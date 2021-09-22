Европа в ужасе от цен на газ: за что боролись — на то и напоролись

История с высокими биржевыми ценами на природный газ в Европе стала удобным предлогом для врагов России, чтобы обрушить на неё потоки безапелляционной критики. Отбрасывая в сторону любые аргументы в пользу компании "Газпром" и объективных рыночных обстоятельств, европейские политиканы и пропагандисты призывают покарать Россию. Но ввиду предстоящей холодной зимы Европе лучше не ссориться с одним из главных поставщиков энергоносителей в свои страны.

Когда в начале августа спотовая цена на газ на голландском хабе TTF достигла $550 за тысячу кубометров, это казалось чем-то невероятным: ведь ещё весной она была на уровне $250. Сегодня же превышение планки $900 за тысячу кубометров на форвардном рынке стало обычным делом. Главной причиной, подталкивающей цены на голубое топливо вверх, является отставание от графика заполнения европейских хранилищ перед отопительным сезоном.

Ажиотажному спросу на газ в Европе способствовали рост его потребления в Азии, падение производства СПГ в Соединённых Штатах, ориентация европейских стран на возобновляемую энергетику в связи с "Зелёным курсом" и углеродным регулированием, восстановление мировой экономики после пика пандемии и т. д. Свой вклад в рыночную конъюнктуру цен вносят и погодные условия: чем жарче лето и чем холоднее зима, тем выше потребление электроэнергии, а отсутствие ветра или солнца способно остановить работу ВИЭ.

Таким образом, отказ "Газпрома" (по полному своему праву и по объективным причинам) бронировать дополнительные транзитные мощности для прокачки газа через Украину или Польшу — лишь один небольшой штрих в общей картине газовых перипетий. Тем более что концерн выполняет свои контрактные обязательства и поставляет потребителям дополнительные объёмы газа там, где это возможно. Если, к примеру, природа не послала ветра, а страны Европы понадеялись на ветряки, то, по логике, именно на их властях лежит ответственность за непродуманную энергетическую политику.

Американец и 40 евродепутатов

Логика и аргументы, когда они в пользу России, совершенно не интересуют тех, перед кем стоит цель оболванить общественность и сформировать из нашей страны образ врага. Чтобы это понять, достаточно посмотреть заголовки статей в западной прессе: "Стараниями Байдена Путин объявил Европе энергетическую войну" (Washington Examiner), "Россия жёстко контролирует газовый рынок" (Bloomberg), "Россия играет с газовым рынком в опасные игры" (Financial Times), "Британия сама подставилась под шантаж Путина со своей "экологической гордыней" (The Telegraph) и т. д.

Автор последней названной статьи, Саймон Хеффер, льёт крокодиловы слёзы по поводу двух закрывшихся из-за дефицита электроэнергии британских заводов по производству удобрений. Оказывается, побочный продукт их деятельности — углекислый газ — критически важен для операций по переработке мяса и выпуска газированных напитков, и теперь британцам грозят перебои с поставкой продовольствия.

Саймон Хеффер обвиняет власти своей страны в "утопическом подходе" к защите окружающей среды, чрезмерном увлечении сомнительными климатическими идеями и в отказе от разработки запасов сланцевого газа в угоду "капризному, а иногда и истеричному "зелёному" лобби". Но главный грех руководства Великобритании, на взгляд Хеффера, заключается в том, что она стала более уязвимой и зависимой от "решений России о цене на газ".

Дальше автора понесло: по его мнению, Путин оценит "как мерило своей силы и мощи России", если в Европе "отключится свет и рухнет пищевая цепочка". Британский пропагандист видит лишь одно спасение: "полное замораживание российских активов в нашей стране, отказ этим гангстерам в визах и западном образе жизни с шампанским".

Редактор отдела энергетических рынков газеты Financial Times Дэвид Шеппард выдвинул гипотезу конспирологического характера, объясняющую высокие цены на газ: цель Москвы заключалась в том, чтобы спровоцировать рост цен до такого уровня, чтобы Германии пришлось поспешить с выдачей разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2". В подтверждение он привёл призыв 40 евродепутатов, в основном из Польши и стран Балтии, провести антимонопольное расследование в отношении "Газпрома", чьи решения могли вызвать резкий рост цен, "который теперь угрожает всей европейской промышленности".

В дружном хоре антагонистов "Газпрома" прозвучал и голос американского пропагандиста Тома Рогана из Washington Examiner, призывавшего в своё время Украину "взорвать Крымский мост Путина". Он назвал фарсом соглашение Байдена и Меркель, которое было нацелено на то, чтобы "СП-2" не позволил России "перекрыть Украине доступ к сборам за транзит энергоносителей". По словам Рогана, Путин даёт всем понять, что единственный способ сохранить тепло в Европе — это если она "прогнётся" и склонит голову перед "Северным потоком-2", "а Польша, страны Балтии и Украина пусть идут ко всем чертям". А ведь американец кое в чём прав, если бы только не эта антироссийская заряженность.

Ажиотаж создают биржевики

В своём рвении следовать посылу заказчиков статей или, может, своей собственной "бескорыстной" ненависти к России, западные пропагандисты теряют чувство меры и впадают в противоречия. С какой стати "Газпром" должен жертвовать интересами компании, страны и многих потребителей газа в разных частях света ради того, чтобы угодить США и Европе? Разве не они на протяжении многих лет пытаются "разорвать нашу экономику в клочья" жёсткими санкциями? Разве тот же ускоренный "зелёный энергопереход" и углеродное регулирование, объявленные Евросоюзом, не являются завуалированным способом сдерживать Россию? Теперь, как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

Благо, не все европейцы легко поддаются зомбированию, о чём свидетельствуют комментарии интернет-пользователей под опусами The Telegraph.

"Энергоносители — это товар, который продаётся и покупается по рыночным ценам. Почему русские должны субсидировать другие правительства, да ещё враждебные по отношению к ним?" — справедливо задаётся вопросом T Greenshields. "Все последние годы западные страны считали Россию врагом и "всячески издевались" над ней. Нечего ждать от неё подарков по ценам на газ: наша враждебность по отношению к России получила достойное "вознаграждение", — заявляет William Faucher. "А с какого перепуга Россия не будет повышать цены на газ, если есть спрос? Это капитализм, где все пытаются получить прибыль по законам рынка", — разъясняет Richard Holman. "Пришла очередь "зелёного" Бориса низко поклониться России: ведь она помогает Великобритании снижать уровень выбросов углекислого газа (его теперь просто нет). Меньше природного газа — меньше СО2. Отлично сработано, Россия!", — иронизирует Wim Shine.

Однако разошедшихся буйных британских политиков не унять. Как заявляет депутат парламента Тобиас Эллвуд, эта попытка манипулировать ценами на газ является примером "конфликта серой зоны", чтобы вызвать политическую рознь в странах-противниках и беспокойство среди населения. Между тем европейцы сами отказались от долгосрочных контрактов на газ со стабильными ценами в пользу биржевых — а они крайне волатильны. В то время цены были невысоки и они, видимо, рассчитывали поживиться за счёт России, но не вышло.

Вероятно, Европа пошла на такой шаг под влиянием проамериканского лобби в ЕС, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. От перехода газа в категорию биржевого товара получают выгоду прежде всего американские биржевики. ЕС должен прежде всего озаботиться тем фактом, что Штаты сейчас "постепенно получают контроль над ценообразованием на европейском рынке".

Вопреки санкциям, жесточайшему сопротивлению США и его восточноевропейских вассалов, "Северный поток-2" уже достроен — пусть и с опозданием, с дополнительными финансовыми издержками. Если Европе нужен газ по приемлемым ценам, ей лучше не затягивать с началом его работы.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер недавно заявил, что газа в стране много и компания может наращивать поставки, если увидит такую необходимость. По словам Миллера, "Газпром" — лучшая в мире компания по способности работать "с сезонной неравномерностью и в холодную зиму". Однако досадная неопределённость с введением в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" создаёт искусственные препятствия для нормальной рыночной взаимовыгодной торговли.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.