновата!

В совместном заявлении министров экономики и финансов пяти стран Евросоюза предлагается установить:

  • общие правила по объёмам запасов газа;
  • повысить координацию при закупках;
  • связать тарифы на электроэнергию с системой торговли действующими в ЕС квотами на вредные выбросы;
  • провести реформы электроэнергетического рынка ЕС.

Последнее предложение призвано улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.

Цена на газ в Европе, согласно данным биржи ICE, на прошлой неделе впервые в истории превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб.м. На открытии торгов 6 октября цена выросла до нового исторического максимума, превысив отметку $1600 за 1 тыс. куб.м.

"Наша первоначальная оценка показывает, что Россия выполняет свои долгосрочные контракты", — заявила комиссар по вопросам энергетики в Европейской комиссии Кадри Симсон (Kadri Simson).

Обвинения со стороны законодателей Европейского союза вызваны не тем, что "Газпром" якобы не выполняет свои обязательства по продажам "голубого топлива" по долгосрочным контрактам, а тем, что их не увеличивает.

По их мнению, это приводит к росту цен на газ в Европе, которые выросли до рекордных значений на фоне ограниченного предложения и ряда других факторов.

Так, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отнёс к таковым факторам

  • сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы
  • и растущий спрос.
Владимир Путин
Владимир Путин

Владимир Путин лаконично указал на две причины энергетического хаоса на европейских рынках: "неразбериха и истерика". Во время совещания по вопросам энергетики 6 октября президент России пообещал обновить рекорд поставок газа в Европу.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу: на её долю в 2020-м году пришлось 43% импорта газа на 27 государств Евросоюза.

Газ как политический рычаг

Противники строительства газопровода "Северный поток-2", который позволит европейцам получать дополнительно до 55 млрд куб. м газа в год, утверждают, что Россия оказала давление в попытках ускорить одобрение этого проекта, отказавшись поставлять дополнительный газ в Европу из-за роста цен.

На следующей неделе Брюссель опубликует "набор инструментов", в котором будут описаны варианты действий стран по реагированию на скачки цен на энергоносители, такие как потребительские субсидии и налоговые льготы на энергоносители — меры, которые правительства некоторых стран уже внедрили.

Природосберегающая энергия

Как отметила Симсон, этот набор инструментов также "предусмотрит шаги, которые можно предпринять на уровне Евросоюза, чтобы мы лучше подготовились к аналогичным ситуациям в будущем".

Симсон добавила, что более быстрый переход к "зелёной энергетике" будет наиболее эффективным способом защитить потребителей в Европе от скачков цен на ископаемое топливо в будущем.

Государства ЕС готовится к реализации ряда мер по более быстрому сокращению выбросов уже в этом десятилетии, включая налоги на загрязняющее топливо, новый углеродный рынок для зданий и транспорта и многомиллиардный фонд, чтобы помочь потребителям с низкими доходами инвестировать в энергоносители, полученные из экологически чистых источников.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ЕС довыеживался - Путин ясно всё сказал! Газ по 3-4 тысячи долларов! Газпром подкорректирует цены
Куратор: Любовь Степушова
Темы газ россия газпром евросоюз владимир путин
Новости
Эксперт назвал причины роста банкротств в России
Политолог оценил опасения США из-за влияния России на Западных Балканах
Экс-премьер Финляндии пообещал, что России будет "очень плохо"
Политолог перечислил губернаторов, которых могут отправить в отставку
В Госдуме отреагировали на решение НАТО выслать восемь российских дипломатов
В СБ РФ заявили, что мир сможет объединиться для борьбы с терроризмом
Арестована обвиняемая в организации экскурсии на упавшем под Москвой вертолёте
На Ямале пятилетнего ребёнка насмерть задавило качелями
Билл Гейтс резко обеднел и опустился на рекордно низкое место в списке Forbes
Гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения задержали за хищение 9 млн рублей
Последние материалы
Эксперт назвал причины роста банкротств в России
Политический зверинец: животные - мэры и президенты
Рефлексотерапевт: прививку от гриппа нужно делать летом, а не когда уже все болеют
Политолог оценил опасения США из-за влияния России на Западных Балканах
Экс-премьер Финляндии пообещал, что России будет "очень плохо"
Политолог перечислил губернаторов, которых могут отправить в отставку
Мейн-кун: история породы, характер и уход
План Путина поможет разобраться с "неразберихой и истерикой" в Европе
В Госдуме отреагировали на решение НАТО выслать восемь российских дипломатов
В СБ РФ заявили, что мир сможет объединиться для борьбы с терроризмом
Популярное
Здоровье
Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей

Учёные из Японии зафиксировали заболевание, которое происходит из-за прежде неизвестного вируса. Он передаётся через укусы клещей. 

Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Газ
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Политика. Новости и аналитика
Швеция срочно хочет в НАТО из-за действий России
Дмитрий Соколов Политический зверинец: животные - мэры и президенты Дмитрий Соколов Игорь Буккер План Путина поможет разобраться с "неразберихой и истерикой" в Европе Игорь Буккер Усам Оздемиров Проект трёхлетнего бюджета вызовет бурю в Госдуме Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Наука и техника
"Дилетанты": Юрий Лоза резко высказался о полете киноэкипажа на МКС
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Мир. Новости мира
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников