Аналитики не исключают, что стоимость газа в Европе достигнет $2000

Аналитики считают, что цены на газ в Европе будут формироваться в зависимости от погодных условий во время отопительного сезона. В случае холодной зимы они могут достичь 2000$ за тысячу кубометров.

В ближайшее время стоимость топлива, скорее всего, продолжит расти, ведь на европейском рынке по-прежнему сохраняется напряжённая обстановка из-за повышенного спроса на сниженный природный газ (СПГ) в Азии.

Кроме того, подземные газовые хранилища, необходимые для прохождения отопительного сезона, сейчас находятся в состоянии низкой заполненности.

"Мы не исключаем цены и 2000$, поскольку Европа сейчас вынуждена конкурировать с Азией за поставки свободных объёмов газа, и тут всё будет решать цена", — приводит РИА Новости комментарий портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Эдуарда Харина.

При этом такое положение на европейском рынке нужно считать временным, уверены эксперты. Прогнозировать дальнейшее изменение цены сложно, так как пока нет достоверной информации о том, насколько суровым будет предстоящий зимний сезон.

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