Цена на газ в Европе выросла до $1600 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе продолжает бить все исторические рекорды. Спустя несколько минут после открытия торгов стоимость топлива превысила $1600 за тысячу кубометров.

Данные биржи ICE Futues свидетельствуют, что сразу после начала продаж ноябрьские фьючерсы по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF выросли до $1596,8.

Чуть позже они достигли $1607,2. Это абсолютный максимум за всю историю рынка.

Предыдущий рекорд, зафиксированный накануне, 5 октября, был на уровне $1456,8 за тысячу кубометров. Однако ближе к закрытию торгов стоимость газа начала немного падать и по итогу уменьшилась до $1417,7.

Напомним, что ещё в августе цена голубого топлива на европейском рынке находилась на отметке $515 за тысячу кубометров. Однако в связи с низкой заполненностью газовых хранилищ и высоким спросом на СПГ в Азии стоимость начала стремительно расти. При этом эксперты отмечают, что эта тенденция сохранится.

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